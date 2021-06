Meilleures offres beauté Amazon Prime Day : Offres maquillage et soins de la peau

H

Il y a une statistique qui peut vous épater : les clients ont économisé plus de 75 millions de livres sterling en deux jours lors du dernier événement Amazon Prime Day.

Alors que la précédente méga-vente extravagante avait déjà eu lieu en octobre en raison de retards de verrouillage, les remises sont de retour pendant deux jours entiers du 21 au 22 juin.

Pendant ce temps, il y aura des remises importantes sur à peu près tous les articles imaginables. Les géants de la vente au détail en ligne sont connus pour être un guichet unique et il y a à peine une catégorie répertoriée qui n’a pas été peinte avec le pinceau des offres.

L’une de ces catégories qui, selon nous, mérite votre attention est l’offre de beauté extrêmement sous-estimée que vous trouverez sur Amazon. Ils sont connus pour stocker de grandes marques comme Elemis, Burt’s Bees, OPI, BaByliss et bien d’autres, ainsi que des joyaux cachés détaillés ci-dessous.

Comme vous l’avez peut-être compris parmi les marques ci-dessus, la sélection beauté comprend des outils tels que des lisseurs, des sèche-cheveux, des machines d’épilation IPL à domicile ainsi que des brosses à dents électriques, des soins de la peau, du maquillage, des ongles, des soins capillaires et des parfums.

Pendant l’événement de vente, ceux-ci seront disponibles à des prix inégalés que vous ne trouverez même pas pendant le Black Friday plus tard dans l’année, alors faites le plein de vos produits de héros pendant que vous le pouvez.

Pour profiter des offres incroyables, vous devez être un client Prime. L’abonnement mensuel ne coûte que 7,99 £ par mois (ou seulement 3,99 £ pour les étudiants) ou vous pouvez payer des frais annuels de 79 £. Cela vous donnera non seulement accès à Prime Day, mais également à une livraison gratuite illimitée le lendemain, Prime Video, des livres électroniques, Amazon Music et plus encore. Vous ne voulez pas vous engager ? Optez pour l’essai gratuit de 30 jours pour le tester avant d’acheter.

Outils

Nos routines de beauté en constante expansion ne sont pas bon marché, alors faites une bonne affaire sur des articles comme les sèche-cheveux, les brosses à dents électriques, les rasoirs électriques, les appareils d’épilation au laser IPL à domicile et bien d’autres ce Prime Day.

Brosses à dents électriques

Oral-B et Philips ont tous deux réduit les prix de leurs brosses à dents électriques afin que vous augmentiez vos soins bucco-dentaires de quelques crans avec jusqu’à 64% de réduction. Oubliez votre brosse à dents usée par le temps en investissant dans les modèles les plus récents et les plus performants ci-dessous.

Outils chauffants pour cheveux : lisseurs et sèche-cheveux

Faites le grand saut et offrez-vous de nouveaux outils de coiffage pour honorer la fin du confinement et vraiment chouchouter vos cheveux.

Pour une journée de cheveux de rêve tous les jours, Cloud Nine est à portée de main avec jusqu’à 30 % de réduction sur sa gamme de lisseurs.

Nuage

Il y a jusqu’à 67% de réduction sur les outils BaByliss ce Prime Day où vous pouvez acheter des sèche-cheveux et des lisseurs.

Épilation

L’été est enfin arrivé et qu’il s’agisse d’un épilateur, d’un rasoir, d’un rasoir ou même d’une machine IPL à domicile, il existe des remises sur tout le lot avec jusqu’à 73 % de réduction.

Défuzzez moins cher cet été avec 64 % de réduction sur les outils Braun. Il y a des rasoirs électriques, des machines IPL et des épilateurs. Il y a aussi jusqu’à 73 pour cent sur Panasonic et Philips.

