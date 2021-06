Amazon Prime Day est en route et il devrait proposer des offres incroyables sur une vaste gamme de produits. Mais s’il y aura certainement des offres intéressantes sur les produits Amazon, il y aura également des offres sur d’autres produits. En fait, si vous recherchez les meilleures offres Apple Prime Day, vous êtes au bon endroit.

Quel que soit le type d’offres Prime Day Apple que vous recherchez, il devrait y avoir quelque chose pour vos besoins. Nous ne connaîtrons les offres exactes que plus tard, mais nous attendons des offres iPhone, des offres Mac, des offres AirPod, etc.

Vous cherchez autre chose ? Découvrez nos rafles sur les meilleures offres de casques Prime Day et les meilleures offres de maison intelligente Prime Day. Sinon, voici tout ce que vous devez savoir sur les meilleures offres Prime Day Apple.

Quand est le Prime Day 2021?

Cette année, Amazon Prime Day se déroulera sur deux jours au lieu d’un. L’événement Prime Day aura lieu les 21 et 22 juin. Nous attendons des offres différentes les deux jours différents, donc si vous ne trouvez pas quelque chose qui correspond à vos besoins le premier jour, cela vaut la peine de vérifier à nouveau le deuxième jour.

Quelles offres Prime Day Apple attendons-nous?

Il est difficile de prédire exactement quels produits Apple offrira des remises sur Amazon pour Prime Day. Sur la base des années précédentes, cependant, nous pourrions obtenir de bonnes réductions.

Pour commencer, nous attendons une gamme d’offres Prime Day AirPod. Apple propose désormais trois modèles d’AirPods, dont les AirPods, AirPods Pro, et AirPod Max. Il est tout à fait possible que ceux-ci bénéficient tous de réductions.

La série iPad est un autre candidat à de grosses remises. Il existe une tonne de modèles d’iPad, de l’iPad standard à l’iPad Pro, et beaucoup d’entre eux bénéficieront probablement de remises.

Ensuite, il y a le Mac. Apple a révolutionné la gamme Mac avec la puce M1, et le Macbook Air, MacBook Pro, Mac Mini et iMac ont tous bénéficié du nouveau chipset. Nous obtiendrons probablement des remises sur au moins quelques-uns de ces ordinateurs, même si nous devrons attendre et voir pour l’iMac, compte tenu de sa nouveauté.

D’autres produits peuvent également bénéficier de remises. Les écouteurs Beats pourraient obtenir des offres pour Prime Day, tout comme les modèles iPhone et la montre Apple.

Meilleures offres Apple Prime Day

Vous n’avez pas nécessairement besoin d’attendre le Prime Day pour obtenir de bonnes affaires Apple. Nous mettrons constamment à jour cette liste à l’approche du Prime Day, mais cela vaut la peine de vérifier ces offres Apple avant l’événement lui-même.

Apple AirPods avec chargement sans fil

Les AirPod ont été un énorme succès depuis leur lancement, et pour cause. le Apple AirPods avec chargement sans fil vous permettent d’obtenir cette intégration impressionnante de produits Apple, et vous pouvez les charger en les plaçant directement sur un socle de charge Qi. Facile.

Apple AirPods avec étui de chargement sans fil Prix catalogue : 199,00 $ Prix : 149,99 $ Vous économisez : 49,01 $ (25 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Apple AirPods Pro

Les AirPods Pro font passer l’expérience AirPods au niveau supérieur. Ces écouteurs ajoutent une suppression du bruit, offrent un meilleur ajustement et sonnent mieux que les AirPod standard. Ils sont toujours facilement empochables et s’intègrent parfaitement avec vos autres produits Apple.

Apple AirPods Pro Prix catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Apple AirPods Max

AirPods Max faites passer l’expérience AirPods au niveau supérieur. Oui, ils sont chers, mais ils sont super confortables, ont l’air géniaux et prennent en charge des choses comme Spatial Audio d’Apple. Ils sont également disponibles dans une gamme de couleurs – bien qu’au moment d’écrire ces lignes, seuls les modèles Sky Blue et Silver étaient disponibles à prix réduit.

Nouveaux AirPods Max d’Apple – Bleu Ciel Prix catalogue : 549,00 $ Prix : 499,00 $ Vous économisez : 50,00 $ (9%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Apple iPad Air

L’iPad Air 2020 est l’iPad à battre. Bien sûr, l’iPad Pro offre quelques éléments supplémentaires, mais c’est aussi beaucoup plus cher. le ipad air offre toujours un design moderne, un bel écran et plus encore. Il est disponible dans une gamme de couleurs et peut offrir une connectivité cellulaire.

Apple iPad Air 2020 (10,9 pouces, Wi-Fi, 64 Go) – Gris sidéral (4e génération) Prix catalogue : 599,00 $ Prix : 549,99 $ Vous économisez : 49,01 $ (8%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Apple iPad

L’iPad d’entrée de gamme n’est pas aussi impressionnant que l’iPad Air, mais il offre la même expérience logicielle iPadOS et fonctionne parfaitement avec vos autres produits Apple. L’iPad est disponible en quelques couleurs différentes et ne coûte que 300 $ environ au moment d’écrire ces lignes.

Apple iPad 2020 (10,2 pouces, Wi-Fi, 32 Go) – Argent (8e génération) Prix catalogue : 329,00 $ Prix : 299,00 $ Vous économisez : 30,00 $ (9%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Produit Apple Watch Series 6 ROUGE

le Apple Watch série 6 offre un design Apple Watch moderne, un suivi de la condition physique impressionnant, et plus encore. C’est parfait pour ceux qui veulent une montre intelligente qui peut à peu près tout faire, et elle s’intègre dans l’écosystème d’Apple, ce qui est toujours utile. Ce modèle particulier est le modèle Product RED.

Nouvelle Apple Watch Series 6 (GPS, 44mm) – (Produit) ROUGE – Boîtier en aluminium avec (Produit) ROUGE – S… Prix catalogue : 429,00 $ Prix : 349,00 $ Vous économisez : 80,00 $ (19 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Beats PowerBeats Pro

Les AirPod sont géniaux, mais ils ne sont pas nécessairement le meilleur choix pour le sport. Si vous voulez une véritable paire d’écouteurs sans fil pour courir, ne cherchez pas plus loin que le Beats PowerBeats Pro. Ces écouteurs resteront bien dans vos oreilles lorsque vous courez, et ils sont disponibles dans une gamme de couleurs différentes.

Écouteurs sans fil Powerbeats Pro – Puce pour casque Apple H1, écouteurs Bluetooth de classe 1, 9 heures… Prix catalogue : 199,95 $ Prix : 169,95 $ Vous économisez : 30,00 $ (15 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Apple MacBook Air

La puce M1 a insufflé une nouvelle vie à le MacBook Air, apportant des performances plus puissantes, une meilleure autonomie de la batterie, et plus encore. En fait, le MacBook Air est sans doute le meilleur ultrabook pour le moment. Il est disponible en trois couleurs différentes et deux tailles de rangement.

Apple MacBook Air 2020 avec puce Apple M1 (13 pouces, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage SSD) – Gris sidéral Prix catalogue : 999,00 $ Prix : 949,00 $ Vous économisez : 50,00 $ (5%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant