Placez votre plate-forme de jeu sur un bureau de jeu élégant et durable avec ces offres du week-end du Black Friday.





Un bon bureau de jeu peut être à la fois fonctionnel et élégant, et avant le Cyber ​​Monday, les offres du week-end du Black Friday sur des dalles de stockage horizontal de pointe pour vos plates-formes de jeu ont été mises en ligne. Nous avons rassemblé les meilleures offres de bureau de jeu du week-end du Black Friday que nous avons vues jusqu’à présent. Pour plus d’offres de jeux sur PC, consultez nos résumés du meilleur moniteur de jeu et des meilleures offres d’ordinateurs portables de jeu. Si vous optez pour le Secretlab Magnus, assurez-vous de jeter un œil à nos offres de chaises de jeu Black Friday, qui comprennent la nouvelle série 2022 Titan Evo de Secretlab.

Économisez sur les forfaits Magnus



En haut de notre liste se trouve le Secretlab Magnus, un appareil polyvalent qui allie esthétique et construction solide. Ce n’est pas seulement une surface attrayante sur laquelle loger même les équipements de jeu et les moniteurs les plus lourds grâce à sa conception en métal, mais il est également pratique pour les jeux grâce à son système de gestion des câbles intégré. La finition haut de gamme est une pièce de design accrocheuse et comprend une couverture pleine longueur appelée Magpad, un tapis de souris surdimensionné haut de gamme qui couvrira tout le bureau.

Si vous aimez les accessoires, Secretlab vend également en option un support pour casque, des pare-chocs et d’autres équipements utiles qui se clipsent en utilisant la puissance des aimants.

400 $ avec coupon (au lieu de 500 $)



Un bureau qui pourrait facilement être utilisé pour les jeux ou un studio d’art, le Flexispot EB8 est une solution plus élégante pour la technologie d’affichage horizontal. Il s’agit d’un bureau debout qui comprend un cadre en acier de qualité industrielle, un mécanisme de levage à moteur électrique intégré, quatre préréglages de hauteur programmables et il peut charger jusqu’à trois appareils avec des ports USB intégrés. Il y a même un tiroir pratique pour ranger quelques fournitures de bureau à l’intérieur.

70 $ avec coupon (au lieu de 90 $)



Un autre beau bureau de jeu, le Linsy Home Desk est construit à partir de matériaux épais et regorge d’options de stockage supplémentaires. Il y a un porte-gobelet, un crochet pour casque, un support de poignée et un tapis de souris pour tous vos besoins de jeu, tandis que la construction en fibre de carbone signifie qu’il est à la fois léger et durable.

