Meilleures offres Apple Watch bon marché pour janvier 2022

Vous songez à acheter une nouvelle Apple Watch pour vous aider à atteindre vos objectifs de remise en forme du Nouvel An ? Il peut être tentant de commander l’un des nouveaux modèles de la série 7, mais le nouveau matériel Apple est toujours payant. Le dernier appareil portable d’Apple offre un écran légèrement plus grand et quelques améliorations en termes de durabilité, mais il s’agit en grande partie de la même Apple Watch que nous connaissons.

Heureusement, chaque modèle Apple Watch offre de nombreuses fonctionnalités et a vu sa juste part de remises au cours de la dernière année. Alors, lesquels devriez-vous considérer si vous êtes à la recherche de la montre intelligente populaire d’Apple tout en essayant de magasiner plus intelligemment ?

Il existe actuellement quatre modèles Apple Watch parmi lesquels choisir, qui prennent tous en charge watchOS 8. Le plus haut de gamme est l’Apple Watch Series 7, qui commence à 399 $. Le modèle de l’année dernière, la série 6, a bénéficié d’une modeste remise chez certains détaillants depuis sa sortie, mais se trouve toujours généralement à partir de 399 $. Si l’un de ces modèles semble trop cher, vous pouvez économiser environ 120 $ en optant pour une Apple Watch SE, qui vous coûtera 279 $.

Enfin, il y a la série 3 de quatre ans, l’Apple Watch la plus abordable à ce jour. Il a un prix de détail de départ de 199 $, mais il est fréquemment mis en vente. Cependant, si vous voulez quelque chose de plus évolutif, vous pouvez envisager les nouvelles montres d’Apple, car on ne sait pas combien de temps Apple publiera des mises à jour logicielles pour la série 3 au-delà de watchOS 8. Quel que soit le modèle que vous préférez, nous avons a rassemblé les meilleures offres Apple Watch ci-dessous.

Points forts de toute la gamme

Modèle Taille Couleurs Prix catalogue Prix de vente Détaillants Taille du modèle Couleurs Prix catalogue Prix de vente Détaillants Apple Watch SE 40 mm, GPS Boîtier en aluminium gris sidéral avec bracelet sport minuit 279 $ 229 $ Walmart Apple Watch Series 6 40 mm, GPS Rouge, rose 399 $ 349 $ Walmart Apple Watch Series 7 41 mm, GPS multiple 400 $ 369 $ Amazon Apple Watch série 7 45 mm, GPS multiple 429 $ 399 $ Amazon Apple Watch série 7 (acier inoxydable) 45 mm, boîtier en acier inoxydable LTE Graphite avec bracelet sport bleu abyssal 749 $ 629 $ Amazon

Le prix régulier du 38 mm série 3 est de 199 $. C’est une Apple Watch d’entrée de gamme décente si vous recherchez une montre intelligente avec une autonomie de batterie fiable et une qualité de construction solide – surtout si les SE, Series 6 et Series 7 semblent hors de votre gamme de prix – mais ce n’est pas non plus celui que nous recommanderions ramasser à ce stade. La conception vieillit, le processeur est plus lent et ses 8 Go de stockage interne dérisoires entravent certaines des fonctionnalités les plus récentes introduites dans l’Apple Watch, comme la possibilité de stocker de la musique et des podcasts pour une écoute hors ligne.

Si vous souhaitez toujours emprunter cette voie, Walmart réduit de 50 $ la série 3 de 38 mm compatible GPS en noir, ramenant le prix à 159 $. Best Buy vend également le même modèle avec le boîtier en aluminium gris sidéral et le bracelet sport noir, ainsi qu’un boîtier en aluminium argenté avec un bracelet sport blanc, pour 169 $. Si vous préférez la configuration plus grande de 42 mm avec GPS, elle est en vente chez Walmart pour 179 $ en blanc et chez Best Buy pour 199 $ en noir au lieu de 229 $.

Apple Watch série 3 (42 mm, GPS)

L’Apple Watch Series 3 de 42 mm offre les mêmes fonctionnalités que le modèle de 38 mm, mais elle s’adresse à ceux qui ont des poignets plus épais et un budget plus serré.

À partir de 279 $ pour une version 40 mm ou 309 $ pour le 44 mm, l’Apple Watch SE est un bon portable de milieu de gamme qui partage certaines fonctionnalités trouvées sur les séries 6 et 7 aux vues similaires, notamment un accéléromètre intégré et une détection de lavage des mains. Cependant, il n’a pas l’affichage permanent que l’on trouve sur les derniers produits phares d’Apple, ni la surveillance de l’oxygène dans le sang.

À l’heure actuelle, vous pouvez acheter la montre SE de 40 mm équipée d’un GPS avec un boîtier en aluminium gris sidéral et le bracelet sport minuit de Walmart pour 229 $. C’est 10 $ de moins que le prix le plus bas que nous ayons jamais vu pour ce modèle. Vous pouvez également acheter la même configuration dans certains coloris pour 249 $ au lieu de 279 $ sur Amazon et Best Buy. Les versions GPS et LTE de cette taille sont également remises chez les deux détaillants, se vendant à 299 $ au lieu de 329 $ chez Best Buy et Amazon, et Best Buy lance un mois supplémentaire de service de remise en forme d’Apple à 9,99 $ par mois, Apple Fitness Plus , à chaque achat. Lisez notre avis sur Apple Fitness Plus.

