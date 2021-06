Meilleures offres Chromebook Prime Day 2021

Alors que des millions d’entre nous continuent d’apprendre et de travailler à domicile, les offres Prime Day seront le moment idéal pour remplacer votre ordinateur de bureau vieillissant ou ajouter un autre Chromebook à la collection de votre famille. La plupart des meilleurs Chromebooks sont disponibles depuis plus d’un an maintenant, ce qui signifie que les offres sont beaucoup plus probables cette année qu’elles ne l’étaient l’année dernière – lorsque nous étions également au milieu de la pénurie de Chromebooks 2020.

Une partie de la raison pour laquelle les Chromebooks ont (presque) toujours eu de bonnes affaires le Prime Day est que les Chromebooks de milieu de gamme se résument à des prix budgétaires, et les Chromebooks budgétaires se réduisent à des prix d’achat impulsif. Considérant que Chrome OS est conçu pour fonctionner sur du matériel plus abordable pour commencer, cela signifie que Prime Day est le meilleur moment pour obtenir un ordinateur portable, en particulier un ordinateur portable à petit budget.

Quel que soit votre budget ce Prime Day, Google a des normes de durabilité et de convivialité pour presque tous les Chromebooks, car la plupart des modèles sont conçus pour des salles de classe chaotiques ou des entreprises impitoyables, ce qui rend les Chromebooks idéaux pour les utilisateurs plus jeunes et moins avertis en technologie. Tout cela fait des Chromebooks d’excellents investissements pour les familles à la recherche d’un ordinateur qui ne fera pas sauter la banque et ne mourra pas à la seconde où vous respirez mal.

Chromebook Samsung Galaxy | 288 $ de rabais sur Amazon

Pourquoi attendre Prime Day avec des offres comme celle-ci ?

Pour moins d’argent que le Galaxy Chromebook 2 plus économique de Samsung, vous pouvez obtenir un processeur i5 plus puissant, doubler le stockage et un écran 4K. Alors que nous l’avons vu baisser à quelques reprises au cours de la dernière année, c’est déjà beaucoup sur un ultrabook incroyablement beau.

Meilleures offres Chromebook Prime Day disponibles maintenant

Meilleures offres Chromebook Prime Day pour le travail

Les Chromebooks sont excellents pour faire avancer les choses – j’ai travaillé à temps plein depuis un an pendant quatre ans – et lorsque vous voulez vraiment vous mettre au travail avec un Chromebook, vous aurez besoin d’une puissance supplémentaire et d’un peu plus de style pour aider votre Chromebook s’adapte à tous les Macbooks et ultrabooks. Je recommande d’utiliser un Intel M3 ou supérieur, au moins 64 Go de stockage interne pour accueillir de nombreuses applications Android ou Linux. Alors que 4 Go conviendront parfaitement aux charges de travail plus légères, si vous avez tendance à garder des dizaines et des dizaines d’onglets ouverts à la fois pendant la visioconférence, vous aurez envie de profiter des 8 Go de RAM sur quelque chose comme le Pixelbook Go.

Il y a plusieurs Chromebooks haut de gamme qui pourraient voir des baisses de prix significatives le Prime Day – le Pixelbook Go de deux ans, le Samsung Galaxy Chromebook d’un an et le Chromebook Acer 713 qui vient de remplacer – mais un autre excellent choix, en particulier pour les entreprises est le Chromebook ASUS C434. Il a peut-être quelques années maintenant, mais il offre toujours le meilleur mélange de puissance et de valeur aux côtés de son bel écran tactile de 14 pouces, et maintenant que ses successeurs commencent à être disponibles.

Meilleur écran disponible : Chromebook Samsung Galaxy | 288 $ de rabais sur Amazon



Le premier Chromebook premium de Samsung suffisamment pour porter le nom Galaxy est une merveille ultra-premium que vous pouvez acheter pour moins cher que son successeur moins puissant en ce moment ! La batterie ne dure que 6 à 9 heures, mais l’écran est magnifique et il a tout le stockage et la puissance dont vous avez besoin.

711 $ sur Amazon

Bien équilibré, comme tout devrait l’être : ASUS Chromebook Flip C434 | 150 $ de rabais sur Amazon



Ce 2-en-1 de 14 pouces a maintenant quelques années, mais il est toujours aussi rapide qu’un fouet et bien construit. Le clavier rétroéclairé est facile à taper tard dans la soirée, et l’écran est vibrant et parfait pour travailler et jouer en écran partagé.

