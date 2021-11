Meilleures offres Black Friday Oculus Quest 2 2021

Alors que nous entrons dans la deuxième année de la vie de l’Oculus Quest 2, nous nous attendons à de très bonnes affaires pour le matériel et les accessoires qui l’accompagnent ce Black Friday. De nombreuses entreprises ont déjà commencé à proposer des soldes et des remises sur leurs accessoires, et des conceptions nouvellement raffinées garantissent que les accessoires que vous achetez aujourd’hui seront une meilleure expérience que ceux que vous avez achetés à la même époque l’année dernière. Voici les meilleures offres Black Friday Oculus Quest pour améliorer votre expérience de jeu.

Contrairement à d’autres consoles, Meta a pu garder l’Oculus Quest 2 en stock chez la plupart des détaillants sans problème au cours de la dernière année, même malgré des ventes record pour le casque. Le nouveau SKU Quest 2 128 Go est la meilleure valeur que vous trouverez, car c’est le même prix que le SKU 64 Go de l’année dernière mais avec le double du stockage. Ajoutez à cela le prochain système de sauvegarde dans le cloud qui facilitera la désinstallation des jeux sans perdre votre progression de sauvegarde, et vous obtenez une combinaison gagnante.

Nous entrons dans la deuxième année de disponibilité d’Oculus Quest 2, ce qui signifie que nous pourrions en fait voir de très bonnes ventes et offres groupées cette fois-ci. Gardez donc un œil sur ces détaillants, qui sont connus pour offrir des remises ou des offres groupées intéressantes.

Quand commencent les offres Black Friday Oculus Quest 2 ?

Le Black Friday n’était auparavant qu’un seul jour de l’année, mais de nos jours, les choses s’étendent de plus en plus en novembre. Nous avons déjà vu plusieurs fabricants d’accessoires offrir des remises importantes, et des entreprises comme VR Cover commencent leurs ventes Black Friday le 8 novembre et les prolongent jusqu’au début décembre.

L’Oculus Quest 2 a été lancé en octobre dernier, il n’était donc pas logique que Facebook fasse une remise sur un nouveau matériel qu’il vend déjà à bas prix. Mais cette année, nous nous attendons à une plus grande poussée grâce au changement de marque Meta et au fait que vous n’aurez bientôt plus besoin d’utiliser un compte Facebook sur un Oculus Quest ou Quest 2.

Cela dit, nous nous attendons à ce que Meta fasse de grands pas pour escompter l’Oculus Quest 2 cette année, que nous devrions voir commencer la semaine du 22 novembre.

Offres Black Friday Oculus Quest 2 : étuis

L’Oculus Quest 2 a été conçu pour être emporté et joué n’importe où, il est donc logique de se procurer un étui pour le protéger lors de vos déplacements. Il existe de nombreux types d’étuis que vous pouvez obtenir, mais mon préféré est celui de style sac à dos à bretelles croisées de Relohas. Celui-ci est super confortable et s’adaptera à votre Oculus Quest 2 et ses contrôleurs à l’intérieur, même si vous avez un remplacement de sangle d’élite sur votre casque.

Etui Quest 2 de style sac à dos Relohas | 5% de réduction supplémentaire avec coupon

L’étui de transport Relohas Quest 2 est conçu comme un sac à dos, mais n’est pas grand ou encombrant comme un. Assurez-vous de couper le coupon pour obtenir 5% de réduction supplémentaire.

Offres Black Friday Oculus Quest 2: poignées de contrôleur

Il existe de nombreuses poignées de contrôleur différentes pour l’Oculus Quest 2, mais aucune n’est aussi confortable ou facile à retirer que celles de VR Cover. La coque en plastique dur facilite le remplacement des piles et présente une excellente conception de prise en main. Les bretelles réglables sont simples à utiliser et sont les plus confortables que j’ai jamais utilisées, grâce au rembourrage généreux qui est également amovible et lavable. Si vous préférez une poignée en silicone ou l’une des nombreuses autres, plusieurs sont également en vente.

Poignées de manette VR Cover Quest 2 | 9 $ de rabais

VR Cover fait les poignées de contrôleur les plus confortables que vous trouverez, avec des dragonnes rembourrées pour que vous puissiez enfin lâcher prise sans souci.

Poignées de contrôleur KIWI Design Quest 2 | 5% de réduction avec coupon plus des économies supplémentaires lorsque vous groupez

KIWI Design est une excellente poignée de contrôleur en silicone qui couvre l’ensemble du contrôleur et dispose d’une sangle confortable et réglable pour vos mains.

