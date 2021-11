Les ventes du Cyber ​​Monday sur certains des meilleurs modèles de Chromebook battent leur plein et le temps presse pour ces offres finales. La disponibilité des Chromebooks a été extrêmement limitée ces derniers temps, et toute chance que vous puissiez en acheter un est une chance dont vous devriez profiter. Des détaillants comme Best Buy, Amazon, Walmart et d’autres ont encore quelques bonnes affaires Cyber ​​Monday Chromebook en vigueur, et nous les suivons tous.

La disponibilité a été assez rare en termes de Chromebooks au cours des derniers mois, et nous pensons qu’une fois l’offre de Chromebooks Black Friday / Cyber ​​Monday épuisée, il faudra encore quelques mois difficiles pour en trouver un. Voici toutes les meilleures offres Chromebook Cyber ​​Monday dont vous pouvez toujours profiter, alors ne manquez pas.

Tablette Chromebook Lenovo 10e (économisez jusqu’à 265 $)



Il s’agit de la version testée en classe du Lenovo Chromebook Duet, avec un écran tactile de 400 nits, 1920 x 1200px, une batterie longue durée et, contrairement au Duet, cette version dispose en fait d’une prise casque. Vous pouvez acheter uniquement la tablette pour 99 $, mais je vous recommande de prendre le pack clavier pour 139 $ pour une meilleure expérience prête à l’emploi. Cette tablette bénéficiera également des mises à jour de Chrome OS jusqu’en juin 2028, ce qui signifie que cette tablette à 100 $ durera 3 à 4 fois plus longtemps que n’importe quelle tablette Android que vous achetez aujourd’hui.

À partir de 99 $ chez Lenovo

Chromebook 4 de Samsung (économisez 70 $)



Ce n’est peut-être pas le Chromebook le plus récent du quartier, mais il convient parfaitement aux budgets serrés et à l’informatique occasionnelle. Avec jusqu’à 12 heures d’autonomie et 4 Go de RAM, le Chromebook 4 est idéal pour les devoirs, l’écriture, l’informatique quotidienne et les voyages légers.

87 $ chez Walmart (32 Go) 180 $ chez Amazon (64 Go)

Lenovo Chromebook Flex 3 (économisez 230 $)



Le Lenovo Chromebook Flex 3 est la même formule gagnante que le Lenovo C330, mais il bénéficiera des mises à jour de Chrome OS jusqu’en juin 2028. La combinaison de cela avec un écran tactile 2 en 1, une autonomie de batterie exceptionnelle et une construction durable en fait un non- cerveau pour les enfants.

160 $ ​​sur Amazon (Blizzard White, 64 Go)

Samsung Chromebook 4+



En utilisant la charge de livraison d’alimentation USB-C standard de 45 W et les mêmes logiciels et fonctionnalités que les Chromebooks deux fois plus chers, le Chromebook 4+ de Samsung peut sembler une bonne affaire, mais l’écran terne gâche l’expérience des yeux plus faibles et plus âgés. 4 Go de RAM se combinent avec le Celeron N4000 pour des devoirs faciles mais pas des appels vidéo faciles avec toute la classe.

209 $ chez Walmart

Acer Chromebook 311 (CB311-10H-41M9) (Économisez 50 $)



Ce Chromebook robuste et testé en classe devrait être capable de survivre à tout ce que votre enfant exubérant lui lance (moins de 10 livres, au moins). Bien que j’aimerais qu’il s’agisse d’un modèle à écran tactile, cet ordinateur portable a tout ce que vous voulez dans le Chromebook de votre enfant : une longue durée de vie de la batterie, un espace de stockage suffisant pour les devoirs ou les applications hors ligne, et USB-C Power Delivery pour qu’il puisse utiliser le même chargeur comme votre ordinateur portable.

179 $ sur les offres Amazon Cyber ​​Monday

