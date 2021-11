Meilleures offres Cyber ​​Monday Best Buy 2021 : tout ce que vous devez savoir

Le Cyber ​​Monday est vraiment au coin de la rue. Toutes sortes de détaillants commenceront bientôt à promouvoir leurs excellentes offres Cyber ​​Monday, et nous nous attendons à des tonnes de bonnes affaires sur les téléviseurs, les ordinateurs portables, les appareils domestiques intelligents, les écouteurs, etc. Best Buy est un détaillant qui proposera probablement des centaines d’excellentes offres lors de l’événement de magasinage Cyber ​​Monday 2021.

L’événement de magasinage Cyber ​​Monday aura lieu le 29 novembre, nous allons donc probablement commencer à en apprendre davantage sur les offres Cyber ​​Monday de Best Buy dans un proche avenir. C’est pourquoi nous avons élaboré ce guide.

Sans plus tarder, voici tout ce que vous devez savoir sur les offres Cyber ​​Monday de Best Buy. Vous pouvez également consulter notre couverture complète du Black Friday.

Offres Early Cyber ​​Monday 2021 de Best Buy

Vous ne voulez pas attendre le Cyber ​​Monday ? Best Buy a lancé une tonne d’offres exceptionnelles pour le Black Friday dont vous pouvez profiter immédiatement. Nous nous attendons toujours à obtenir des tonnes de nouvelles offres lorsque le Black Friday et le Cyber ​​Monday se rapprocheront un peu, mais d’ici là, vous pouvez économiser gros sur d’excellents produits dès maintenant.

Offres télévisées Best Buy Cyber ​​Monday 2021

A la recherche d’un nouveau téléviseur ? Best Buy propose une tonne d’excellentes offres sur les téléviseurs alors que nous nous dirigeons vers le Black Friday et le Cyber ​​Monday. Voici les meilleures offres télévisées du Cyber ​​Monday 2021 de Best Buy à ce jour.

Samsung 75 pouces QN84A Neo QLED TV Prix : 1 899,99 $ (900 $ de rabais) Acheter maintenant . peut recevoir une commission

Sony 55 pouces Bravia XR A80J OLED 4K TV Prix: 1 399,99 $ (400 $ de rabais) Acheter maintenant . peut recevoir une commission

Téléviseur LG C1 55 pouces OLED 4K Prix : 1 299,99 $ (200 $ de rabais) Acheter maintenant . peut recevoir une commission

TV LED Samsung 75 pouces série 7 Prix: 849,99 $ (250 $ de rabais) Acheter maintenant . peut recevoir une commission

Offres casque Best Buy Cyber ​​Monday 2021

Une excellente paire d’écouteurs peut absolument changer la façon dont vous écoutez de la musique, des podcasts, des livres audio, etc. Peu importe ce que vous recherchez dans vos écouteurs, il devrait y avoir quelque chose ici pour vos besoins. Voici les meilleures offres d’écouteurs pour le Cyber ​​Monday 2021 de Best Buy.

Prix ​​des écouteurs Apple AirPods Max : 479 $ (70 $ de réduction) Acheter maintenant . peut recevoir une commission

Écouteurs Bose QuietComfort True Wireless Prix : 199 $ (80 $ de rabais) Acheter maintenant . peut recevoir une commission

Casque sans fil Bose QuietComfort 45 Prix : 279 $ (50 $ de rabais) Acheter maintenant . peut recevoir une commission

Apple AirPods Pro avec étui de chargement MagSafe Prix : 219,99 $ (30 $ de rabais) Acheter maintenant . peut recevoir une commission

Offres sur les ordinateurs Best Buy Cyber ​​Monday 2021

Peut-être avez-vous besoin d’un nouvel ordinateur portable, auquel cas il vaut la peine de considérer ces excellentes offres d’ordinateurs de Best Buy pour le Cyber ​​Monday 2021.

Prix ​​de l’ordinateur portable Lenovo Chromebook 3 11 pouces: Acheter maintenant . peut recevoir une commission

Microsoft Surface Laptop Go Prix : 549,99 $ (150 $ de réduction) Acheter maintenant . peut recevoir une commission

Ordinateur portable Lenovo Yoga 6 13 2-en-1 Prix: 749,99 $ (200 $ de rabais) Acheter maintenant . peut recevoir une commission

Offres de maison intelligente Best Buy Cyber ​​Monday 2021

La maison devient beaucoup plus intelligente, et il peut être un peu coûteux d’acheter tous ces nouveaux appareils intelligents pour la maison, pour le Cyber ​​Monday, vous pourrez obtenir toutes sortes d’appareils à prix réduit. Voici les meilleures offres de maison intelligente de Best Buy pour le Cyber ​​Monday 2021.

Interrupteur d’éclairage intelligent Wi-Fi TP-Link Kasa Prix : 14,99 $ (5 $ de rabais) Acheter maintenant . peut recevoir une commission

Google Nest Mini (2e génération) Prix : 24,99 $ (25 $ de réduction) Acheter maintenant . peut recevoir une commission

Arlo Pro 4 Spotlight Camera Security Mundle Prix : 399,99 $ (200 $ de réduction) Acheter maintenant . peut recevoir une commission

Quand est le Cyber ​​lundi ?

Cette année, le Cyber ​​Monday a lieu le 29 novembre. En d’autres termes, les offres commenceront à se déployer dans un avenir très proche.

Offres Best Buy Black Friday vs Cyber ​​Monday

Un Cyber ​​Monday signe au néon. Source de l’image : итрий Майер/Adobe

Dans le passé, le Black Friday était le meilleur moyen d’obtenir des offres en magasin, tandis que le Cyber ​​Monday était un moyen d’obtenir de bonnes affaires en ligne. Récemment, cependant, cela a un peu changé. Désormais, vous pouvez également trouver d’excellentes offres en ligne le Black Friday. Cela sera probablement accéléré cette année, en raison du fait que moins de gens veulent faire leurs achats en magasin (et braver de grandes foules) en raison de la pandémie en cours.

En fin de compte, nous nous attendons à ce que les offres du Black Friday et du Cyber ​​Monday soient de qualité similaire. Cela dit, des produits spécifiques qui bénéficient d’une remise le Black Friday peuvent ne pas l’être également le Cyber ​​Monday. En d’autres termes, si vous voyez une bonne affaire pour un article le Black Friday, cela vaut la peine d’en profiter.

Les offres Best Buy Cyber ​​Monday de l’année dernière

Hisense U7G sur un meuble TV. Source de l’image : Christian de Looper pour .

L’année dernière, Best Buy a proposé une tonne d’offres incroyables le Cyber ​​Monday. Cela comprenait d’excellentes offres sur les téléviseurs, comme un téléviseur TCL de 55 pouces, qui était disponible pour 250 $, soit 150 $ de moins que son prix normal. Il y avait aussi de bonnes affaires sur le smartphone Samsung Galaxy A21, qui était disponible pour 200 $, soit 50 $ son prix normal. Même le haut-parleur intelligent Sonos Move était disponible à prix réduit – 300 $, au lieu de 400 $.