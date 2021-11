Apple Watch est devenue l’une des catégories de produits les plus populaires d’Apple, et vous les voyez probablement tout le temps sur les poignets. Il y a plusieurs générations parmi lesquelles choisir ces jours-ci, la dernière Apple Watch Series 7 vient de sortir et des modèles abordables comme l’Apple Watch SE et l’Apple Watch Series 3 sont toujours disponibles.

Offres Apple Watch du Black Friday

Il y a des remises régulières sur les montres connectées Apple, donc ceux qui recherchent une bonne affaire Apple Watch peuvent souvent en trouver une, en particulier autour du Black Friday. Cela étant dit, il peut être difficile de suivre toutes les meilleures offres Apple Watch, avec autant de détaillants différents proposant les appareils. Heureusement, nous avons fait le travail acharné pour vous et avons rassemblé toutes les meilleures offres Black Friday Apple Watch ci-dessous !

Nous n’avons pas encore vu grand-chose des offres Apple Watch Series 7 car l’appareil est si nouveau et l’offre vient tout juste de rattraper la demande. Les modèles plus anciens comme la série 6 peuvent toujours être récupérés, et ceux-ci sont souvent fortement réduits, nous nous attendons donc à ce que le Black Friday entraîne des creux historiques pour l’appareil vieux d’un an. Apple gardant l’Apple Watch SE et la série 3 dans sa gamme signifie également que les détaillants ont quelques modèles pour attirer les acheteurs.

Où trouver les meilleures offres Black Friday Apple Watch

Avec le nombre d’offres Apple Watch que nous voyons tout au long de l’année, nous nous attendons à ce que les offres Black Friday Apple Watch démarrent très bientôt. Nous allons rassembler les meilleures offres sur cette page, mais les détaillants ci-dessous sont un bon point de départ si vous souhaitez voir les offres que chacun a à offrir en ce moment.

Quand commencent les offres Black Friday Apple Watch ?

Le Black Friday débutera officiellement le 26 novembre de cette année, bien que la plupart des ventes débuteront beaucoup plus tôt que cela. Au cours des dernières années, nous avons vu tout le mois de novembre dominé par les premiers accords du Black Friday, beaucoup offrant les prix les plus bas de la saison avant même que Thanksgiving ne se déroule.

Avec les pénuries mondiales de puces, les problèmes de production et les retards d’expédition, les détaillants prennent déjà les ventes en direct et encouragent les acheteurs à faire leurs achats maintenant. Certains offrent même des garanties Black Friday afin que vous sachiez que vous obtiendrez le prix le plus bas, même si les choses baissent le week-end du Black Friday, alors gardez les yeux ouverts pour ce type d’engagements.

Source : Luke Filipowicz / iMore

Offres Black Friday Apple Watch Series 7

Bien que l’Apple Watch Series 7 conserve la forme arrondie de ses prédécesseurs, elle se décline dans de nouvelles teintes et dispose d’un écran légèrement plus grand à 41 mm ou 45 mm. Cet écran plus grand permet de nouveaux cadrans de montre exclusifs qui tirent le meilleur parti de l’espace supplémentaire ainsi qu’un clavier QWERTY pleine taille pour composer des réponses de texte rapides.

Parmi les autres améliorations notables, citons une charge plus rapide, un écran en verre plus résistant aux fissures et un indice de résistance à la poussière IP6X, une première pour Apple Watch. Cela s’ajoute à l’indice de résistance à l’eau déjà stellaire de 50M.

Source : Daniel Bader / iMore

Offres Black Friday Apple Watch Series 6

Bien qu’elle ne soit plus le modèle le plus récent, l’Apple Watch Series 6 est toujours une montre connectée super fonctionnelle selon les normes d’aujourd’hui. Alimenté par le chipset S6, il est 20 % plus rapide que la série 5 qui l’a précédé et dispose d’un affichage permanent. Comme tous les modèles Apple Watch, il est idéal pour suivre vos objectifs de santé et de remise en forme avec une surveillance précise de la fréquence cardiaque et comprend même un moniteur d’oxygène dans le sang, ce que les anciens modèles Apple Watch n’ont pas.

Source : Luke Filipowicz / iMore

Meilleures offres Black Friday Apple Watch SE

L’Apple Watch SE a été lancée comme une alternative de niveau inférieur aux modèles Apple Watch plus haut de gamme, permettant de réaliser des économies en supprimant certaines des technologies les plus avancées et en n’incluant que l’essentiel. C’est toujours un bon choix aujourd’hui, surtout si vous êtes nouveau sur Apple Watch ou si vous souhaitez économiser un peu d’argent par rapport au modèle le plus récent.

Source : iMore

Offres Black Friday Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 3 est un peu long dans la dent en 2021, mais il pourrait voir un mouvement important de prix pendant le Black Friday, ce qui en fera un sujet auquel il faut prêter attention. Bien que vous manquiez des avancées dans à peu près tous les aspects, la série 3 pourrait être un bon choix pour quelqu’un qui veut essayer une Apple Watch pour la première fois ou pour ceux qui veulent vraiment dépenser le moins possible. Nous l’avons vu descendre jusqu’à 99 $ dans les ventes précédentes, ce qui le rend tentant, bien qu’il vaudrait la peine de débourser de l’argent supplémentaire pour l’Apple Watch SE si cela diminue considérablement pendant les ventes du Black Friday.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.