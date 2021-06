Meilleures offres d’appareils Amazon pour Prime Day 2021: Echo, Kindle, Ring et plus

T

a montée d’Amazon du statut de libraire à celui de l’une des plus grandes entreprises de vente au détail au monde est l’une des plus grandes réussites du monde des affaires. Le géant, qui a commencé sa vie dans le garage du propriétaire Jeff Bezos (maintenant parmi les hommes les plus riches du monde), propose désormais presque tous les produits ménagers sous le soleil, ainsi que de la musique, de l’épicerie fraîche, de la lecture et du contenu vidéo grâce à son spin-off. les bras. Un autre domaine en constante évolution, développant et abandonnant de nouveaux produits est sa ligne technique interne.

Les articles sont susceptibles de figurer dans la vente Prime Day d’Amazon, un événement de deux jours couvrant 21 – 22 juin. La méga vente a lieu chaque année et cette année s’annonce comme la plus importante à ce jour, avec deux millions d’offres proposées dans le monde. Cependant, vous ne pouvez profiter des offres que si vous êtes inscrit au service Prime d’Amazon. Cela coûte 79 £ par an, ou vous pouvez choisir de payer un peu plus sur une base mensuelle à 7,99 £ par mois, ce qui peut être plus facile à budgétiser plutôt qu’une somme forfaitaire.

En plus de remises importantes sur les téléviseurs, les matelas, les articles essentiels pour la maison et le jardin, les jeux et la beauté, Amazon propose généralement un généreux buffet de remises sur sa propre technologie. Si vous avez attendu votre temps pour vous procurer une clé Fire TV ou si vous attendiez une offre incroyable sur les appareils de sécurité domestique Fire d’Amazon, les ventes Prime Day offrent une opportunité de bondir.

Il y a pas mal de produits dans la gamme d’Amazon, alors voici un aperçu de toutes les technologies de marque propre que le détaillant mondial a à son actif, plus ce qu’ils font et les remises proposées actuellement :

Amazon

Les écouteurs sans fil d’Amazon, les Buds, offrent un son net et dynamique grâce à la technologie de réduction active du bruit Bose intégrée. La conception intra-auriculaire scellée annule tout autre bruit, vous pouvez donc écouter vos morceaux préférés comme ils ont été conçus. Connectez-vous à Amazon Music pour accéder à des milliers de chansons ou associez-le à votre fournisseur de podcast pour écouter des émissions en déplacement.

Amazon

Un haut-parleur plus économique avec toutes les capacités voyantes de son grand frère – bien qu’un peu moins puissant. Il y a aussi l’Amazon Echo Spot, un petit haut-parleur sphérique avec un écran de 2,5 pouces qui est pratique à emporter d’une pièce à l’autre.

Amazon

Un haut-parleur qui joue de la musique, navigue sur le Web, crée des listes de tâches, commande des achats en ligne, vérifie la météo et contrôle les produits de maison intelligente compatibles Alexa à l’aide de simples commandes vocales. Dites simplement le mot et ce sera fait.

AmazonTout nouveau Echo Show 8 | 2e génération (version 2021), Charcoal + Ledvance Color Smart Bulb (E27) – était : 133,18 £, maintenant : 89,99 £ Tout nouveau Echo Show 8 | 2e génération (version 2021), écran intelligent HD avec Alexa et appareil photo 13 MP – était : 119,99 £, maintenant : 84,99 £ Tout nouveau Echo Show 8 | 2e génération (version 2021), écran intelligent HD avec Alexa et appareil photo 13 MP | Charcoal + Prise Wi-Fi Smart Plug Tapo P100 TP-Link – était: 132,98 £, maintenant: 89,99 £ Tout nouveau Echo Show 8 | 2e génération (version 2021), écran intelligent HD avec Alexa et appareil photo 13 MP | Glacier White + Prise Wi-Fi Smart Plug Tapo P100 de TP-Link – était : 132,98 £, maintenant : 89,99 £Echo Show 8 (version 2019 de la 1re génération) Smart Display avec Alexa, charbon de bois – – était : 99,99 £, maintenant : £ 59,99Echo Show 8 + Ring Video Doorbell Wired by Amazon, Fonctionne avec Alexa, Tissu anthracite – était : 148,99 £, maintenant : 69,99 £Echo Show 5 (1ère génération, version 2019) Smart Display avec Alexa, charbon – était : 79,99 £, maintenant: 39,99 £Echo Show 5 + Ring Video Doorbell Wired by Amazon, fonctionne avec Alexa, noir – était: £ 107, maintenant: £ 49,99Echo Show 5, Black + Blink Mini Camera – était: £ 114,98, maintenant: £ 55,99Echo Show 5 (1ère génération, version 2019) – Smart Display avec Alexa – était : 79,99 £, maintenant : 51,99 £Echo Show 8 (version 2019 de 1ère génération) – Smart Display avec Alexa – était : 99,99 £, maintenant : 81,99 £Echo Show 5, White + Ring Indoor Cam – était : 128,99 £, maintenant : 100,99 £

