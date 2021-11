Meilleures offres Black Friday Apple TV 2021

Pour ceux qui ont fortement investi dans l’écosystème d’Apple, l’Apple TV est le meilleur choix en matière de matériel de streaming multimédia. Si vous avez une bibliothèque de contenu iTunes, si vous vous abonnez à Apple TV+, Apple Fitness+ ou Apple Music, ou si vous souhaitez simplement pouvoir diffuser du contenu AirPlay depuis votre iPhone ou iPad sur votre plus grand écran, alors l’Apple TV répondra à vos besoins .

Offres Apple TV du Black Friday :

Ce n’est pas si souvent que les produits Apple bénéficient de remises. Lorsqu’ils le font, la vente ne provient généralement pas du site Web d’Apple. Le Black Friday est donc une occasion rare de décrocher un accord Apple TV auprès de détaillants comme Amazon, Best Buy et Walmart.

Que vous recherchiez le prix Apple TV le plus bas ou que vous souhaitiez la meilleure offre Black Friday Apple TV 4K que vous puissiez trouver, vous n’avez pas à chercher beaucoup plus loin qu’ici. Nous gardons un œil sur les prix d’Apple TV toute l’année pour vous faire savoir quelles offres Apple TV de vacances vous devriez envisager.

Où trouver les meilleures offres Black Friday Apple TV

Avec le nombre d’offres Apple Watch que nous voyons tout au long de l’année, nous nous attendons à ce que les offres Black Friday Apple Watch démarrent très bientôt. Nous allons rassembler les meilleures offres sur cette page, mais les détaillants ci-dessous sont un bon point de départ si vous voulez voir les offres que chacun a à offrir en ce moment.

Quand commencent les offres Black Friday Apple TV ?

Alors que le Black Friday a officiellement lieu le dernier vendredi de novembre, les offres commencent souvent beaucoup plus tôt que cela. En fait, ces dernières années, nous avons vu le lancement des ventes du Black Friday dès octobre, ce qui signifie que vous pourrez peut-être obtenir le meilleur prix Apple TV de la saison avant même l’arrivée de Thanksgiving.

Avec les retards de production et d’expédition affectant de nombreux produits en ce moment, cela peut valoir la peine d’acheter les premières offres lorsque vous les voyez. Certains détaillants offrent également des garanties de prix Black Friday, ce qui signifie que si le prix baisse plus tard dans le mois, vous serez remboursé de la différence. Gardez les yeux ouverts pour ce genre d’engagements et achetez tôt là où vous le pouvez.

Meilleures offres Black Friday Apple TV 4K

Apple TV 4K est l’appareil de streaming phare d’Apple. La version 2021 mise à jour est alimentée par la puce A12 Bionic d’Apple pour un peu plus de punch, prend en charge le Wi-Fi 6 et le HDMI 2.1 et est livrée avec une télécommande Siri redessinée. Si vous êtes configuré pour bénéficier de ces extras, l’Apple TV 4K 2021 est une mise à niveau digne. Cependant, le modèle 2017 est toujours disponible chez certains détaillants si vous n’avez pas besoin de ces nouvelles fonctionnalités sophistiquées mais que vous souhaitez tout de même faire l’expérience de Dolby Vision et Dolby Atmos.

Offres Black Friday Apple TV HD

Si vous n’avez pas encore de téléviseur compatible 4K ou si vous souhaitez simplement dépenser le moins possible sur votre box Apple TV, alors l’Apple TV HD est faite pour vous. Bien que sa sortie ne soit que de 1080p et que son chipset soit moins puissant, c’est toujours un bon streamer, et vous bénéficierez toujours de toute l’intégration étroite avec vos autres équipements Apple, l’App Store tvOS, AirPlay, etc. Vous pouvez même en acheter un avec la dernière télécommande Siri.