À partir de 420 $ sur Amazon

Meilleur Chromebook pour les jeux et les performances : Acer Chromebook Spin 713 | 50 $ de rabais sur Amazon



Si vous aimez un écran 3:2 et un processeur costaud et costaud pour l’alimenter, ce Chromebook Project Athena est fait pour vous. Acer vient d’annoncer une nouvelle version, mais il ne s’agit que d’un problème de processeur et d’un échange de USB-C vers Thunderbolt, alors économisez de l’argent et achetez plutôt le modèle actuel en vente !

À partir de 580 $ sur Amazon

Bénéficiez d’abord des nouvelles fonctionnalités : Google Pixelbook Go | À partir de 649 $ sur Amazon



Si vous voulez tout mettre en œuvre avec les spécifications de votre Chromebook, cela ne devient pas beaucoup plus sophistiqué qu’un Pixelbook Go. La configuration supérieure a un processeur i7, 16 Go de RAM, 256 Go de stockage et un écran tactile 4K, bien qu’il existe des modèles plus abordables disponibles pour aussi peu que 649 $. En tant que Chromebook fabriqué par Google, le Pixelbook Go est généralement le premier à bénéficier de nouvelles fonctionnalités et mises à jour.

à partir de 649 $ sur Amazon

Meilleures offres de Chromebook Compact Prime Day

En tant que personne qui embrasse pleinement le style de vie #HaveChromebookWillTravel, les Chromebooks compacts sont mes préférés à utiliser sur le canapé et dans tout le pays. Les Chromebooks de 11,6 pouces représentent une part importante du marché des Chromebooks, et pour cause : ils sont de la taille idéale pour les étudiants et les utilisateurs en déplacement.

Malheureusement, le marché des Chromebooks compacts regorge de modèles plus anciens et obsolètes, en particulier sur Amazon où les vendeurs ont tendance à appeler tout le “dernier” modèle “2021” même si le Chromebook en question a en fait deux ans. Ignorez les termes marketing et examinez les spécifications afin de déterminer à quel point un accord Chromebook est nouveau et digne.

L’Acer Spin 311 (2W) et le Samsung Chromebook 4 utilisent le même processeur Celeron N4000 et 4 Go de stockage que mon Chromebook compact préféré, le Lenovo Chromebook C340-11 qui a passé la majeure partie de l’année dernière à guichets fermés au milieu de la crise du Chromebook 2020, mais d’autres utilisent le MediaTek 8183 ou des versions similaires. En particulier, le Lenovo Chromebook Duet 10,1 pouces en utilise un, et lorsqu’il est associé à ce bel écran 1080p et à un clavier et une béquille amovibles, il fait du Duet l’un des meilleurs Chromebooks du marché, sans parler de l’un des meilleurs compacts, et maintenant que le Duet est sorti depuis un an, il est temps pour lui de faire des affaires.

Avec l’Acer Spin 311, vous disposez de nombreux ports et d’un facteur de forme 2-en-1 pratique, mais seulement 32 Go de stockage. Le Samsung est presque douloureusement léger sur les ports et est un ordinateur portable à clapet sans écran tactile, mais il est livré avec 64 Go de stockage. Les deux Chromebooks recevront les mises à jour de Chrome OS jusqu’en juin 2026, ils devraient donc durer longtemps.

Quoi que tu prennes, je très suggérons un écran tactile pour trois raisons : cela facilitera l’interaction avec les applications Android, cela ne coûte vraiment pas plus cher, et c’est juste plus amusant !

Meilleure tablette Chrome OS : Lenovo Chromebook Duet | 50 $ de rabais sur Amazon



Avec une batterie pour des jours littéraux et la meilleure expérience que nous ayons vue d’une tablette Chrome OS à ce jour, le Duet nous offre enfin le genre de tablette Google que nous recherchions depuis une décennie. La batterie ne vous laissera absolument jamais pendre et l’écran est génial, mais il y aura de temps en temps quelques petits blocages et bégaiements.

230 $ sur Amazon

Amusant et fonctionnel : Acer Chromebook Spin 311 (CP311-2H-C679) | 234 $ de rabais sur Amazon



Ce Chromebook compact dispose également d’un processeur Celeron N4000, et si vous pouvez vous débrouiller avec 32 Go de stockage, c’est un joli petit Chromebook pour les enfants et pour l’informatique légère en déplacement.

