Meilleures offres Black Friday PS5 en ce moment en 2021

C’est à cette période de l’année que nous commençons à nous préparer pour les offres Black Friday PS5, et vous ne devriez certainement pas attendre le jour même si vous n’avez pas encore emballé la nouvelle console de Sony. Depuis son lancement, en novembre dernier, la PS5 n’a jamais duré plus de quelques minutes lorsqu’elle est en stock, et nous nous attendons à ce que la frénésie alimentaire ne soit pas différente jusqu’à l’année prochaine.

Nous sommes là pour vous aider à vous orienter dans la bonne direction des magasins les plus susceptibles d’obtenir la PS5 ensuite. Cependant, il n’y aura pas de remise sur la console, et les packs Black Friday PlayStation 5 qui apparaîtront contiendront probablement une gamme d’articles tous ajoutés au prix fort, car les gens le paieront. Triste mais vrai. Donc, si vous voyez une PS5 à un prix raisonnable à tout moment à partir de maintenant, emballez-la pendant que vous le pouvez.

Ce ne sont pas que de mauvaises nouvelles, car les véritables stars des offres Black Friday PS5 se trouvent sur certains des meilleurs casques PS5, jeux PS5, certaines des différentes couleurs de contrôleurs PS5 et un tas d’autres accessoires soignés. Nous pensons que le stockage sera également important cette année, alors assurez-vous de jeter un œil à notre page dédiée aux offres Black Friday PS5 SSD pour les dernières remises sur ces impressionnantes mises à niveau de stockage interne, car nous pensons que vous pourrez faire une économie solide. Si vous achetez toujours une PS5, cependant…

Top 6 des offres Black Friday PS5 que vous pouvez acheter maintenant

SSD WD Noir SN850 1 To | était de 229,99 $ maintenant de 164,99 $ sur Amazon



Économisez 65 $ : C’est le même SSD que Mark Cerny, architecte principal de la PS5 elle-même, a choisi d’utiliser dans sa PS5, ce qui est une approbation assez douce s’il en est. Il vient juste de tomber à son prix le plus bas, ce qui est incroyable étant donné qu’il se vend souvent même au prix fort !

164,99 $ sur Amazon

3 pour 2 sur les jeux sur Amazon



Parfois, le Black Friday est trop proche de la sortie d’un nouveau grand jeu pour qu’il obtienne de manière réaliste une remise décente. Cependant, il y a quelques versions brûlantes dans la nouvelle vente d’Amazon qui vous offrent trois jeux pour le prix de deux. Call of Duty: Vanguard, Far Cry 6, Guardians of the Galaxy, Riders Republic et bien d’autres sont tous présents aujourd’hui.

Voir la vente sur Amazon

Téléviseur Samsung Neo QLED 55″ | était de 1600 $ maintenant 1099,99 $ chez Samsung



Économisez 500 $ : C’est l’une des meilleures offres de télévision Black Friday PS5 que nous ayons vues grâce à cette remise scandaleuse. Le Samsung QN85A convient parfaitement à votre PS5 et est bien sûr livré avec un écran 120 Hz. La technologie Mini LED permet une luminosité et une gradation super détaillées dans des endroits plus précis et vous êtes moins susceptible d’avoir une image brûlée qu’avec certains téléviseurs OLED si vous jouez à des jeux avec beaucoup d’éléments statiques à l’écran.

1099,99 $ chez Samsung

SteelSeries Arctis 7P | était 149,99 $ maintenant 99,99 $ chez SteelSeries



Économisez 50 $ : SteelSeries a trouvé l’équilibre parfait entre confort et qualité audio avec l’Arctis 7P, et il est désormais encore plus abordable pour ceux qui cherchent à se procurer un nouveau casque. Il prend en charge l’audio 3D, une autonomie de 24 heures et est disponible en deux couleurs différentes. La bande de suspension des lunettes de ski vous permet de les porter pendant des heures sans avoir l’impression de porter un casque. Vous ne voulez pas manquer cette offre.

100 $ chez SteelSeries

Carte PlayStation Plus de 12 mois | était de 59,99 $ maintenant de 41,99 $ chez CD Keys



Économisez 18 $ : Si vous cherchez à économiser de l’argent sur votre abonnement PlayStation Plus, rien de mieux que cela. Au lieu de payer 10 $ par mois, 25 $ pour trois mois ou même 60 $ pour un an, vous pouvez souscrire un abonnement de 12 mois pour seulement 42 $. L’argent que vous économiserez dans les seuls jeux mensuels gratuits en vaut la peine, tandis que l’accès aux jeux multijoueurs signifie que vous pouvez suivre vos amis en ligne.

42 $ sur les clés CD

Carte PlayStation Now de 12 mois | était de 59,99 $ maintenant 47,89 $ chez CD Keys



Économisez 12 $ : Ce n’est peut-être pas Xbox Game Pass, mais PlayStation Now est la prochaine meilleure chose pour les utilisateurs de PlayStation. Avec un accès à des centaines de jeux numériques sur console et PC, PS Now vous permet de jouer autant que vous le souhaitez sans vous ruiner. Et au lieu de payer 60 $ pour toute l’année, vous pouvez désormais obtenir 12 mois pour seulement 48 $.

48 $ sur les clés CD

Où trouver les meilleures offres Black Friday PS5

Nous nous attendons vraiment à ce que les choses démarrent le plus tôt possible, et nous allons rassembler certaines de nos offres préférées ici même sur cette page. Les magasins ci-dessous sont tous des cris solides si vous souhaitez vérifier ce qui se passe en ce moment.

Offres Black Friday PS5 : SSD interne

Maintenant que la baie d’extension SSD interne de la PS5 a été déverrouillée par Sony, vous pourrez augmenter la capacité de stockage interne. C’est mieux que d’utiliser des solutions de stockage externes, car vous pourrez exécuter des titres PS5 directement à partir de ces SSD. Ils sont assez chers, donc toute remise est très appréciée. Méfiez-vous cependant, car certains ne sont pas livrés avec un dissipateur thermique attaché. Vous devrez en ajouter un vous-même (une tâche simple de deux minutes). Un comme celui-ci d’Amazon est une option fiable – c’est celui que j’utilise en ce moment.

Offres Black Friday PS5 : Casques

Le Black Friday propose toujours des produits pour les casques de jeu et vous permet d’économiser beaucoup d’argent sur certains des meilleurs modèles. Nous vous tiendrons au courant de certains de nos favoris absolus, mais pendant que nous attendons, assurez-vous de garder un œil sur notre widget de comparaison de prix ci-dessous, qui se met automatiquement à jour avec les derniers prix de certaines des beautés audio les mieux notées.

Offres Black Friday PS5 : Manettes

Nous espérions que des contrôleurs PS5 tiers intéressants sortiraient cette année, mais cela ne s’est tout simplement pas produit. De nombreux choix tiers de dernière génération fonctionneront sur PS5, mais uniquement pour jouer à des jeux PS4. Sony a cependant publié deux nouvelles couleurs des contrôleurs officiels DualSense PS5, en Midnight Black et Cosmic Red. Vous trouverez les prix les moins chers du jour directement ci-dessous.

Offres Black Friday PS5 : TV

Les prix ont bien baissé ces dernières semaines sur certains téléviseurs vraiment époustouflants. Si vous recherchez cette expérience complète de nouvelle génération, notre tableau de comparaison des prix ci-dessous met en évidence certains des meilleurs téléviseurs HDMI 2.1 120 Hz ci-dessous. Nous pensons que la série LG OLED CX légèrement plus ancienne (mais toujours épique) est celle à surveiller pour les baisses de prix les plus importantes. Cependant, la mise à niveau de 2021, le LG C1, a eu des offres alléchantes trop récemment. Restez à l’écoute, et nous mettrons en évidence plus de remises en détail tout au long de la haute saison des achats.

Offres Black Friday PS5 : PlayStation Plus

PlayStation Plus est nécessaire pour jouer à des jeux en ligne et vous donne également accès à quelques jeux gratuits chaque mois, ainsi qu’à une collection de jeux PS4 à télécharger sur votre PS5 à tout moment. Il débloque également des remises exclusives régulières lors des soldes sur la boutique PSN. La saison du Black Friday est le moment idéal pour acheter une offre PlayStation Plus bon marché, car nous voyons toujours des remises, généralement sur les abonnements les plus longs de 12 mois. Bon sang, nous avons même vu certains détaillants conclure un accord spécial de 15 mois. Vous pourriez avoir de la chance et repérer quelque chose sur le PSN, mais nous trouvons généralement que des détaillants comme Amazon ou CDKeys proposent les meilleurs prix. Et n’oubliez pas, les abonnements PlayStation Plus se cumulent, donc même s’il vous reste du temps sur votre abonnement actuel, vous pouvez simplement l’ajouter immédiatement.

Quand commencent les offres Black Friday PS5 ?

De nombreuses offres Black Friday PS5 commenceront le 26 novembre, mais il y a un changement dans l’air en ce moment. Au fil des ans, nous avons vu de nombreux détaillants partir encore plus tôt que le Black Friday lui-même. Avec tous les problèmes d’expédition et de production qui se produisent actuellement, il est conseillé aux acheteurs de commencer leurs achats de Noël le plus tôt possible.

Le lundi précédant le Black Friday est souvent un moment où les détaillants essaient de faire une pause et d’attirer votre attention, alors attendez-vous à beaucoup d’action ce jour-là à coup sûr. Nous avons récemment vu des entreprises comme Best Buy lancer quelques premières ventes du Black Friday. Recherchez également les messages de type garantie Black Friday sur certaines offres de détaillants, car cela promet que leurs prix ne baisseront pas le Black Friday.