Pour les poignets plus grands, Walmart vend le plus grand modèle GPS de 44 mm avec le boîtier en aluminium argenté et le bracelet sport bleu pour 269 $ au lieu de 309 $. Best Buy vend également la même configuration mais dans des styles différents pour 279 $, ainsi que les variantes cellulaire et GPS pour 329 $ au lieu de 350 $. Comme le plus petit modèle, chacun bénéficie de quatre mois d’Apple Fitness Plus.

Apple Watch SE (40 mm, GPS)

Le portable de milieu de gamme d’Apple, l’Apple Watch SE, constitue une avancée par rapport à la série 3, avec des fonctionnalités et un design similaires à la série phare 6.

Apple Watch SE (44 mm, GPS)

Le portable de milieu de gamme d’Apple, l’Apple Watch SE, constitue une avancée par rapport à la série 3, avec des fonctionnalités et un design similaires à la série phare 6.

Bien qu’il ne fasse plus officiellement partie de la gamme de vêtements portables d’Apple, vous pouvez toujours acheter l’Apple Watch Series 6 chez plusieurs détaillants. L’Apple Watch est disponible en deux tailles, 40 mm et 44 mm, qui commencent respectivement à 399 $ et 429 $. La série 6 dispose d’un suivi du sommeil intégré, d’un excellent écosystème de complications tierces et de plus de capteurs que les modèles précédents, dont un qui permet à l’appareil de détecter les niveaux d’oxygène dans le sang de votre corps.

Apple Watch série 6 (40 mm, GPS)

Apple Watch série 6 (40 mm, GPS)

Le portable d’Apple est doté d’un affichage permanent et de nouveaux capteurs qui permettent de surveiller votre taux d’oxygène dans le sang.

Les offres vont et viennent souvent rapidement sur la série 6. À l’heure actuelle, Walmart vend le modèle 40 mm compatible GPS pour 349 $ en rouge et rose. Le détaillant vendait également la version plus grande de 44 mm avec GPS en rouge pour 299 $, mais elle est depuis épuisée. Au lieu de cela, vous pouvez l’acheter dans un assortiment de coloris pour environ 429 $ chez Target et Best Buy, ce dernier offrant un mois supplémentaire d’Apple Fitness Plus avec chaque achat.

Apple Watch série 6 (44 mm, GPS)

La plus grande Apple Watch Series 6 conviendra mieux aux personnes ayant des poignets plus larges ou à celles qui préféreraient avoir un écran plus grand que celui de la 40 mm Series 6.

Avec un design légèrement modifié et un écran plus grand, la nouvelle série 7 est disponible dans une configuration de 41 mm à partir de 399 $ ou d’une configuration de 45 mm à partir de 429 $. À l’heure actuelle, vous pouvez vous procurer le modèle 41 mm équipé d’un GPS pour 369 $ sur Amazon. Pendant ce temps, la version cellulaire se vend 459 $ au lieu de 499 $ dans certains styles chez Amazon et Walmart.

Si vous préférez la variante plus grande de 45 mm avec GPS, elle est actuellement disponible dans certains coloris sur Amazon pour 399 $ au lieu de 429 $. Le modèle plus grand de 45 mm avec prise en charge du GPS et du cellulaire coûte également 509 $ au lieu de 529 $ dans tous les coloris chez Walmart et Amazon.

Apple Watch série 7 (41 mm, GPS)

La plus petite Apple Watch Series 7 de 41 mm est disponible dans une gamme de couleurs avec GPS ou GPS et LTE. Cependant, la remise actuelle d’Amazon et de Best Buy ne s’applique qu’à la configuration entièrement verte.

Une note sur les modèles plus premium

Alors que tous les modèles et coloris d’Apple Watch couverts ici sont en aluminium, Apple propose une gamme plus haut de gamme en acier inoxydable et en titane. Ces offres ont des conceptions similaires à leurs homologues en aluminium, avec des couleurs et des finitions légèrement raffinées – polies pour l’acier inoxydable, brossées pour le titane. Cependant, ils commencent à des prix beaucoup plus élevés de 749 $ et plus, et ils sont fonctionnellement les mêmes, à l’exception de certains cadrans de montres numériques exclusifs qu’Apple réserve pour ces modèles haut de gamme.

Dans l’ensemble, les montres Apple haut de gamme en acier inoxydable, en titane et en édition Hermès ne bénéficient généralement pas des remises et des ventes des modèles en aluminium. Cependant, nous assistons actuellement à une vente rare sur l’Apple Watch Series 7 cellulaire avec le boîtier en acier inoxydable. À l’heure actuelle, la version 45 mm est en vente sur Amazon pour 629 $ (120 $ de rabais), un plus bas historique.