Braun Panasonic Amazon

Outils de soins de la peau

Utilisant la technologie LED et les ondes soniques, cet appareil pour FOREO prépare la peau à une meilleure absorption de vos lotions et potions pour les rendre plus efficaces. Il y a jusqu’à 30 pour cent de réduction.

RapidBrow

Achetez les formulations innovantes RapidBrow avec des effets impressionnants sur la croissance des cheveux avec jusqu’à 41 pour cent.

De vraies techniques

Les pinceaux de maquillage Real Technique vous en donnent déjà pour votre argent, mais offrent une remise de 50% sur la vente Amazon Prime Day et c’est une bonne affaire.

De vraies techniques

Fragrance

A la recherche de votre parfum signature ? Ou peut-être espérez-vous recharger un ancien favori fiable. Quoi qu’il en soit, Amazon Prime Day est une excellente occasion d’ajouter à votre garde-robe de parfums car il y a jusqu’à 74% de réduction sur les parfums les plus vendus.

Vera WangBEYONCE Heat Wild Orchid Eau de Parfum Fragrance for Women, 100 ml – était : 39,95 £, maintenant : 10,15 £Cerruti 1881 Femme Eau De Toilette, 100 ml – était : 52 £, maintenant : 19,69 £DAVID BECKHAM Bold Instinct, Eau De Toilette For Him, 50 ml – était : 24,95 £, maintenant : 11,89 £ Eau de toilette pour femme Ghost, 100 ml – était : 46 £, maintenant : 22,99 £ Eau de toilette pour femme Jennifer Lopez Glow, 100 ml – était : £ 41, maintenant : 15,25 £Jimmy Choo Flash Eau de Parfum, 60 ml – était : 50 £, maintenant : 21,99 £ Juicy Couture Viva La Juicy Eau de Parfum Spray, 50 ml – était : 46 £, maintenant : 19,55 £Sarah Jessica Parker Lovely Eau de Parfum pour femme, 100 ml – était : 50 £, maintenant : 13,50 £ Vera Wang Princess Eau de toilette parfum pour femme, 100 ml – était : 60 £, maintenant : 16,89 £

Soin de la peau

Souffrant des effets de la peau masquée ou verrouillée, des marques comme Elemis et CeraVe sont disponibles à une fraction du prix de vente conseillé d’origine. Prenez soin de vous.

Aveeno

En utilisant des ingrédients d’origine naturelle, Aveeno offre des soins nourrissants pour la peau et le corps. Il existe des produits ciblés sur des problèmes spécifiques, que vous ayez une peau sèche, des démangeaisons ou normale. Il y a jusqu’à 43 pour cent de réduction.

Équilibre-moi

Alliant nature et science, cette étiquette axée sur les résultats est conçue pour équilibrer votre vie et votre routine de soins de la peau. La marque offre 30% de réduction pendant les soldes Prime Day.

Équilibre-moi

Les abeilles de Burt

Donnez à votre peau le soin dont elle a besoin avec les formules nourrissantes de Burt’s Bees. Il y a des crèmes pour le corps, des crèmes pour les mains et juste à temps pour l’été, une gamme de crèmes pour les pieds avec jusqu’à 47 % de réduction.

Hollande & Barrett

CeraVe

Le label américain CeraVe combine l’expertise de certains des meilleurs dermatologues pour créer des formules infaillibles qui fonctionnent pour les peaux sensibles. Il y a jusqu’à 48% de réduction.

CeraVe

Cetaphil

Résolvez vos problèmes de masque avec le label de soins de la peau sensible Cetaphil où les produits sont réduits jusqu’à 34 pour cent.

Élémis

Il existe une liste apparemment interminable de produits à prix réduits d’Elemis ce Amazon Prime Day. Il a été réduit jusqu’à 30 pour cent, il est donc temps de faire le plein.

Élémis

Elisabeth Arden

La marque de soins de la peau de luxe Elizabeth Arden est peut-être mieux connue pour sa crème Eight Hour, qui ne constitue que quelques-uns des produits proposés ce Amazon Prime Day où le géant de la vente au détail offre jusqu’à 66% de réduction.

