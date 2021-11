Meilleures offres de bureau de jeu Black Friday 2021

Ce sont les meilleures offres du Black Friday 2021 sur les ordinateurs de jeu.

Auparavant, si vous étiez un amateur, construire votre propre PC avec les composants et l’esthétique que vous aviez en tête serait un jeu d’enfant.

Cependant, avec les pénuries de GPU et d’autres composants, l’achat d’un ordinateur de bureau pré-construit auprès d’une marque de confiance pourrait être la voie à suivre pour ces vacances. Non seulement cela vous fera gagner du temps et des tracas, mais ils seront souvent accompagnés d’une garantie du fabricant et économiseront votre portefeuille de la douleur infligée par un scalper via eBay.

Voici quelques-uns des meilleurs ordinateurs de bureau de jeu prêts à jouer disponibles ce jour férié.

ROYAUME-UNI:

Lenovo Legion T530 avec Intel Core i5, 8 Go de mémoire, NVIDIA GeForce GTX 1060, 256 Go SSD/1 To HDD pour 630 £ Acer N50-610 avec Intel Core i5, 8 Go de mémoire, NVIDIA GeForce GTX 1660 Super, 512 Go SSD/1 To HDD pour 914 £ Alienware Aurora R11 avec Intel Core i5, 8 Go de mémoire, NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, 256 Go SSD pour 1242 £ Acer Predator Orion 3000 PO3-630 avec Intel Core i5, 16 Go de mémoire, NVIDIA GeForce RTX 3060Ti, 256 Go SSD/1 To HDD pour 1 300 £ Lenovo Yoga AIO avec AMD Ryzen 7, 16 Go de mémoire, NVIDIA GeForce RTX 2060, 512 Go SSD pour 1763 £

NOUS:

HP Pavilion avec AMD Ryzen 5, 8 Go de mémoire, NVIDIA GeForce GTX 1650, 256 Go SSD pour 830 $ Lenovo Legion 5i avec Intel Core i5, 8 Go de mémoire, NVIDIA GeForce GTX 1660 Super, 256 Go SSD/1 To HDD pour 1 000 $ MSI Aegis SE avec Intel Core i5 , 16 Go de mémoire, NVIDIA GeForce GTX 1660 Super, 512 Go SSD pour 1 100 $ HP Omen avec AMD Ryzen 5, 16 Go de mémoire, NVIDIA GeForce RTX 3060, 1 To SSD pour 1350 $ ASUS ROG avec AMD Ryzen 7, 16 Go de mémoire, NVIDIA GeForce RTX 3060, 256 Go SSD /1 To HDD pour 1 500 $ MSI Infinite RS avec Intel Core i7, 16 Go de mémoire, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, 1 To SSD/3 To HDD pour 2 100 $

Si vous recherchez également quelque chose pour vos autres consoles, assurez-vous de consulter nos pages hub dédiées pour les dernières offres. Il existe un hub Meilleures offres Nintendo Black Friday, une page Meilleures offres Xbox Black Friday, ainsi qu’un hub Meilleures offres PlayStation Black Friday, qui sont tous continuellement mis à jour pour vous proposer les dernières offres disponibles cette saison des fêtes.