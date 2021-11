Meilleures offres Black Friday Fitbit en avance

Le Black Friday 2021 pourrait s’avérer un bon moment pour trouver un accord sur la technologie du fitness. L’année dernière, bon nombre des meilleurs trackers et montres Fitbit ont vu des réductions allant de 20 $ à 70 $, y compris les Fitbit Ionic, Inspire 2, Ace 2 et Charge 4.

En gardant cela à l’esprit, vous pouvez juger les premières offres du Black Friday et décider si vous souhaitez les mettre en vente maintenant ou parier sur une remise plus importante plus tard. C’étaient des cueillettes minces en octobre, mais nous avons déjà vu des remises importantes sur le Fitbit Sense et le Fitbit Inspire 2 début novembre, jusqu’à 40 % de réduction. Compte tenu de la qualité de ces offres, ainsi que des problèmes récents de la chaîne d’approvisionnement, vous devriez vraiment envisager de conclure un accord tôt au lieu d’espérer quelque chose de mieux.

Néanmoins, nous nous attendons à voir de bien meilleures offres dans les semaines à venir et nous tiendrons cet article à jour lorsque de nouvelles offres Black Friday Fitbit seront proposées. Pour l’instant, découvrez le meilleur de ce qui est disponible maintenant.

Meilleures offres Black Friday Fitbit :

Où trouver les meilleures offres Black Friday Fitbit

L’année dernière, nous avons vu la majorité des offres Black Friday Fitbit sur les principaux sites de détaillants, tels qu’Amazon, Best Buy, Walmart et B&H Photo. Et seules quelques offres étaient exclusives à un seul détaillant ; les Fitbits les plus réduits avaient les mêmes prix sur plusieurs sites. À titre d’exemple, vous trouverez les 40 % de réduction sur les ventes actuelles sur Sense et Inspire 2 sur les quatre sites.

Alors ne vous inquiétez pas du « meilleur » site pour les offres Fitbit. Fitbit est susceptible de maintenir ses prix de vente strictement réglementés dans chacun d’eux ; alors choisissez simplement votre détaillant de technologie préféré, recherchez une bonne affaire et achetez-en une sans vous soucier de magasiner. Votre seule alternative est d’acheter directement sur Fitbit.com ; la société a tendance à proposer les mêmes offres que les détaillants, mais avec des incitations supplémentaires comme des bracelets de montre de rechange gratuits.

Quand commencent les offres Black Friday Fitbit ?

Au cours des dernières semaines, nous avons vu des offres sporadiques sur les séries Sense, Inspire, Ace, Ionic et Charge de Fitbits. Mais ce n’est que récemment que les offres ont été vraiment dignes du Black Friday, avec des remises sur les nouveaux modèles jusqu’à 40%.

L’année dernière, les meilleures offres n’ont commencé qu’une semaine à l’avance ; mais Fitbit commence ses meilleures ventes beaucoup plus tôt cette année, dans l’espoir d’amener les consommateurs à acheter à l’avance et à éviter les retards d’expédition. Les offres en ce moment sont probablement parmi les meilleures que vous verrez sur l’Inspire 2 et le Sense ; Ainsi, même si vous pouvez attendre et espérer quelque chose de mieux, les remises du Black Friday ne diminueront probablement pas beaucoup plus en fonction des chiffres de l’année dernière.

Cela étant dit, les véritables « meilleurs » Fitbits comme le Charge 5, la Versa 3 et l’Ace 3 n’ont pas encore bénéficié de remises importantes. Il y a donc encore lieu d’attendre si vous cherchez un modèle en particulier. Que vous attendiez ou que vous appuyiez sur la gâchette maintenant, nous nous attendons à voir d’excellentes offres Black Friday Fitbit au cours de la dernière semaine de novembre.

Offres Fitbit du Black Friday : Fitbit Inspire

Source : Jeramy Johnson / Android Central

L’Inspire 2 est le tracker de fitness le plus léger et le plus durable de Fitbit. Il a une autonomie de 10 jours et un an de Fitbit Premium inclus. Mais ses prédécesseurs, l’Inspire et l’Inspire HR, vous aident également à suivre vos pas, votre sommeil et votre activité globale avec une résistance à l’eau intégrée pour la natation, à un prix inférieur.

Nous recommandons l’Inspire 2 à l’Inspire HR car il offre des performances d’écran tactile plus rapides, une surveillance de la fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7 et une nouvelle norme Bluetooth. Mais ni l’un ni l’autre n’est particulièrement sophistiqué, sans GPS intégré, stockage ou NFC. Vous voudrez regarder d’autres Fitbits pour une expérience plus autonome.

Déjà bon marché au prix fort, la série Inspire 2 a récemment bénéficié d’une remise de 40% avec une offre anticipée du Black Friday. Avec le suivi Active Zone Minutes, la respiration guidée sur l’appareil, le suivi du sommeil et d’autres outils utiles pour la santé et la forme physique, c’est une bonne affaire si vous n’avez pas besoin d’un grand écran. Si vous voulez une montre que vous pouvez attacher et oublier rapidement, peut-être que Black Friday vous incitera à essayer l’Inspire 2.

Offres Fitbit du Black Friday : Charge Fitbit

Source : Jeramy Johnson / Android Central

Parmi les meilleurs trackers de fitness de toutes les marques, nous listons les Fitbit Charge 5 et Fitbit Charge 4 comme nos deux meilleurs choix, haut la main. Si vous trouvez l’un d’entre eux en vente et que vous voulez vraiment vous remettre en forme, vous voudrez saisir cet accord du Black Friday pendant que vous le pouvez.

Le Fitbit Charge 4 est en quelque sorte un appareil d’interpolation. C’est plus qu’un tracker basique, et pourtant pas une smartwatch complète. Quel que soit le nom que vous lui donniez, vous devez le considérer comme une valeur incroyable. À ce prix réduit, vous bénéficiez d’un GPS et d’un NFC intégrés pour les paiements sans contact, de capteurs HRM et SPO2, de modes multisports, d’un suivi automatique de l’entraînement et d’une autonomie d’une semaine. Par rapport au Charge 5, le Charge 4 manque d’un écran AMOLED, de capteurs ECG et EDA, et du design plus attrayant du 5, mais il est beaucoup plus abordable.

En d’autres termes, le Charge 5 a une meilleure apparence et présente de légères améliorations sous le capot, mais il est trop cher pour la plupart des personnes à la recherche d’un tracker de fitness. Mais grâce au Black Friday, vous le verrez, espérons-le, à un prix plus moyen, ce qui le rendra plus tentant. Pendant ce temps, l’ancien Charge 4 au prix du Black Friday restera plus abordable, si vous souhaitez donner la priorité au coût par rapport à l’apparence.

Offres du Black Friday Fitbit : Fitbit Versa

Source : Jeramy Johnson / Android Central

La gamme Fitbit Versa propose certaines des montres connectées les plus populaires du marché. La Versa 2 de 2019 est toujours l’une de nos montres connectées de fitness bon marché préférées, avec son stockage de musique intégré et son micro pour poser des questions à Alexa.

Pourtant, c’est la Versa 3 de l’année dernière qui prend vraiment le gâteau en tant que montre connectée de fitness de qualité. Il ajoute une résistance à l’eau de 5 ATM, un GPS intégré, un assistant Google, un haut-parleur pour que vous puissiez prendre des appels téléphoniques, un HRM amélioré et d’autres améliorations logicielles. Malheureusement, toutes ces excellentes fonctionnalités s’ajoutent à un portable plutôt cher ; Heureusement, c’est là qu’intervient le Black Friday. L’année dernière, il n’y avait que 30 $ de réduction pendant le Black Friday, mais nous espérons que ce sera au moins 50 $ de réduction cette saison des vacances. Gardez également un œil sur les offres groupées Fitbit Premium.

Offres Black Friday Fitbit : Fitbit Sense

Source : Joe Maring / Android Central

La Fitbit Sense était la première montre connectée de fitness « premium » de la société, commercialisée comme un appareil portable de santé holistique. Il dispose de capteurs pour mesurer l’activité de votre peau électrodermique, la température et les niveaux de stress, et il peut également effectuer une lecture ECG pour déterminer si vous souffrez de fibrillation auriculaire. Ce sont ces fonctionnalités supplémentaires de suivi de la santé qui la rendent plus chère que la Versa 3.

Nous avons déjà vu un premier accord Black Friday de 100 $ sur le Sense, et il est peu probable que nous voyions un meilleur accord de sitôt. Si vous voulez un suivi de santé approprié – mieux que ce qu’un HRM de poignet typique peut vous donner – mais que vous ne voulez pas vider votre portefeuille, nous vous recommandons de saisir cette offre maintenant.

Offres Black Friday Fitbit : Fitbit Ace

Source : Christine Persaud / Android Central

Si vous souhaitez que vos tout-petits soient plus actifs et impliqués dans des compétitions amicales avec la famille et les amis, la série Fitbit Ace est une excellente option abordable. Le nouveau Fitbit Ace 3 a une autonomie de 8 jours, une résistance à l’eau robuste pour la natation et l’usure, et des rappels réguliers pour obtenir 60 minutes d’activité ou aller au lit à l’heure.

Jusqu’à présent, nous n’avons vu que le Fitbit Ace 2 en vente. Ce modèle n’a que cinq jours de batterie et moins de cadrans de montre personnalisables, mais a par ailleurs le même logiciel et la même durabilité que le 3 – et est susceptible de coûter moins cher. Quel que soit l’As que vous parvenez à trouver en vente, ni vous ni votre enfant ne vous tromperez.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.