Foi en la nature

Réduisez votre consommation de plastique à usage unique avec les recharges proposées chez Faith in Nature. La marque propose des produits de lavage du corps et des mains à une fraction du prix – jusqu’à 59 % de réduction pour être exact. Ces packs offrent un approvisionnement à vie de produits de base comme des shampooings, des revitalisants et plus encore.

Foi en la nature

Mourad

Avec certains des produits les plus efficaces, Murad se spécialise dans les produits éclatants et antitaches avec jusqu’à 38% de réduction.

Mourad

Neal’s Yard Remedies

Utilisant des ingrédients biologiques et naturels, les produits Neal’s Yard sentent aussi bon qu’ils se sentent. Ils sont disponibles avec une réduction allant jusqu’à 47 pour cent.

Olay

Quel que soit votre type de peau, il existe un produit Olay correspondant et certains des produits phares de la marque sont proposés ce Amazon Prime Day jusqu’à 59% de réduction.

Amazon

Cela marche

Endormez-vous d’un sommeil réparateur avec This Works et les célèbres sprays pour oreillers de la marque. Investissez dans votre sommeil à moindre coût avec jusqu’à 52 % de la gamme.

Cheveux

Donnez une nouvelle vie à vos mèches avec un arsenal mis à jour d’essentiels de soins capillaires tels que KMS, Color Wow et Pureology. Quel que soit votre type de cheveux – colorés, fins, épais, secs ou déshydratés – il y a forcément quelque chose pour donner à vos cheveux un coup de pouce nourrissant.

COULEUR WOW

Le label américain est un favori parmi les célébrités comprenant Jennifer Lopez, Kim Kardashian et bien d’autres parmi sa clientèle de premier plan. Les produits phares de la marque, y compris le spray Dream Coat, sont réduits jusqu’à 30 pour cent.

KMS

Souvent repérée dans les coulisses de la Fashion Week, KMS est la marque de prédilection des coiffeurs du monde entier. Il y a 64% de réduction sur ce Prime Day pour que vous puissiez faire le plein pour tous vos besoins en matière de lavage de cheveux.

KMS

Purologie

Le label de soins capillaires végétaliens propose certaines des formules les plus vendues. La gamme qui comprend le shampooing et les revitalisants de base offre jusqu’à 49 % de réduction sur ce Prime Day.

Purologie

Faux bronzage

Peu importe ce que l’été britannique nous réserve, obtenez une lueur fraîche de la plage. Fais semblant jusqu’à ce que tu y arrives.

île du paradis

Pour les débutants en faux bronzage, Isle of Paradise simplifie le processus avec des gouttes de bronzage et des eaux sans traces et vous donnant un éclat naturel. C’est jusqu’à 30 de réduction sur ce Amazon Prime Day.

St. Tropez

La marque de bronzage St Tropez est une marque préférée des fans depuis des années et ce n’est pas pour rien : les produits sont efficaces et luxueux. Profitez des remises Prime Day et achetez les produits de bronzage essentiels avec jusqu’à 47 % de réduction.

Ongles

Mylée

Créez des créations de vernis gel d’aspect professionnel à la maison avec Mylee et ses kits de lampes qui apportent le salon chez vous. La marque offre jusqu’à 30 % de réduction et a tout ce dont vous avez besoin pour créer des looks magnifiques et durables dans le confort de votre propre salon.

Mylée

BPR

Faites preuve de créativité avec votre manucure à domicile avec la vaste gamme de couleurs à prix réduit chez OPI. Il y a des teintes estivales ainsi que des teintes de transition avec jusqu’à 36% de réduction sur les vernis à ongles et les soins ce Prime Day.

BPR

Protection solaire

Piz Buin

Qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, nous devrions tous porter un SPF tous les jours et avec ces réductions chez Piz Buin, vous pouvez vous procurer une étiquette luxueuse pour ne jamais vous en passer.

Piz Buin

