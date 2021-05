Meilleures offres casques de juin 2021

Si vous recherchez une nouvelle paire d’écouteurs, laissez-nous vous aider. De nombreux détaillants offrent des rabais importants sur une variété de styles, ce qui signifie que vous pouvez profiter de certaines des meilleures offres de casque à travers le monde en ce moment.

Il peut être difficile de savoir exactement ce que vous recherchez, nous avons donc fait de notre mieux pour organiser certaines options pour vous. Nous avons rassemblé des offres d’écouteurs et d’écouteurs ainsi que des options filaires et sans fil. Vous pouvez également vous rendre sur notre site soeur SoundGuys pour des actualités et des critiques plus approfondies.

Offre en vedette: Meilleur prix de tous les temps sur le Galaxy Buds Pro

Le Galaxy Buds Pro vient d’atteindre son prix le plus bas sur Amazon. Nous avons vu des baisses de prix étranges ici et là depuis le lancement des bourgeons en janvier, mais maintenant, ils bénéficient d’une réduction de 25 % sur la viande, vous permettant d’acheter une paire pour seulement 149,99 $ (50 $ de réduction).

Ce sont de solides écouteurs sans fil de qualité supérieure pour un peu moins que la plupart de la concurrence, surtout aujourd’hui. Chaque oreillette abrite un système à trois micros avec réduction du bruit du vent, vous devriez donc pouvoir prendre des appels téléphoniques à l’extérieur. Un tweeter de 6,5 mm et un woofer de 11 mm s’adaptent à l’intérieur de chaque boîtier et le système à double haut-parleur facilite les notes claires des graves et des aigus.

Le Buds Pro peut durer jusqu’à cinq heures de lecture avec la suppression du bruit activée, et le boîtier fournit 13 heures supplémentaires de batterie de réserve. Une fois les écouteurs complètement vidés, il vous suffit de les insérer dans l’étui pendant trois minutes pour profiter de 30 minutes de lecture.

Si vous avez un budget légèrement inférieur mais que vous voulez toujours des écouteurs géniaux, vous pouvez reculer d’une génération et acheter les Galaxy Buds Plus pour leur prix Amazon le plus bas de 99,99 $ (50 $ de réduction).

Découvrez les deux offres via les liens ci-dessous.

Certaines personnes, dont notre équipe SoundGuys, ne jurent que par les écouteurs filaires. Après tout, les écouteurs filaires peuvent généralement gérer une sortie plus élevée et offrent souvent une meilleure qualité audio. Vous n’avez pas non plus besoin de charger les écouteurs filaires, mais vous êtes limité par la longueur du cordon.

Si vous voulez la meilleure qualité sonore possible et que le cordon ne vous dérange pas, les écouteurs filaires sont la seule solution. Voici quelques-unes des meilleures offres de casques filaires que nous avons pu trouver :