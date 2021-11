Le Raspberry Pi est un magnifique petit projet parallèle car vous pouvez l’utiliser pour faire à peu près tout ce que vous pouvez faire. Du Raspberry Pi 400, offrant une solution informatique tout-en-un, à la création d’une console rétro en installant RetroPie sur le Raspberry Pi, le ciel est la limite. Mais l’un des problèmes avec le Raspberry Pi est que vous devez disposer d’un moyen d’interagir réellement avec l’interface.

C’est là que les meilleures offres d’affichage Black Friday Raspberry Pi entrent en jeu. C’est le meilleur moment pour acheter un écran pour votre Raspberry Pi, avec plusieurs options alléchantes en vente dès maintenant. Même si vous prévoyez d’utiliser votre Pi en tant que système « sans tête », il est important de vous assurer que tout est correctement configuré et fonctionne avant de passer à l’action. Nous avons rassemblé certaines de nos offres d’affichage Raspberry Pi préférées pour que vous en profitiez le Black Friday !

Et si vous en cherchez plus, jetez un œil aux meilleurs accessoires Raspberry Pi pour personnaliser entièrement votre Pi.

Moniteur à écran tactile ElecLab Raspberry Pi



Cet écran ElecLab de 7 pouces est fantastique si vous souhaitez utiliser votre Raspberry Pi comme hub de contrôle pour votre maison intelligente. L’écran a une résolution de 800 x 400 et comprend deux haut-parleurs de 3 W, et la meilleure partie est qu’il s’agit d’un écran tactile. Il y a une fente à l’arrière où vous pouvez facilement monter le Raspberry Pi, le transformant efficacement en tablette.

55 $ sur Amazon

Écran SunFounder 10,1 pouces Raspberry Pi 4



Si vous voulez un grand écran pour votre Pi 4, ne cherchez pas plus loin que cette option SunFounder. Cette dalle de 10,1 pouces dispose d’un écran LCD IPS avec une résolution de 1200 x 800, se connecte via HDMI et intègre de manière transparente le Pi 4 à l’arrière. Cette variante particulière est conçue pour le Pi 4, mais si vous utilisez un Pi plus ancien, vous pouvez trouver un modèle similaire pour votre appareil.

105 $ sur Amazon

