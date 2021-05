Meilleures offres casque de mai 2021

Si vous recherchez une nouvelle paire d’écouteurs, laissez-nous vous aider. De nombreux détaillants offrent des rabais importants sur une variété de styles, ce qui signifie que vous pouvez profiter de certaines des meilleures offres de casque à travers le monde en ce moment.

Voir également: Guide d’achat d’un casque: un guide du débutant pour tout ce qui concerne les écouteurs

Il peut être difficile de savoir exactement ce que vous recherchez, nous avons donc fait de notre mieux pour organiser certaines options pour vous. Nous avons rassemblé des offres d’écouteurs et d’écouteurs ainsi que des options avec et sans fil. Vous pouvez également vous rendre sur notre site soeur SoundGuys pour des actualités et des critiques plus approfondies.

Offre en vedette: Nouveau prix bas sur les écouteurs 1More Quad Driver

Vous avez toujours une prise casque? Cela pourrait bien être l’offre idéale pour vous. Les écouteurs 1More Quad Driver ont remporté le prix des meilleurs écouteurs polyvalents sur la liste des meilleurs écouteurs que vous pouvez acheter en 2021 sur notre site soeur, SoundGuys, et maintenant ils n’ont jamais été aussi abordables. Ils sont actuellement proposés pour seulement 77,24 $ (30 $ de réduction) dans un bas historique d’Amazon.

Comme son nom l’indique, ces écouteurs contiennent quatre haut-parleurs différents dans chaque écouteur, chacun étant réglé spécifiquement pour gérer une plage de fréquences différente. Moins de chevauchement de fréquences signifie que vous avez droit à des aigus soyeux, des médiums détaillés et des graves profonds. La qualité de fabrication est également excellente. Vous obtiendrez la même qualité de premier ordre que celle disponible dans les précédents écouteurs Triple-Driver avec un boîtier entièrement en métal et un câble en Kevlar.

Lire la suite: Examen des écouteurs intra-auriculaires 1MORE Quad Driver (SoundGuys)

Les écouteurs Quad Driver ont été les premiers écouteurs à être certifiés THX, ce qui est une reconnaissance mondiale d’une qualité, d’une cohérence et de performances sans compromis. Ils ont même été savamment réglés par l’ingénieur du son, lauréat d’un Grammy, Luca Bignardi pour une scène sonore parfaitement équilibrée et ultra-réaliste.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour saisir l’offre tant que vous le pouvez, ou faites défiler pour bien d’autres. Le trésor d’offres ci-dessous comprend l’excellent Jabra Elite 85t à 179,99 $, soit 50 $ de réduction et presque le prix le plus bas auquel ils aient jamais été suivis.

77, 24 $

Écouteurs intra-auriculaires 1More Quad Driver

Économisez 29,63 $

Achetez-le maintenant

Les meilleures offres de casque

Toutes les offres présentées ici étaient actives au moment de la rédaction de cet article, mais les détaillants changent fréquemment d’offres. Nous garderons la liste à jour pour refléter les dernières offres.

Offres sur les écouteurs sans fil

Certains écouteurs sans fil ont un avantage sur les oreillettes car ils peuvent emballer des pilotes plus gros avec des matériaux plus haut de gamme. Ils constituent une excellente option dans presque toutes les situations, mais ils peuvent devenir un peu lourds pendant l’entraînement.

Certaines des offres les plus impressionnantes concernent actuellement les meilleurs écouteurs Sony. Découvrez ces offres:

Voici quelques-unes des autres excellentes options pour les écouteurs sans fil:

Offres sur les écouteurs sans fil

Les écouteurs sans fil sont souvent le choix idéal pour s’entraîner et faire des courses grâce à leur petite taille, mais vous pouvez vraiment les utiliser n’importe où. Voici quelques-unes des meilleures économies que nous ayons pu trouver:

Si vous avez quelques produits Apple dans votre arsenal, vous pouvez également envisager ces offres AirPods:

Offres filaires

Certaines personnes, y compris notre équipe SoundGuys, ne jurent que par des écouteurs filaires. Après tout, les écouteurs filaires peuvent généralement gérer une sortie plus élevée et offrent souvent une meilleure qualité audio. Vous n’avez pas non plus besoin de charger des écouteurs filaires, mais vous êtes limité par la longueur du cordon.

Si vous voulez la meilleure qualité sonore possible et que le cordon ne vous dérange pas, les écouteurs filaires sont la seule solution. Voici quelques-unes des meilleures offres de casques filaires que nous pourrions trouver: