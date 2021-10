Meilleures offres Black Friday Oculus Quest 2

L’Oculus Quest 2 peut être livré avec tout ce dont vous avez besoin pour l’utiliser, mais, pour obtenir la meilleure expérience, il y a quelques accessoires supplémentaires que vous devez absolument avoir. Heureusement, Black Friday fait en sorte que la quête pour obtenir une meilleure expérience Quest 2 coûte moins cher que jamais. Que vous recherchiez un serre-tête plus confortable, d’excellents écouteurs intra-auriculaires, des poignées de contrôleur ou même simplement une station de charge, ce sont les meilleures offres que vous trouverez.

L’Oculus Quest 2 est un excellent casque autonome, mais vous pouvez le rendre encore meilleur avec les bons accessoires. Qu’il s’agisse de garder vos contrôleurs chargés ou de protéger votre casque, il existe de nombreuses ventes dont vous pouvez profiter tout au long du Black Friday.

Obtenez tout… pour moins cher : Pack de voyage tout simplement | 40% de réduction



Peu importe ce dont vous avez besoin pour améliorer votre expérience Oculus Quest 2, ce pack de voyage de Simply a, eh bien, tout simplement tout. Normalement 50 $, cette réduction de 40 % en fait un prix incroyablement abordable de 30 $, garantissant que vous obtiendrez tout ce dont vous avez besoin sans vous ruiner.

30 $ sur Amazon

Confort supplémentaire : poignées de contrôleur Ecger et coussinet en silicone | 21% de réduction + 15% de réduction avec des coupons



Avoir un coussinet en silicone et des poignées de contrôleur améliorera considérablement votre niveau de confort lorsque vous jouez en VR, et le pack combo d’Ecger est en grande vente sur Amazon. Ces poignées de contrôleur rendront le contrôleur encore plus confortable, les sangles maintiendront vos contrôleurs attachés à votre main même lorsque vous lâchez prise, et le coussin en silicone épousera confortablement votre peau, même en transpirant. Assurez-vous de couper le coupon et d’appliquer le code promotionnel sur la page pour toutes ces belles économies.

27 $ sur Amazon

Mieux entendre : Cache-oreilles KIWI Design Quest | 20% de réduction supplémentaire avec coupon



Le Quest 2 a de meilleurs haut-parleurs intégrés que l’Oculus Quest d’origine, mais les haut-parleurs ne reposent toujours pas contre vos oreilles. Ces cache-oreilles aident à empêcher le son de s’échapper et à le maintenir à l’endroit où il est le plus efficace : vos oreilles. Assurez-vous de cocher la case « Coupon » sous le prix sur la liste des articles Amazon avant de passer à la caisse.

15 $ sur Amazon

Jouez toute la journée : Piles rechargeables Energizer | 18% de réduction



Les deux contrôleurs tactiles de l’Oculus Quest 2 ont besoin d’une pile AA. C’est une sensation terrible lorsque vous voulez jouer avec votre casque VR et que vous devez bidouiller pour trouver des piles avec du jus. Ces piles rechargeables permettent de jouer facilement toute la journée. Ce pack est en vente à 18% de réduction, est également livré avec 4 piles AA et le chargeur. C’est une affaire phénoménale.

17 $ sur Amazon

Continuez comme ça : la capsule de puissance Esimen



L’Oculus Quest 2 étant un casque autonome, il doit fonctionner sur batterie. Malheureusement, vous n’aurez probablement qu’environ 2 heures d’autonomie avant d’avoir besoin d’une charge, mais avec la capsule d’alimentation pratique d’Esimen, vous pouvez jouer beaucoup plus longtemps sans ajouter de fils supplémentaires ou de volume à votre casque. Assurez-vous de couper le coupon pour des économies supplémentaires sur Amazon.

24 $ sur Amazon

Son de meilleure qualité : écouteurs supra-auriculaires Beats EP



Ce n’est pas souvent que vous pouvez trouver une remise de 30% sur les produits Beats, mais ces écouteurs supra-auriculaires sont en vente pour le Black Friday et constituent un compagnon idéal pour votre Oculus Quest 2. Branchez-le sur la prise audio 3,5 mm sur le côté de le casque et écoutez les dernières chansons de Beat Saber avec une meilleure qualité audio que les haut-parleurs intégrés.

91 $ sur Amazon

Lâchez prise : poignées de manette Eyglo Quest 2 avec sangle



Les poignées de contrôleur d’Eyglo sont une seule pièce de silicone qui glisse sur vos contrôleurs et ajoute à la fois une adhérence et une protection contre les chutes. En plus de cela, une sangle pratique maintient les contrôleurs attachés à vos mains même lorsque vous les lâchez – la solution parfaite pour lancer des objets plus naturellement en VR. N’oubliez pas de couper le coupon pour faire des économies supplémentaires, surtout si vous achetez l’un des produits Eyglo ci-dessous.

17 $ sur Amazon

Sweat it off: housse de protection faciale en silicone Eyglo



L’interface faciale en mousse fournie avec l’Oculus Quest 2 est assez confortable, mais elle devient dégoûtante lorsque vous jouez à un jeu qui vous fait transpirer. Couvrez-le avec cette housse en silicone souple, hygiénique et confortable, facilement amovible et lavable. Combinez-le avec d’autres produits Eyglo ici pour une remise supplémentaire.

10 $ sur Amazon

Obtenez un meilleur ajustement: Eyglo Quest 2 Elite Strap



Le bracelet officiel Oculus Elite est notoirement fragile, mais la construction d’Eyglo est beaucoup plus robuste. Abandonnez les sangles en tissu fournies avec le Quest 2 et obtenez un meilleur ajustement qui est plus facile à ajuster. Combinez-le avec les produits Eyglo ci-dessus pour une remise encore plus importante !

30 $ sur Amazon

Affichez-le fièrement : stand AMVR Quest 2



Le Quest 2 est le meilleur casque VR jamais conçu, alors pourquoi le cacher ? Exposez cette console de réalité virtuelle futuriste avec ce superbe support d’AMVR, qui permet de garder tous vos cordons, contrôleurs et casques dans un endroit sûr et facile d’accès entre les sessions de jeu. N’oubliez pas de couper le coupon sur Amazon pour une remise supplémentaire.

20 $ sur Amazon

Mise à niveau vers PC VR : câble Kuject Oculus Link



L’Oculus Quest 2 offre des expériences VR autonomes sans précédent, mais si vous avez un PC de jeu, ces expériences peuvent être encore meilleures avec un câble Oculus Link. Celui-ci de Kuject ne mesure pas seulement 16 pieds de long, mais il est livré avec de jolis petits clips de gestion des câbles pour empêcher le câble de sortir de votre PC. Il s’agit également d’un port USB Type-A à l’extrémité, qui fonctionnera sur plus de PC qu’un câble USB Type-C.

19 $ sur Amazon