Poignées de contrôleur KIWI Design Top Version Quest 2 | 30% de réduction avec le code promo

Les dernières poignées de contrôleur de KIWI Design sont vendues exclusivement dans leur propre magasin, et le coupon de réduction de 30 % sur le Black Friday les ramène à un prix avantageux. Obtenez une prise en main plus confortable avec le code promo KIWI30.

Offres Black Friday Oculus Quest 2: Remplacements de l’interface faciale

Depuis le lancement de l’Oculus Quest 2, nous avons vu un nombre important de types différents de conceptions de remplacement d’interface faciale. Il a peut-être fallu près d’un an pour le perfectionner, mais le remplacement de l’interface faciale de KIWI Design est le meilleur du marché. Ce n’est pas seulement plus confortable que le bracelet d’origine, mais il est facile à nettoyer et, mieux encore, empêchera vos lentilles de s’embuer, quelle que soit la saison à laquelle vous jouez. C’est parce que KIWI Design a compris exactement comment faire circuler l’air à travers les lentilles avec des évents passifs qui sont juste mieux conçus que les autres que nous avons examinés.

Remplacement de l’interface faciale KIWI Design Quest 2 | des économies supplémentaires lorsque vous regroupez

Si vous avez déjà eu de la buée sur vos lentilles, ce n’est pas vous. C’est votre interface faciale. Celui-ci de KIWI résout ce problème et ajoute un nouveau niveau de confort à votre jeu.

Offres Black Friday Oculus Quest 2: serre-tête

Tout comme l’interface faciale, KIWI Design a pris environ un an pour développer le design parfait du serre-tête. Celui-ci s’inspire de la conception officielle de la sangle Elite d’Oculus, mais ajoute du plastique beaucoup plus résistant et, surtout, une charnière pour aider à atténuer le stress sur la sangle et la rendre plus confortable à long terme. Beaucoup de rembourrage aide à mieux répartir le poids, et la roue à l’arrière permet d’ajuster la taille sans effort.

Bracelet Elite amélioré KIWI Design Quest 2 | 2 $ de rabais avec coupon plus des économies supplémentaires lorsque vous forfait

KIWI Design a pris la sangle officielle Oculus Elite conçue et a résolu ses problèmes, offrant un casque confortable qui ne craquera pas sous la pression. Assurez-vous de couper le coupon pour une remise supplémentaire de 2 $, et obtenez plus lorsque vous combinez avec d’autres produits KIWI Design.

Offres Black Friday Oculus Quest 2: câbles, batteries et docks

Charger votre Oculus Quest 2 n’est pas amusant (ou utile) lorsqu’il est attaché à un mur. Il est également facile d’oublier de le charger lorsque vous devez le brancher. Ainsi, que vous recherchiez une batterie qui maintient le Quest 2 chargé pendant le jeu, un long câble que vous pouvez connecter à un PC pour un Oculus filaire Link play, ou un excellent dock dans lequel vous pouvez facilement déposer le Quest 2 après le jeu, nous avons d’excellentes suggestions.

Capsule de puissance Esimen Quest 2 | 5% de réduction supplémentaire avec coupon

Gardez votre Quest 2 alimenté plus longtemps avec la capsule d’alimentation Esimen ingénieusement conçue, qui s’intègre parfaitement dans le Quest 2 sans ajouter de volume réel. Assurez-vous de couper le coupon avant de l’ajouter à votre panier pour une remise supplémentaire de 5%.

Station de recharge Anker Quest 2

La station de charge Anker’s Quest 2 est la meilleure que vous puissiez trouver, avec une électronique de qualité à l’intérieur qui protégera vos contrôleurs et votre casque des surtensions électriques.

Câble Amavision Oculus Link | 10% de réduction supplémentaire avec coupon

Si vous voulez jouer à des jeux PC VR avec un câble, c’est le meilleur que vous puissiez obtenir. C’est très long et très rapide, offrant une expérience formidable. Assurez-vous de couper le coupon pour un rabais supplémentaire de 10 %.

Offres Black Friday Oculus Quest 2: Écouteurs

L’Oculus Quest 2 possède des haut-parleurs assez impressionnants intégrés à l’appareil, mais les écouteurs offriront un son de meilleure qualité et garderont les choses plus privées. C’est particulièrement important lorsque vous jouez à des jeux multijoueurs avec de petites oreilles dans la pièce ou si vous essayez de vous immerger dans un grand jeu d’horreur.

Écouteurs Globular Cluster pour Quest 2 | 10% de réduction supplémentaire lorsque vous offrez un forfait

Ces excellents écouteurs ne sont pas seulement en vente, ils sont également ridiculement faciles à attacher et à utiliser avec votre Quest 2. Combinez ces écouteurs avec l’un des autres packs sur la page de la boutique Amazon pour une remise supplémentaire de 10 %.

