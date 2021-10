Meilleures offres Chromebook du Black Friday en avance

Notre Chromebook #5 et l’option la plus équilibrée de la liste, le Chromebook ASUS a plus de spécifications premium que la plupart des Chromebooks, avec un processeur Intel i3 de 11e génération, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage SSD (beaucoup ont eMMC), un 12- une autonomie d’une heure, de nombreux ports, y compris HDMI, et une prise en charge jusqu’en juin 2029. De plus, son écran tactile de 15,6 pouces est parfait pour la productivité. Cet accord se termine demain, et Best Buy lui a donné une garantie Black Friday, donc il ne sera pas moins cher plus tard.