Emportez la valeur d’une bibliothèque britannique en vacances, au parc ou lors de vos déplacements quotidiens. Il existe des modèles légèrement différents de liseuse, notamment le Kindle Paperwhite, le Kindle Voyage et le Kindle Oasis.

Kindle | Maintenant avec un éclairage avant intégré/Noir – était : 79,99 £, maintenant : 59,99 £Kindle Kids Edition | Comprend l’accès à plus d’un millier de livres, Rainbow Birds Cover – était : 99,99 £, maintenant : 54,99 £Kindle Paperwhite | Étanche, écran 6″ haute résolution, 8 Go avec publicités, Sage – était : 119,99 £, maintenant : 79,99 £Kindle Paperwhite Essentials Bundle comprenant un Kindle Paperwhite, 8 Go, avec offres spéciales – était : 172,97 £, maintenant : 122,97 £ Le Kindle Essentials Bundle comprend un Kindle E-Reader (noir) avec des offres spéciales, une housse en tissu Amazon (Punch Red) et un adaptateur secteur Amazon 5W – était : 106,97 £, maintenant : 81,97 £ Amazon

La tablette d’Amazon a traversé de nombreuses générations et, par conséquent, peut tenir tête à de grands noms comme Apple et Samsung – mais pour une fraction de leur coût. Utilisez l’ordinateur de poche pour rechercher sur le Web, diffuser des films et de la musique, prendre des photos et enregistrer des vidéos. Vous pouvez également télécharger et utiliser d’autres applications comme BBC iPlayer, 4oD, Instagram, Facebook, Ted Talks, Pinterest, e-mail et bien plus encore. Une tablette pour enfants, avec un contenu adapté aux enfants, est également disponible en différentes couleurs.

Tablettes de feu pour les enfants

Tablette Fire HD 10 Kids Pro (Noir) + Oreillette Bluetooth BuddyPhones Poptime (Violet, 8-15 ans) + Protecteur d’écran NuPro (Paquet de 2) – était : 242,97 £, maintenant : 162,97 £ Tablette Fire 7 Kids | pour les 3-7 ans | Écran 7″, 16 Go | Étui bleu Kid-Proof – était : 99,99 £, maintenant : 54,99 £ Toute nouvelle tablette Fire HD 10 Kids pour les 3/7 ans – 10,1″, 1080p Full HD, 32 Go – était : 199,99 £ , maintenant : 119,99 £Nouveau : tablette Fire HD 10 Kids Pro | pour les 6-12 ans | 10.1″, 1080p Full HD, 32 Go | Étui noir adapté aux enfants – était : 199,99 £, maintenant : 119,99 £ Tablette Fire HD 8 Kids Pro (noir) + casque Bluetooth BuddyPhones Poptime (violet, 8-15 ans) + écran NuPro Protector (Pack de 2) – était : 182,97 £, maintenant : 112,97 £ Tablette Fire HD 8 Kids | pour les 3-7 ans | Écran HD 8″, 32 Go | Étui bleu Kid-Proof – était : 139,99 £, maintenant : 69,99 £ Tablette Fire HD 8 Kids Pro | pour les 6-12 ans | 8″ HD, 32 Go | Étui Doodle Kid-Friendly – était : 139,99 £, maintenant : 69,99 £

Comprimés de feu pour adultes

Toute nouvelle tablette Fire HD 10 (32 Go, noire, avec publicités) + étui Amazon permanent (noir) + protecteur d’écran NuPro (paquet de 2) – était : 192,97 £, maintenant : 122,97 £Toute nouvelle tablette Fire HD 10 ( 32 Go, noir, sans publicité) + Amazon Standing Case (Noir) + Protecteur d’écran NuPro (paquet de 2) – était : 202,97 £, maintenant : 132,97 £Toute nouvelle tablette Fire HD 10 | 10.1″, 1080p Full HD, 32 Go, Noir – sans publicité – était : 159,99 £, maintenant : £ 89,99 Toute nouvelle tablette Fire HD 10 | 10.1″, 1080p Full HD, 64 Go, Noir – sans publicité – était : £ 199,99, maintenant : 129,99 £Toute nouvelle tablette Fire HD 10, 32 Go, noire, sans publicités + clavier Bluetooth + abonnement personnel Microsoft 365 de 12 mois – était : 269,97 £, maintenant : 159,97 £Présentation de la tablette Fire HD 10 Plus, 32 Go, Slate, sans publicité + clavier Bluetooth + abonnement Microsoft 365 Personal de 12 mois – était : 299,97 £, maintenant : 189,97 £ Tablette Fire HD 8 Plus, écran HD 8″, 64 Go, Slate with Ads, Notre meilleure tablette 8″ pour le divertissement portable – était : 139,99 £, maintenant : 89,99 £ Tablette Fire HD 8, écran HD 8″, 32 Go, noir – sans publicité, conçue pour le divertissement portable – était : 99,99 £, maintenant : 49,99 £ Amazon

Jamais auparavant il n’y a eu autant de contenu à regarder. Accédez aux nouvelles versions avec Amazon Fire TV, qui vous permet de diffuser en 4K sur votre téléviseur ou sur Amazon Fire TV Stick, qui est fourni avec et sans 4K. En plus de Prime Video, vous pouvez télécharger une multitude d’applications utiles, telles que BBC iPlayer, ITVPlayer, 4 on Demand, NOW, Ted x, YouTube et plus encore.

Amazon

Pendant ce temps, l’Amazon Fire TV Cube combine un haut-parleur intelligent et un appareil de streaming en un seul, offrant un son exceptionnel lorsque vous regardez le dernier blockbuster.

Amazon

Une solution propre à Amazon pour contrôler les visiteurs, attendus ou non. Offrant une sécurité à domicile abordable, la sonnette se connecte à une application sur votre téléphone, vous permettant de filtrer les invités, les livreurs et plus encore, en leur parlant via le haut-parleur de l’appareil. Le travail flexible étant désormais la norme, vous ne manquerez plus jamais un colis. Il existe également une caméra Blink Mini pour la sécurité intérieure.

Batterie Stick Up Cam Ring par Amazon | Caméra de sécurité HD avec conversation bidirectionnelle, fonctionne avec Alexa en noir – était : 89 £, maintenant : 59 £ Ring Video Doorbell Wired by Amazon + Echo Dot (3e génération) HD Video, Advanced Motion Detection, installation câblée – était : £ 88,99 , maintenant : 45 £ Ring Video Doorbell Pro avec adaptateur enfichable et Ring Chime, 1080p HD, conversation bidirectionnelle, Wi-Fi, détection de mouvement – était : 188 £, maintenant : 109 £ Ring Video Doorbell Pro avec adaptateur enfichable par Amazon, 1080p HD, conversation bidirectionnelle, Wi-Fi, détection de mouvement | Avec un essai gratuit de 30 jours de Ring Protect – était : 159 £, maintenant : 99 £ Ring Video Doorbell Wired by Amazon – était : 49 £, maintenant : 35 £ Ring Spotlight Camera – était : 179 £, maintenant : 119 £Blink Mini – était : 34,99 £, maintenant: 21,99 £Blink Mini – était: 64,99 £, maintenant: 43,98 £ Tout nouveau kit Ring Alarm 5 pièces (2e génération) + Ring Indoor Cam par Amazon – était: 268 £, maintenant: 129 £ Ring Video Doorbell 3 par Amazon – était : 159 £, maintenant : 149,99 £ Ring Video Doorbell Pro avec adaptateur enfichable et Ring Chime – était : 188 £, maintenant : 169 £ Routeur/extension Wi-Fi maillé Amazon eero Pro – était : 149 £, maintenant : 97 £ Amazon eero mesh routeur/extension Wi-Fi – était : 79 £, maintenant : 55 £ Amazon

Conçus pour rationaliser l’achat d’articles ménagers courants en ligne, ces appareils à bouton unique facilitent plus que jamais la réorganisation de vos articles préférés et essentiels, comme le café, le détergent à lessive et les piles. Il existe des boutons physiques connectés au Wi-Fi que vous pouvez coller chez vous ou au bureau et appuyer lorsque vous devez réorganiser. Lorsque vous enregistrez un appareil Dash Button, Amazon crée automatiquement un Dash Button virtuel pour le même produit dans Vos Dash Buttons de votre compte Amazon.

Vous pouvez coupler votre appareil Dash Button à un autre produit et Amazon créera un nouveau Dash Button virtuel pour vous. Vous pouvez conserver les deux ou supprimer l’ancien si vous ne voulez plus ou n’avez plus besoin du produit.

