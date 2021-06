Meilleures offres d’appareils Amazon – .

Amazon Prime Day 2021 n’est que dans quelques semaines, et il devrait offrir certaines des meilleures offres sur toutes sortes de technologies. Bien sûr, étant donné qu’il s’agit d’un événement Amazon, certaines des meilleures offres seront peut-être pour les appareils Amazon. Si vous recherchez les meilleures offres d’appareils Prime Day Amazon, vous êtes au bon endroit.

Quasiment tous les appareils d’Amazon devraient bénéficier de remises pour Prime Day. Ainsi, que vous recherchiez un haut-parleur Echo, un écran intelligent Echo Show, un appareil Fire TV ou un routeur Eero, il devrait y avoir quelque chose pour vos besoins .

Vous cherchez autre chose ? Découvrez nos rafles sur les meilleures offres Apple Prime Day, les meilleures offres de casques Prime Day et les meilleures offres de maison intelligente Prime Day. Alternativement, voici tout ce que vous devez savoir sur les meilleures offres d’appareils Prime Day Amazon.

Quand est Amazon Prime Day 2021 ?

L’événement Amazon Prime Day 2021 se déroulera en fait sur deux jours. Amazon a annoncé que l’événement aurait lieu les 21 et 22 juin – et nous nous attendons à des offres différentes les deux jours différents. En d’autres termes, si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez le jour 1, cela vaut la peine de vérifier à nouveau le jour 2.

À quelles offres d’appareils Prime Day Amazon attendons-nous?

Parce que Prime Day est un événement Amazon, nous nous attendons à ce que presque tous les appareils d’Amazon et les appareils des entreprises qu’il possède bénéficient de remises.

Cela commence avec les produits construits par Amazon. Pour commencer, il y aura probablement des offres sur les haut-parleurs intelligents Amazon Echo et écrans intelligents Echo Show. Nous obtiendrons également des offres sur la gamme Fire TV, les tablettes Fire et les liseuses Kindle.

D’autres appareils domestiques intelligents appartenant à Amazon bénéficieront également de remises. Par exemple, Ring et Clignote des caméras de sécurité intelligentes bénéficieront probablement de remises importantes, tout comme les routeurs Wi-Fi intelligents d’Eero.

Meilleures offres Amazon Prime Day

Vous n’avez pas nécessairement besoin d’attendre le Prime Day pour obtenir de bonnes affaires sur les produits Amazon. Nous mettrons régulièrement à jour cette liste avant Prime Day, alors lisez la suite pour trouver certaines des meilleures offres d’appareils Amazon que nous avons pu trouver jusqu’à présent.

Amazon Echo Dot 2020

Amazon a repensé la conception globale de l’Amazon Echo et Point d’écho en 2020, ce qui se traduit par un meilleur traitement sur l’appareil et une meilleure qualité sonore. L’Amazon Echo Dot est superbe et sonne bien, et Alexa y est intégré, ce qui facilite la recherche d’informations sur le Web et le contrôle de vos appareils domestiques intelligents.

Tout nouveau Echo Dot (4e génération) | Enceinte intelligente avec Alexa | Glacier White Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 44,99 $ Vous économisez : 5,00 $ (10 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Amazon Echo Show 5 2019

L’Amazon Echo Show rend Alexa un peu plus utile, grâce au fait qu’il peut fournir des informations visuelles sur des éléments tels que la météo et faciliter le contrôle des appareils domestiques intelligents d’un simple toucher. C’est le Modèle 2019 de l’Echo Show 5, qui n’est pas le dernier modèle, mais il a encore beaucoup à offrir.

Echo Show 5 (1ère génération, version 2019) – Écran intelligent avec Alexa – restez connecté avec vidéo c… Prix catalogue : 79,99 $ Prix : 49,99 $ Vous économisez : 30,00 $ (38%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Amazon Fire TV Stick 4K 2018

Vous voulez la puissance d’Alexa dans votre salon ? le Fire TV Stick 4K est la voie à suivre. Avec le Fire TV Stick 4K, vous bénéficierez de l’intégration d’Amazon sur votre téléviseur, et vous pourrez faire des choses comme rechercher avec votre voix, grâce à la puissante télécommande vocale.

Appareil de streaming Fire TV Stick 4K avec télécommande vocale Alexa | Dolby Vision | Version 2018 Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 29,99 Vous économisez : 10,00 $ (20 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo : HELLOFTV

Amazon Fire HD 10 2019

le Amazon Fire HD 10 n’est pas la tablette la plus puissante du marché, et si vous pouvez vous permettre d’acheter un iPad, vous devriez le faire. Mais dans cette gamme de prix, l’Amazon Fire HD 10 est imbattable, offrant un affichage décent, une excellente intégration avec les services Amazon, et plus encore.

Tablette Fire HD 10 (écran Full HD 10,1″ 1080p, 32 Go) – Prune (version 2019) Prix catalogue : 149,99 $ Prix : 124,99 $ Vous économisez : 25,00 $ (17 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Routeur Wi-Fi 6 Eero 6

Eero propose certains des meilleurs routeurs Wi-Fi intelligents depuis un certain temps déjà. le Eero 6 prend en charge le Wi-Fi 6 et vous permet d’accéder à toutes sortes de données directement depuis l’application Eero. Il fonctionne également avec Alexa, ce qui le rend plus facile que jamais à contrôler.

Routeur Wi-Fi 6 maillé double bande Amazon eero 6, avec hub intégré pour la maison intelligente Zigbee Prix:$129.00 Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant