Meilleures offres casque Black Friday

La saison des vacances est à l’horizon, et cela signifie que nous commençons à voir d’excellentes offres Black Friday sur toutes sortes d’équipements technologiques cool, des meilleurs téléphones Android aux meilleurs écouteurs et écouteurs sans fil à coupler avec eux.

Nous mettrons régulièrement à jour cette collection de listes tout au long du week-end du Black Friday, alors assurez-vous de vérifier fréquemment si vous ne voyez pas les offres téléphoniques que vous recherchez. Il y a des ventes de casques Black Friday assez exceptionnelles chaque année, mais il peut y avoir beaucoup de choses à trier pour trouver les meilleures offres.

Que vous recherchiez quelque chose pour vous divertir lors d’une promenade ou d’un jogging, des écouteurs antibruit pour vous permettre de vous concentrer au travail, ou quelque chose qui sonne simplement incroyable pour vos batailles de jeux vidéo épiques, nous avons ce qu’il vous faut. Si vous cherchez d’autres façons d’économiser pendant cette période des fêtes, n’oubliez pas de jeter un œil à notre hub Black Friday 2021 pour toutes les dernières offres.

Offres casque Black Friday :

Où trouver les meilleures offres de casques Black Friday

Les sites où vous pouvez trouver des offres sur les écouteurs ne manquent pas ce Black Friday. Amazon et Best Buy restent les meilleures options pour acheter des écouteurs ; vous trouverez les derniers produits sur les deux sites, et si l’historique est une indication, il y aura des centaines d’offres fantastiques dans tous les segments de prix.

Quand commencent les offres de casques Black Friday ?

Chaque année, les offres du Black Friday démarrent plus tôt qu’auparavant. C’est également vrai en 2021, avec les derniers écouteurs sans fil WH-1000XM4 et WF-1000XM4 de Sony déjà en vente sur Amazon et Best Buy. Les QuietComfort de Bose sont également en vente en ce moment, et les excellents Buds Live de Samsung sont en baisse de 41%.

Ce qui fait du Black Friday le meilleur moment pour acheter des écouteurs, c’est que les lancements récents de Samsung, Sony, Jabra et Bose seront réduits pour la première fois. Avec quelques offres déjà en ligne et d’autres qui devraient être lancées dans les semaines à venir, vous ne voulez pas manquer les remises lucratives. Assurez-vous donc de revenir ici pour voir les dernières offres au fur et à mesure de leur mise en ligne.

Offres casque Black Friday : Casques sans fil

Si vous recherchez des options supra-auriculaires ou supra-auriculaires sans fil, vous trouverez des milliers de choix alléchants à vendre pendant le Black Friday. Les prétendants évidents incluent le meilleur de Sony et Bose. Ces produits offrent une qualité sonore exceptionnelle, une isolation phonique réglable, des conceptions légères idéales pour une utilisation toute la journée, une intégration Bluetooth, Google Assistant ou Alexa à toute épreuve, un égaliseur réglable et une autonomie de plus de 30 heures. Certains écouteurs sont même dotés d’une protection contre la poussière et l’eau, ce qui en fait un choix décent pour les entraînements.

Mais au cours des trois dernières années, un grand nombre de marques à petit budget ont commencé à proposer des options sans fil qui sonnent aussi bien que leurs homologues plus coûteuses pour beaucoup moins d’argent. Des marques comme Anker ont mené ce changement, mais même des fournisseurs établis comme JBL, Jabra, Sennheiser et Sony proposent des produits d’une valeur exceptionnelle, et c’est avant de prendre en compte les offres de la saison des fêtes.

Offres casque Black Friday : écouteurs sans fil

Au cours des cinq dernières années, le changement le plus important dans la catégorie audio a été l’introduction et la montée en puissance des écouteurs sans fil. Malheureusement, lorsque la première vague d’écouteurs sans fil a commencé il y a sept ans, ils avaient une mauvaise connectivité, une qualité sonore médiocre et une autonomie de batterie inférieure à la moyenne. Heureusement, les fabricants audio ont réglé les bases peu de temps après cela, et ces jours-ci, vous constaterez que même les écouteurs sans fil d’entrée de gamme ont une excellente qualité sonore soutenue par un ajustement confortable, l’intégration de l’assistant numérique et une autonomie de plus de cinq heures en standard. .

Donc, si vous cherchez à passer à une nouvelle paire d’écouteurs sans fil, il existe une infinité de choix allant de choix de budget de 30 $ à des options premium de 300 $ qui incluent la dernière connectivité et un son incroyable. Des marques comme Samsung proposent également des fonctionnalités personnalisées pour leurs écouteurs qui sont limitées à leurs propres appareils, donc si vous êtes déjà dans l’écosystème Samsung et que vous voulez des écouteurs sans fil qui se démarquent, le Galaxy Buds Pro serait le choix évident.

Offres casque Black Friday : écouteurs filaires

Avec de plus en plus de services de streaming offrant désormais un niveau sans perte, il y a eu une résurgence des écouteurs filaires. Traditionnellement, les moniteurs intra-auriculaires offrent une qualité sonore nettement supérieure à celle de leurs frères et sœurs sans fil, et vous obtenez un son neutre qui vous permet d’écouter la musique telle qu’elle a été produite.

Cette catégorie a connu une refonte ces dernières années grâce à l’émergence de marques chinoises fabriquant des écouteurs filaires de grande qualité à petit budget. Des marques comme KZ Audio, Fiio, Shanling et Tin ont catalysé la catégorie des budgets, offrant une qualité sonore du même calibre que les joueurs établis, mais généralement pour un dixième du coût. Donc, si vous cherchez à vous replonger dans les écouteurs filaires, vous constaterez que beaucoup de choses ont changé – pour le mieux.

