Meilleures offres Apple Black Friday 2021: Mac, iPad et plus

Toute l’action du Black Friday est dans un peu plus d’une semaine et maintenant que certaines des dernières annonces sont arrivées, nous savons que ce sera un événement d’économie assez notable. Avec de nombreuses annonces de nouveaux matériels de l’automne dernier, nous nous attendons à ce que cela se traduise par des remises notables la semaine de Thanksgiving sur toutes les dernières sorties de Cupertino. Vous trouverez ci-dessous notre guide complet des meilleures offres Apple Black Friday pour 2021.

Le nouveau matériel Apple fait la une du Black Friday

Après tous les lancements de nouveaux produits d’automne d’Apple, cette saison de magasinage des Fêtes sera dominée par des remises sur les derniers MacBooks, iPads et montres Apple. Bien que nous ayons déjà vu des baisses de prix sporadiques sur l’ensemble de la gamme, nous nous attendons à ce que toutes les économies s’alignent sur le Black Friday.

En tête d’affiche, les nouveaux MacBook Pro M1 Pro et M1 Max, qui viennent d’être lancés le mois dernier. Nous avons déjà commencé à voir des remises en ligne sur les versions récentes, et la semaine prochaine, nous nous attendons à voir des démarques encore plus importantes. Il y aura 100 $ ou plus d’économies sur toute la gamme, selon le modèle que vous choisissez chez des détaillants comme Amazon, Adorama et B&H. Nous devrions voir les prix commencer à 1 899 $ et monter à partir de là.

Ceux qui n’ont pas besoin de machines plus professionnelles pourront également bénéficier de remises encore plus importantes sur la gamme M1. Attendez-vous à voir 249 $ d’économies sur le MacBook Air M1, qui correspondra au plus bas que nous ayons vu sur la machine portable, à partir de 750 $. Une grande partie de ces économies se répercutera probablement sur le MacBook Pro M1. Et pour compléter la gamme, Black Friday devrait également être la meilleure chance d’acheter un Mac mini à moins de 600 $.

Offrez un iPad en cadeau avec des remises importantes

Sur le front de l’iPad, toute l’écurie d’Apple a été actualisée tout au long de 2021, et les offres du Black Friday devraient toutes les actualiser. D’abord et surtout, nous avons les modèles M1, qui débuteront à 700 $ tandis que le stock le permet sur les modèles 11 pouces. Il devrait y avoir jusqu’à 249 $ d’économies sur l’ensemble de la gamme, qui se répercuteront également sur le modèle 12,9 pouces.

Attendez-vous également à voir de rares remises sur le nouvel iPad mini 6, qui sera ramené à 469 $ ou plus bas. Étant donné que nous n’avons pas vu trop de baisses de prix sur l’offre compacte, ce seront quelques-unes des dernières chances d’économiser avant que tout ne se vende avant les vacances. Et si vous cherchez à offrir le nouvel iPad d’entrée de gamme de 10,2 pouces, nous nous attendons à voir les prix commencer à 299 $ d’Amazon et d’autres détaillants viennent la semaine prochaine.

Les doorbusters d’Apple Watch voleront la vedette

Sur le front de l’Apple Watch pour cette année, les modèles de la génération précédente occupent le devant de la scène alors que divers détaillants cherchent à vider leurs stocks. Ceux qui ne craignent pas d’aller avec la série 3 toujours prise en charge pourront en saisir un pour 109 $ (Reg. 199 $) lorsque vous optez pour le modèle GPS 38 mm chez Walmart. Bien qu’il semble assez probable qu’Amazon corresponde, ne vous attendez pas à ce que celui-ci reste en stock très longtemps.

Quant à Apple Watch SE, ceux qui veulent offrir le portable abordable auront également de la chance. Comme l’a noté pour la première fois Target, plusieurs détaillants semblent prendre 59 $ de rabais, offrant certains des meilleurs prix à ce jour et certainement de l’année.

Même avec ces doorbusters sur les séries 3 et SE, nous nous attendons toujours à ce que le Black Friday 2021 inaugure certaines des premières vraies remises sur l’Apple Watch Series 7. Jusqu’à présent, nous n’avons vu que 30 $ de rabais les tarifs en vigueur sur les modèles haut de gamme. Venez la semaine prochaine, il est probable que nous verrons également certains des styles d’entrée de gamme en vente.

Les remises AirPods abondent ce Black Friday

La sélection interne d’écouteurs d’Apple permettra également de réaliser des économies, avec des économies substantielles sur toute la gamme actuelle. Bien qu’il n’y ait aucune indication actuelle que les nouveaux AirPods 3 seront mis en vente, tout le reste sera disponible à partir de la semaine prochaine.

Pour commencer, les AirPods Pro devraient arriver 159 $ du prix habituel de 249 $. Ce doorbuster est actuellement proposé par Walmart, mais sera probablement égalé par Amazon et d’autres détaillants… tant qu’il est encore en stock, au moins. Ceux qui veulent la version actualisée de MagSafe pourront verrouiller un 189,99 $ étiquette de prix (Reg. 249 $) dans tous les principaux détaillants.

Ceux qui espèrent enfin obtenir une remise notable sur les AirPods Max devraient également avoir de la chance. À partir de maintenant, nous nous attendons à ce que les écouteurs phares soient mis en vente pour 449 $ (Rég. 549 $). Il est possible que ces prix baissent sur certaines couleurs, mais ne vous attendez pas à ce que les offres durent trop longtemps.

Économisez également sur les accessoires Apple officiels

En plus de tous les articles coûteux qui seront à gagner à prix réduit, les accessoires Apple officiels participeront également aux économies. On s’attend à voir 20% d’économies sur de nombreux modules complémentaires officiels allant des chargeurs MagSafe aux étuis.

Une liste complète de ces démarques ne sera probablement pas disponible tant que toutes les remises elles-mêmes ne seront pas mises en ligne, mais pour le moment, il y a quelques autres offres notables à mettre en évidence. La batterie Apple MagSafe reviendra à Amazon faible à 80 $ (Reg. 99 $), marquant seulement le deuxième rabais que nous avons vu du détaillant. Attendez-vous également à voir des étuis pour iPhone 13 mis en vente pour certaines des premières fois, ainsi qu’un dégagement plus approfondi sur les étuis pour iPhone 12 de génération précédente.

Quelles offres Apple êtes-vous le plus enthousiasmé par cette saison du Black Friday ? Sonnez dans les commentaires ci-dessous.

Gardez-le verrouillé sur 9to5Toys pour toutes les dernières nouvelles du Black Friday

Nous nous attendons à voir de nombreuses nouvelles supplémentaires sur le Black Friday au cours des prochaines semaines alors que les détaillants se préparent pour ce qui sera certainement un mois de novembre inoubliable. Comme toujours, notre guide Black Friday sera votre endroit pour toutes les dernières nouvelles et offres.

Suivez 9to5Toys sur Twitter

Suivez 9to5Toys sur Facebook

Suivez 9to5toys sur Instagram

Téléchargez l’application iOS 9to5Toys

Inscrivez-vous aux newsletters par e-mail de 9to5Toys

Abonnez-vous à 9to5Toys sur YouTube

Abonnez-vous au podcast 9to5Toys

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !