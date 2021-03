Meilleures offres casque de mars 2021

Si vous recherchez une nouvelle paire d’écouteurs, laissez-nous vous aider. De nombreux détaillants offrent de gros rabais sur une variété de styles cette saison des fêtes. Cela signifie que vous pouvez profiter de certaines des meilleures offres d’écouteurs à travers le monde en ce moment.

Il peut être difficile de savoir exactement ce que vous recherchez, nous avons donc fait de notre mieux pour organiser certaines options pour vous. Nous avons rassemblé des offres d’écouteurs et d’écouteurs ainsi que des options avec et sans fil. Vous pouvez également vous rendre sur notre site soeur SoundGuys pour des actualités et des critiques plus approfondies.

Offres en vedette: Économisez jusqu’à 64% sur les écouteurs Aukey

L’offre du jour d’Amazon propose d’énormes économies sur une gamme déjà abordable d’écouteurs véritables sans fil Aukey. Il s’agit d’une vente de 30%, mais vous pouvez en fait économiser jusqu’à 64% au total sur ces options audio.

Les plus grosses économies concernent les écouteurs EP-T21 et EP-T31. Ils disposent tous deux de la connectivité Bluetooth 5.0 et d’au moins 30 heures de lecture lorsque vous tenez compte du jus supplémentaire fourni par les étuis de charge. Les nouveaux bourgeons EP-T31 ‘ajoutent une détection intra-auriculaire et une résistance à l’eau IPX5. Lorsque vous prenez en compte les économies et les rabais sur les coupons sur la page, les écouteurs EP-T21 ne coûtent que 17,99 $ (32 $ de rabais) et les EP-T31 ne coûtent que 25,19 $ (35 $ de rabais).

Les amateurs de fitness parmi vous seront peut-être plus séduits par les économies réalisées sur les véritables écouteurs de sport sans fil EP-T32. Ils offrent les qualités Aukey habituelles, ainsi qu’un ajustement sûr avec les crochets d’oreille et un indice IPX8 afin que vous ne puissiez pas les noyer dans la sueur. La combinaison des économies réalisées avec un coupon sur la page fait baisser le prix de 70 $ à seulement 27,99 $ (42 $ de réduction).

Ce ne sont que trois des 10 options de la promotion, mais la vente se termine ce soir. Cliquez sur le widget ci-dessous pour découvrir la gamme complète par vous-même.

Les meilleures offres de casque

Toutes les offres présentées ici étaient actives au moment de la rédaction de cet article, mais les détaillants changent fréquemment d’offres. Nous garderons la liste à jour pour refléter les dernières offres.

Offres sur les écouteurs sans fil

Certains écouteurs sans fil ont un avantage sur les oreillettes car ils peuvent emballer des pilotes plus gros avec des matériaux plus haut de gamme. Ils constituent une excellente option dans presque toutes les situations, mais ils peuvent devenir un peu lourds pendant l’entraînement.

Voici quelques-unes des meilleures options pour les écouteurs sans fil:

Offres sur les écouteurs sans fil

Les écouteurs sans fil sont souvent le choix idéal pour s’entraîner et faire des courses grâce à leur petite taille, mais vous pouvez vraiment les utiliser n’importe où. Voici quelques-unes des meilleures économies que nous ayons pu trouver:

Si vous avez quelques produits Apple dans votre arsenal, vous pouvez également envisager ces offres AirPods:

Offres filaires

Certaines personnes, y compris notre équipe SoundGuys, ne jurent que par des écouteurs filaires. Après tout, les écouteurs filaires peuvent généralement gérer une sortie plus élevée et offrent souvent une meilleure qualité audio. Vous n’avez pas non plus besoin de charger des écouteurs filaires, mais vous êtes limité par la longueur du cordon.

Si vous voulez la meilleure qualité sonore possible et que le cordon ne vous dérange pas, les écouteurs filaires sont la seule solution. Voici quelques-unes des meilleures offres de casques filaires que nous pourrions trouver: