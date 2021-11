Meilleures offres Black Friday disponibles maintenant sur Apple Watch, AirPods Pro, MacBook Pro, plus

Bien que le Black Friday ne soit techniquement pas avant le 26 novembre, les détaillants ont publié une multitude d’offres au cours du week-end. Il n’est pas toujours clair si des offres particulièrement intéressantes dureront tout au long du Black Friday et du Cyber ​​Monday, ou disparaîtront avant les vacances de magasinage. Dans cet article, nous mettons donc en évidence toutes les meilleures ventes liées à Apple que vous pouvez obtenir à ce jour. Si quelque chose vous intéresse, nous vous recommandons de magasiner dès que possible.

Apple VS détaillants tiers

Apple a détaillé aujourd’hui son événement annuel de vente Black Friday et, comme d’habitude, propose des cartes-cadeaux Apple en plus de l’achat de produits Apple à prix régulier sur Apple.com. Bien qu’il puisse y avoir des cas où cela est bénéfique pour certaines personnes, dans l’ensemble, les meilleures offres et bonnes affaires sur les produits Apple ne seront pas trouvées sur Apple.com pendant la semaine du Black Friday, mais sur Amazon, Target, Walmart, Best Buy, B&H Photo et d’autres détaillants similaires. Pour cette raison, vous verrez un focus sur ces détaillants tiers dans cet article.

AirPods Pro



Quel est le problème? AirPods Pro avec MagSafe pour 159,00 $

Où peux-je le recevoir? Walmart

L’une des offres les plus remarquables de cette semaine est la réduction de 90 $ de Walmart sur les nouveaux AirPods Pro avec étui de chargement MagSafe. Il est disponible au prix de 159,00 $ aujourd’hui chez Walmart, contre 249,00 $. Cette vente commencera en exclusivité pour les membres Walmart + à 15 h HNE aujourd’hui, et une fois 19 h HNE frappera, elle s’ouvrira à tous les acheteurs.

Nous nous attendons à ce que cette vente se vende assez rapidement, alors faites vite si vous êtes intéressé. Il est possible que d’autres détaillants comme Amazon puissent égaler ce prix de vente, mais pour le moment, Amazon propose les AirPods Pro avec MagSafe à 169,99 $, contre 249,00 $.

AirPods Max



Quel est le problème? AirPods Max dans certaines couleurs pour 439,99 $

Où peux-je le recevoir? Amazon

Nous avons commencé à suivre un nouvel accord sur les AirPods Max plus tôt dans la journée, Amazon réduisant désormais les écouteurs haut de gamme à 439,99 $, contre 549,00 $. Bien que nous ayons vu une offre légèrement meilleure dans le passé (jusqu’à 429 $), il n’est pas clair si cela reviendra de si tôt. Parce que cette nouvelle vente offre toujours plus de 100 $ d’économies sur les AirPods Max, et parce que nous ne savons pas combien de temps cela va durer, nous recommandons à toute personne encore sur la clôture au sujet des écouteurs coûteux d’Apple de visiter bientôt Amazon.

Apple Watch

Pour les anciens modèles d’Apple Watch – Series 3 et SE – c’est le moment idéal pour acheter les smartwatches. Walmart propose le modèle 38 mm GPS Series 3 pour seulement 109,00 $, contre 199,00 $. Le GPS 42 mm série 3 est également en vente au prix de 139,00 $, contre 229,00 $. À 90 $ de réduction, ce sont des ventes fantastiques et d’excellents points d’entrée dans la famille Apple Watch pour tous ceux qui acceptent de posséder un modèle plus ancien.

Le stock fluctue sur ces appareils et il semble que la baisse initiale de 15 h HNE pour les abonnés Walmart + soit épuisée. Cependant, il est probable que plus de stock apparaîtra à 19 h HNE ce soir, lorsque la vente de Walmart s’ouvrira à tous les acheteurs.

Target propose la montre GPS Apple Watch SE de 40 mm pour 219,99 $, contre 279,00 $. Le modèle GPS de 44 mm est en vente au prix de 249,99 $, contre 309,00 $.

Ces offres sont à la fois des prix bas de tous les temps sur l’Apple Watch SE, et vous pouvez trouver des ventes similaires chez Best Buy et sur Amazon ce Black Friday. Les acheteurs cibles doivent se rappeler que vous pouvez obtenir 5 % de réduction supplémentaire sur votre commande avec la Target RedCard.

Si vous souhaitez posséder la dernière et la meilleure montre Apple Watch, les meilleures ventes que vous trouverez à ce jour sont de 19 $ de réduction sur les modèles de la série 7 sur Amazon. Ceci n’est valable que pour certains modèles, et certaines remises n’atteignent que 9 $ de réduction. Pour cette raison, afin d’optimiser les économies, nous vous recommandons de consulter les ventes des séries 3 et SE mentionnées ci-dessus, car elles sont le meilleur exemple de remises de vacances super rares qui ne dureront pas longtemps.

Carte-cadeau Apple



Quel est le problème? 15 $ en crédit en magasin à l’achat d’une carte-cadeau Apple de 100 $

Où peux-je le recevoir? Cible et meilleur achat

Selon le détaillant que vous préférez, vous pouvez obtenir une carte-cadeau de 15 $ de Target et Best Buy lors de l’achat de la carte-cadeau Apple de 100 $. Ce sont les meilleures offres que vous trouverez cette saison sur la nouvelle carte-cadeau Apple, car nous ne voyons pas de remises directes en espèces sur ces cartes-cadeaux. Si vous envisagez déjà d’acheter une carte-cadeau Apple, le crédit en magasin de 15 $ pourrait également aider à faire baisser le prix d’une Apple Watch SE ou d’une paire d’AirPod à un prix encore plus bas.

iMac



Quel est le problème? Prix ​​record sur les iMac 2021

Où peux-je le recevoir? Amazon

Amazon propose l’iMac M1 24 pouces d’Apple à 50 $ de réduction dans plusieurs configurations, à partir de 1 249,00 $ pour l’iMac M1 avec GPU 7 cœurs/256 Go, contre 1 299,00 $. De plus, cette semaine, Amazon a réduit pour la première fois l’iMac M1 avec GPU 8 cœurs/512 Go, disponible au prix de 1 649,99 $, contre 1 699,00 $.

Les ventes d’Amazon vont et viennent toujours rapidement, et nous n’avons pas eu une idée claire du type d’offres iMac à prévoir vendredi, donc si vous attendiez une vente, ce sont des prix bas de tous les temps sur le dernier iMac. .

iPad Pro



Quel est le problème? Des tonnes d’offres iPad Pro à partir de 999,00 $ pour les modèles 12,9 pouces

Où peux-je le recevoir? Amazon

Amazon propose une vente massive sur les modèles d’iPad Pro 12,9 pouces, offrant des économies sur tous les modèles et les prix les plus bas jamais enregistrés sur presque tous. Les prix commencent à 999,00 $ pour la tablette Wi-Fi de 128 Go et passent à 2 249,00 $ pour l’appareil cellulaire de 2 To. À ce stade de la semaine, nous ne suivons aucune offre notable sur l’iPad Pro 11 pouces, mais il devrait y en avoir au moins quelques-unes qui semblent plus proches du Black Friday.

128 Go de Wi-Fi – 999,00 $ sur Amazon (100 $ de réduction, le plus bas jamais atteint)

256 Go de Wi-Fi – 1 099,00 $ sur Amazon (100 $ de rabais)

512 Go Wi-Fi – 1 249,00 $ sur Amazon (150 $ de réduction, le plus bas jamais atteint)

1 To Wi-Fi – 1 649,00 $ sur Amazon (150 $ de réduction, le plus bas jamais atteint)

2 To Wi-Fi – 2 049,99 $ sur Amazon (149 $ de réduction, le plus bas jamais atteint)

128 Go cellulaire – 1 199,99 $ sur Amazon (99 $ de rabais)

Cellulaire de 256 Go – 1 299,99 $ sur Amazon (99 $ de réduction, le plus bas jamais atteint)

Cellulaire de 512 Go – 1 449,99 $ sur Amazon (149 $ de réduction, le plus bas jamais atteint)

Cellulaire 1 To – 1 849,99 $ sur Amazon (149 $ de réduction, le plus bas jamais atteint)

Cellulaire 2 To – 2 249,00 $ sur Amazon (149 $ de réduction, le plus bas jamais atteint)

Pomme Crayon 2



Quel est le problème? Apple Pencil 2 pour 99,00 $

Où peux-je le recevoir? Amazon

Une remise solide et fiable est réapparue cette semaine du Black Friday, vous permettant d’obtenir l’Apple Pencil 2 pour 99,00 $ sur Amazon, contre 129,00 $. C’est le meilleur prix que nous ayons jamais vu pour l’accessoire sur Amazon.

Macbook Pro



Quel est le problème? Prix ​​le plus bas sur le nouveau MacBook Pro 14 pouces

Où peux-je le recevoir? Amazon

Amazon propose le MacBook Pro 14 pouces à 8 cœurs M1 Pro/512 Go pour 1 949,99 $, contre 1 999,00 $. Bien qu’il ne soit que de 50 $ de réduction, il s’agit du prix le plus bas que nous ayons observé à ce jour sur ce modèle du nouveau MacBook Pro, donc tous ceux qui achètent encore ce modèle devraient jeter un œil à ce modèle bientôt. Les estimations d’expédition pour les vacances devraient être particulièrement préoccupantes si vous cherchez à en faire un cadeau de vacances, car Amazon donne actuellement une estimation du 14 au 21 décembre pour la livraison sur le modèle Silver. Vous trouverez des dates d’expédition similaires chez la plupart des détaillants, mais pas la même remise de 50 $.

Si vous souhaitez un peu plus de stockage, le MacBook Pro 10 cœurs M1 Pro/1 To 14 pouces est en vente au prix de 2 449,99 $, contre 2 499,00 $.

Nous gardons une trace de toutes les meilleures offres de cette saison dans notre Résumé du Black Friday 2021. Vous pouvez également trouver plus de nos offres quotidiennes et d’autres offres dans notre Récapitulatif des offres.