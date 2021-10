Meilleures offres de boîtiers NAS Black Friday

Un boîtier de stockage en réseau (NAS) est génial ; il s’agit essentiellement d’un boîtier avec du matériel conçu pour le streaming multimédia, et il est livré avec une connectivité Gigabit Ethernet et USB. Tout ce que vous avez à faire est d’insérer quelques disques durs et vous disposez d’une solution unifiée pour sauvegarder les photos et les vidéos de tous vos téléphones et tablettes et diffuser votre collection multimédia sur tous les appareils connectés de votre maison. Si vous utilisez déjà un boîtier NAS et que vous souhaitez passer à un modèle plus puissant ou que vous cherchez à acheter votre premier serveur domestique, le Black Friday est le moment idéal pour le faire. Les meilleures offres de stockage de l’année seront mises en ligne dans les prochaines semaines, y compris des économies intéressantes sur les meilleurs modèles de NAS domestiques et le meilleur NAS pour Plex.

J’utilise un DiskStation DS1520+ pour sauvegarder les photos et vidéos de tous les téléphones que j’utilise en qualité d’origine, et j’ai plus de 40 To de contenu multimédia stocké sur le NAS et j’utilise Plex pour diffuser ce contenu sur tous mes appareils. J’utilise également la fonction VM pour exécuter une machine virtuelle Windows 11 et exécuter mon propre service de streaming audio privé sans perte directement à partir du NAS. Les meilleures offres de boîtiers Black Friday NAS devraient être mises en ligne très bientôt, donc si vous attendez de faire le changement, c’est le moment d’agir.

Pratiquement parfait à tous points de vue

Review: Le Google Pixel 6 valait la peine d’attendre des années

La stagnation de Google avec la gamme Pixel ces dernières années a amené beaucoup d’entre nous à se demander quand ou si Google recommencerait à prendre au sérieux ses smartphones internes. Eh bien, Google est de retour et se lance dans les clôtures avec le Pixel 6 audacieux, intelligent et à un prix magnifique.

Protection d’écran ultra

Ce sont les meilleurs protecteurs d’écran Galaxy S21 Ultra que vous pouvez acheter maintenant

Maintenant que le Galaxy S21 Ultra est là, il est temps de vous procurer des accessoires fiables pour le protéger le plus longtemps possible. Étant donné que l’Ultra dispose d’un grand écran, il est essentiel que votre écran reste net. Voici donc quelques-uns des meilleurs protecteurs d’écran pour le garder impeccable!