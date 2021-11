Meilleures offres Black Friday Switch : ensemble de consoles, jeux propriétaires, accessoires, etc.

Le Black Friday offre toujours la meilleure opportunité de faire le plein de produits de jeu avec des remises importantes. Et si vous êtes un utilisateur de Nintendo Switch (ou envisagez une console ce jour férié), le Black Friday a tendance à être encore plus remarquable. Les jeux et accessoires Nintendo ne bénéficient pas des mêmes remises tout au long de l’année que nous voyons régulièrement pour PlayStation et Xbox. C’est maintenant votre chance de faire le plein de jeux Switch pour moins cher. De plus, si vous recherchez un pack Nintendo Switch, Nintendo a ramené son pack de vacances familier. Nous avons rassemblé les meilleures offres du Black Friday pour Nintendo Switch.

Offres console Nintendo Switch Black Friday

Console Switch + Mario Kart 8 Deluxe + Switch Online pour 300 $



Le pack vacances Nintendo Switch comprend Mario Kart 8 Deluxe et trois mois de Switch Online. Le forfait coûte 300 $, ce qui en fait la meilleure offre de console Switch. Il est important de noter que cet ensemble comprend le commutateur mis à jour avec une meilleure autonomie de la batterie. Bien que Nintendo ait proposé ce pack à chaque jour férié au cours des deux dernières années, vous pouvez parier qu’il sera toujours en rupture de stock chez les principaux détaillants. En fait, le stock initial est déjà épuisé chez Amazon et GameStop. Si vous êtes intéressé par ce pack, vous voudrez peut-être le récupérer dès que possible.

Comme toujours, vous ne pouvez pas compter sur des remises pures et simples sur la Nintendo Switch, mais il est possible que nous voyions des offres groupées spécifiques aux détaillants. Au cours des années précédentes, nous avons vu des packs Switch et Switch Lite qui incluent des jeux et/ou des accessoires et des objets de collection supplémentaires. Cela dit, nous ne nous attendons pas à voir des offres Switch OLED. Cependant, nous le verrons probablement en stock chez les principaux détaillants tout au long de la semaine.

Offres de jeux Nintendo Switch Black Friday

Bien que nous ayons vu plus d’offres sur les jeux Switch que nous n’en avons vu dans les générations de consoles Nintendo précédentes, les jeux Switch propriétaires ont toujours tendance à conserver leur prix de vente beaucoup plus longtemps que les jeux sur PlayStation et Xbox. Souvent, 50 $ (10 dollars de réduction) est une bonne affaire pour les jeux Switch populaires, mais quelques fois par an, nous constatons des remises encore plus importantes, y compris le Black Friday. Il existe actuellement de nombreuses offres intéressantes sur les jeux Nintendo Switch, y compris certains des meilleurs prix que nous ayons jamais vus sur des jeux propriétaires tels que The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Link’s Awakening, New Super Mario Bros. U Deluxe , et plus.

Offres accessoires Nintendo Switch Black Friday

59 $ (au lieu de 70 $)



Le meilleur contrôleur Nintendo Switch, le contrôleur Switch Pro est une excellente manette de jeu qui rend les jeux en mode ancré beaucoup plus confortables (et conventionnels) que d’utiliser les Joy-Cons. Nous ne voyons généralement pas de remises énormes sur le contrôleur Pro, mais nous ne serions pas surpris de le voir pour 50 $ pendant le Black Friday.

69 $ (au lieu de 80 $)



Si vous recherchez des contrôleurs Joy-Con supplémentaires pour le multijoueur, vous pouvez économiser 11 dollars sur deux schémas de couleurs différents sur Amazon : Neon Purple/Neon Orange et Neon Blue/Neon Orange.

45 $ (au lieu de 50 $)



Il s’agit de la première remise que nous avons vue sur le 8BitDo Pro 2, notre choix pour la meilleure alternative au contrôleur Switch Pro. Le Pro 2 possède une paire de déclencheurs arrière qui peuvent être remappés à la volée ainsi que des profils personnalisés. Il se connecte via Bluetooth (il fonctionne donc avec d’autres appareils) et dispose d’un grondement, de commandes de mouvement et d’une batterie rechargeable qui dure 20 heures avec une charge complète.

35 $ (au lieu de 55 $)



Les fans d’Animal Crossing peuvent acheter la manette sans fil sur le thème de PowerA Nook Inc. pour 20 dollars de réduction dès maintenant. Les contrôleurs sans fil de PowerA ne sont pas de la même qualité que le contrôleur Switch Pro, mais ils ont des designs sympas. De plus, c’est à peu près aussi bas que ce qu’ils obtiennent en termes de prix.

197 $ (au lieu de 250 $)



Oui, les écouteurs AirPods Pro ne sont pas techniquement un accessoire Nintendo Switch, mais avec la récente mise à jour ajoutant la prise en charge Bluetooth au Switch, vous pouvez maintenant obtenir une polyvalence supplémentaire des AirPods. Vous pourriez finir par les utiliser davantage pour écouter de la musique en déplacement, mais ils sont également parfaits lorsque vous voyagez avec la Nintendo Switch. Les AirPods Pro sont actuellement en vente pour 197 $, soit plus de 50 dollars de moins que le prix de détail.

Quel que soit le modèle de Switch que vous possédez, il existe des tonnes d’accessoires impressionnants disponibles pour rendre votre expérience Switch encore meilleure. Certains accessoires sont des achats incontournables, notamment un étui de transport, un protecteur d’écran et un contrôleur traditionnel (Switch Pro ou une option tierce). Et avec le Switch prenant désormais en charge les casques Bluetooth, vous pouvez même envisager de vous procurer une belle paire d’écouteurs (AirPods) ou un casque de jeu Bluetooth (comme le Razer Kaira Pro) pendant le Black Friday.

