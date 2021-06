Meilleures offres bébé pour Amazon Prime Day 2021 : jouets et essentiels pour bébé

je

Si vous êtes comme nous, lorsque vous ouvrez vos réseaux sociaux, si ce n’est pas une annonce de fiançailles, c’est une autre révélation de bébé.

Que vous soyez le fier parent ou l’ami ou le membre de la famille d’une personne à la recherche d’un cadeau à toute épreuve, vous avez de la chance. Amazon Prime Day est là et vous pariez que les remises sur les essentiels pour bébé ne manquent pas.

Bien que l’extravagance des ventes de deux jours qui se déroule du 21 au 22 juin soit mieux connue pour ses offres technologiques, ne dormez pas sur la collection de jouets, de vêtements, de meubles et d’articles vraiment utiles comme des couches à une fraction du coût.

Avouons-le, les enfants coûtent cher et pour citer un autre détaillant qui ne devrait probablement pas être mentionné, chaque petit geste compte, alors profitez au maximum des ventes pour faire le plein d’articles dont vous avez besoin maintenant et plus tard. Il existe des articles pour les nouveau-nés, les tout-petits et les enfants de tous âges pour vous aider à mesure que votre famille s’agrandit.

Si vous voulez participer à l’action Amazon Prime Day, vous devrez être un client Prime. Cela implique un abonnement qui coûte soit 79 £ par an (ce qui le rend légèrement moins cher) ou 7,99 £. Mais ce n’est pas seulement l’accès à l’une des meilleures ventes de l’année, vous bénéficiez également de la livraison gratuite, d’Amazon Video et d’Amazon Music ainsi que l’accès à des milliers de livres sans frais supplémentaires. Toujours pas convaincu ? Essayez l’essai gratuit de 30 jours.

L’équipement pour bébé est un défi de navigation, nous l’avons donc rendu aussi simple que possible en divisant les meilleures offres par catégorie afin que vous puissiez cocher une par une votre liste d’achats. Considérez ceci comme toute votre liste de cadeaux pour bébé.

Achetez la sélection d’articles essentiels pour bébé ci-dessous et faites défiler pour les meilleures offres de jouets.

Essentiels pour bébé

Pour les nouveau-nés et au-delà, l’équipement pour bébé est très cher. Heureusement, le géant de la vente au détail en ligne propose certaines des remises les plus importantes sur les articles essentiels pour bébés et enfants comme les poussettes, les sièges auto, les porte-bébés et plus encore. Des marques comme BabyBjörn, Huggies, Silver Cross et bien d’autres proposent leurs produits à une fraction du prix.

aden + anaïs

La marque propose des mousselines, des couvertures et des langes dans le cadre de l’Amazon Prime Day avec jusqu’à 40 % de réduction.

Pantalon de jogging bébé

Que vous recherchiez une poussette, une nacelle ou des accessoires de landau comme une tasse de transport, il y a des bonnes affaires à faire chez Baby Jogger avec jusqu’à 30 % de réduction.

BébéBjörn

Avec les essentiels chics pour bébé, achetez les lits de voyage BabyBjörn dans la vente avec 33% de réduction.

BabyDan

Gardez vos enfants en sécurité avec la sélection de barrières et de lits de voyage de BabyDan à prix réduit jusqu’à 56 %.

Britax Römer

Britax Romer offre une abondance de sièges d’auto pour chaque étape de la vie de votre tout-petit dans la vente avec jusqu’à 36% de réduction.

Chicco

Les sièges d’auto, les berceaux et les porte-bébés sont le pain quotidien de Chicco et ils sont disponibles avec jusqu’à 49% de réduction.

Cybex

Dans la boutique Amazon de Cybex, vous trouverez des ensembles de voitures de toutes tailles avec jusqu’à 61% de réduction.

Graco

Réduits jusqu’à 41%, les articles Graco en vente sont apparemment sans fin ce Amazon Prime Day – balançoires, poussettes, sièges auto, poussettes, lits de voyage et plus encore.

Hauck

Amusant et fonctionnel, Hauck devrait être sur votre radar pour sa gamme de poussettes, lits de voyage, barrières de sécurité, nacelles/nacelles et bases de sièges d’auto qui sont réduites jusqu’à 57% ce jour de prime.

Mamans & Papas

Achetez la sélection de poussettes, lits de voyage, chancelières et matelas de Mamas & Papas avec jusqu’à 38 % de réduction.

Câlins

Il n’y a pas de meilleur moment pour faire le plein d’articles de base comme les couches, les tasses et les lingettes et Huggies rend cela beaucoup plus rentable ce Prime Day.

Maxi-Cosi

Préparez-vous à l’arrivée de votre tout-petit et à chaque étape de sa vie avec Maxi-Cosi et l’offre à prix réduit de sears, boosters et rockers de voiture qui ont été réduits jusqu’à 34 %.

Motorola

Gardez un œil vigilant sur vos tout-petits avec les moniteurs pour bébé de Motorola réduits de 25 %.

Philips Avent

Spécialiste de tout ce qui concerne les aliments pour bébés et les récipients alimentaires, Philips Avent vous propose ce Prime Day pour réapprovisionner vos placards. La vente est en cours avec jusqu’à 39% de réduction.

Croix d’Argent

Silver Cross propose certaines des meilleures poussettes du secteur, non seulement très élégantes, mais aussi pratiques. Achetez la gamme avec jusqu’à 31% de réduction ainsi que des sièges d’auto et des accessoires.

Tommee Tippee

Toujours un incontournable pour les articles essentiels pour bébé, les parents du monde entier seront ravis de savoir que Tommee Tippee a l’une des ventes les plus importantes ce Prime Day avec jusqu’à 63%. Il y a des tire-lait, des biberons, des sacs de couchage, des poubelles à couches et bien plus encore.

Jouets

Avec les vacances d’été qui approchent à grands pas, vous vous demandez peut-être comment vous allez remplir les journées de vos enfants. Nous avons peut-être la réponse. Dans le cadre des soldes Amazon Prime Day, il y a des remises sur des tonnes de jouets – littéralement des tonnes ! Des options éducatives aux divertissements en plein air qui les éloigneront des écrans, il existe des jouets proposés par les plus grandes marques du monde – nous parlons de VTech, Ravensburger, Barbie, LOL Surprise !, Hasbro et bien plus encore. Ci-dessous, nous avons rassemblé les meilleures offres, mais il y en a beaucoup plus d’où cela vient.

Achetez toutes les offres de jouets Amazon Prime Day ici et par catégorie ci-dessous.

Jouets STEM

VTech

Poupées

Jouets de construction

Jouets sensoriels

Bébé Einstein

Art et Bricolages

Crayola

Jeux de plein air

Amazon

Jeux de société

Cluedo