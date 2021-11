Meilleures offres Black Friday 2021 Green Man Gaming

Les joueurs sur PC bénéficient toujours de certains des meilleurs prix disponibles pour les téléchargements de jeux, et cette saison du Black Friday ne fait pas exception. Les gens formidables de Green Man Gaming ont une excellente vente, avec d’énormes réductions dans certains des meilleurs jeux de ces derniers mois.

Les versions relativement nouvelles offrent des remises importantes, telles que le brillant Ascent, jusqu’à seulement 13,87 £ sur Steam. Le jeu de tir multijoueur frénétique Back 4 Blood est également disponible pour 30,79 £.

Les titres de l’année ou des deux dernières connaissent des baisses significatives. L’édition standard de Watch Dogs: Legion est tombée à seulement 13,86 £. Et Red Dead Redemption 2, avec son énorme scénario et son mode en ligne épique, ne coûte que 24,75 £, avec l’édition ultime un peu plus élevée à 28,80 £.

Voici une liste des meilleurs jeux et remises disponibles chez GMG cette vente Black Friday.

N’oubliez pas de consulter nos pages hub dédiées si vous recherchez les dernières offres. Il existe un hub Meilleures offres Nintendo Black Friday, une page Meilleures offres Xbox Black Friday, ainsi qu’un hub Meilleures offres PlayStation Black Friday, qui sont tous continuellement mis à jour pour vous proposer les dernières offres disponibles cette saison des fêtes.