Meilleures offres Black Friday MacBook 2021

Le MacBook Air et le MacBook Pro sont deux des gammes d’ordinateurs portables les plus populaires au monde, même s’ils sont également parmi les plus chers. Heureusement, il est courant de trouver des offres MacBook, en particulier avec le Black Friday au coin de la rue. C’est une excellente nouvelle pour les acheteurs qui cherchent à économiser de l’argent.

Depuis que le MacBook Air actuel a été mis à jour pour la dernière fois il y a plus d’un an, c’est le MacBook le plus susceptible de bénéficier de remises importantes autour du Black Friday. Mieux encore, car il existe depuis un certain temps, le MacBook Air devrait être abondant pendant cette période.

Vous êtes également susceptible de trouver des remises importantes sur le MacBook Pro 13 pouces de première génération et le MacBook Pro 16 pouces de première génération. Ce dernier a été récemment retiré, ce qui en fait un excellent choix pour les remises importantes des détaillants tiers. Le MacBook Pro 13 pouces devrait également voir quelques offres Black Friday. Il reste sur le marché comme le MacBook Air, même s’il a plus d’un an.

Où trouver les meilleures offres Black Friday MacBook

Que vous recherchiez les prix MacBook Air ou MacBook Pro les plus bas, vous n’avez pas à chercher plus loin qu’ici. Nous gardons un œil sur les prix du MacBook tout au long de l’année pour vous faire savoir quelles offres de vacances valent le plus la peine de profiter.

Les offres ont déjà commencé même si le Black Friday n’a lieu que le 26 novembre 2021. Comme les années précédentes, nous avons vu tout le mois de novembre dominé par les premières offres du Black Friday, beaucoup offrant les prix les plus bas de l’année sur certains modèles. .

Compte tenu de l’état de la chaîne d’approvisionnement mondiale, les modèles de MacBook pourraient se vendre très rapidement cette année et les nouvelles livraisons pourraient n’arriver aux États-Unis qu’après les vacances. Par conséquent, si vous voyez un accord maintenant, profitez-en.

Offres Black Friday MacBook Air

Il n’offre peut-être pas les mêmes fonctionnalités puissantes que le MacBook Pro, mais le MacBook Air a toujours du punch. Le dernier modèle comprend un système sur puce (SoC) Apple M1 à l’intérieur et est disponible en trois choix de couleurs. De plus, il dispose d’un écran rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) avec technologie IPS avec une résolution native de 2560 x 1600 à 227 pixels par pouce avec prise en charge de millions de couleurs.

Offres Black Friday MacBook Pro

Le MacBook Pro 13 pouces comprend également un Apple M1 mais est livré avec quelques fonctionnalités manquantes sur l’Air, notamment une barre tactile et une meilleure batterie. Le MacBook Pro 2019 16 pouces est probablement le dernier ordinateur portable Apple à intégrer Intel. Essayez de trouver des remises importantes sur ce modèle généralement coûteux.

Qu’en est-il des modèles MacBook Pro 2021 ? Les modèles MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces de deuxième génération sont désormais disponibles chez les détaillants. Une vente surprise vous attendrait-elle ? Restez à l’écoute.