265 $ sur Amazon

Prenez et partez beauté: Lenovo Chromebook C340 (11,6 “) | 280 $ sur Amazon



La suite du populaire Chromebook C330 de Lenovo double les ports et double le style dans un Chromebook compact qui peut travailler dur toute la journée et la nuit. Le Sand Pink n’apparaît presque plus, mais si c’est le cas, saisissez-le et chérissez cette jolie teinte !

280 $ sur Amazon

Bon pour les enfants : Chromebook HP 11a | 32 $ de rabais sur Amazon



Il manque peut-être d’écran tactile, mais ce Chromebook possède les éléments essentiels dont vous ou votre enfant avez besoin pour naviguer sur le Web, jouer à des jeux Android et faire vos devoirs. Il est doté du même processeur MediaTek 8183 que de nombreux Chromebooks compacts haut de gamme, et je suis en train de creuser la finition autour du clavier et du trackpad.

228 $ sur Amazon

Meilleures offres Chromebook Prime Day pour les étudiants

Alors que le prix et les performances sont toujours importants sur un Chromebook, lors de l’achat d’un Chromebook pour un enfant, la durabilité est tout aussi importante. Après tout, peu importe à quel point un Chromebook est bon marché si votre enfant le casse moins d’un mois plus tard. Malheureusement, le meilleur Chromebook pour étudiants – le Chromebook Flip C214 d’ASUS – peut être difficile à trouver de nos jours, je vous recommande donc de prendre plutôt l’Acer Spin 311, qui reste un petit Chromebook copieux même s’il n’est pas recouvert de plastique caoutchouté. Si votre enfant veut un écran plus grand pour les jeux et YouTube, je veux dire les devoirs ! — le Chromebook HP X360 14b est également un excellent choix pour un bel et grand écran tactile 2-en-1.

Tous les modèles actuels de Chromebook pour étudiants ont maintenant deux ans, mais aucun des nouveaux modèles annoncés en janvier n’est encore disponible en dehors des canaux B2B. Cela signifie que vous pouvez acheter ces anciens modèles avec une remise plus importante plutôt que d’attendre de nouveaux modèles qui ne sont pas plus puissants que le C214.

Ce que vous devez rechercher lors de l’achat d’un Chromebook Prime Day

Il y a toujours une tonne de spécifications et de fonctionnalités dont vous avez généralement besoin pour jongler lorsque vous achetez un ordinateur portable, mais pour les Chromebooks, le guide de l’acheteur peut se résumer en quatre points :

Obtenez un écran tactile. — À moins que vous ne soyez anti-fun, il n’y a aucune raison de ne pas acheter un modèle à écran tactile ; ils ne coûtent pas beaucoup plus cher et ça vaut toujours le coup. Les écrans tactiles facilitent l’interaction avec les applications Android et facilitent des tâches telles que signer des documents ou zoomer avec précision.

Choisissez d’abord la taille de votre écran. Décidez dès maintenant si vous voulez quelque chose de compact (11,6 pouces), de taille moyenne (12,5-13,5 pouces) ou de grand (14-15,6 pouces). Les processeurs et le stockage sont assez standard dans chaque catégorie de taille, la taille est donc l’une des caractéristiques déterminantes que vous voudrez trier tôt.

4 Go de RAM c’est bien, 8 Go c’est mieux. – La plupart des Chromebooks vendus aujourd’hui sont livrés avec 4 Go de RAM, et 4 Go conviennent parfaitement pour passer un appel vidéo plus une douzaine d’onglets dans Chrome. Plus de RAM, c’est toujours mieux, mais 4 Go c’est bien. S’il indique qu’il dispose de 2 Go de RAM – ou de 16 Go de stockage interne – fermez l’onglet et partez.

Vérifiez la date de péremption !!! — Oui, les Chromebooks sont livrés avec des dates d’expiration, après quoi ils ne sont plus garantis de recevoir les mises à jour de Chrome OS. C’est ce qu’on appelle la date AUE, et ils sont répertoriés pour chaque modèle de Chromebook sur la page d’assistance de Google, donc avant de déplacer ce Chromebook Lightning Deal de votre panier à la caisse, prenez dix secondes et recherchez-le sur cette page. Plus la date d’AUE d’un Chromebook est courte, moins vous avez de temps pour profiter de tous les avantages de votre Chromebook – et cela signifie également que votre Chromebook a quelques années, car la plupart des Chromebooks lancés en 2019 ont 6 ans de support et la plupart 2020 Les modèles /2021 ont 8 ans de support devant eux.

