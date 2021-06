Meilleures offres de casque Prime Day 2021

Les meilleures offres Prime Day sont presque là, ce qui signifie que nous sommes sur le point d’être confrontés à de nombreuses offres intéressantes sur une variété de gadgets et de gadgets. Parmi toutes ces économies, beaucoup d’entre elles sont centrées sur les écouteurs !

Surtout dans notre monde actuel de travail et d’apprentissage à domicile, la valeur d’avoir une paire d’écouteurs/écouteurs de confiance ne peut pas être surestimée. Que vous les utilisiez pour écouter une conférence virtuelle, votre quatrième réunion de la journée ou simplement de la musique pour vous détendre, les écouteurs sont absolument essentiels. Vous pouvez trouver des options de qualité à toutes sortes de prix différents tout au long de l’année, mais surtout pendant le Prime Day, car les économies deviennent vraiment intéressantes.

Les écouteurs sont un article très prisé pendant Amazon Prime Day, ce qui en fait l’un des meilleurs moments de l’année si vous êtes à la recherche d’un nouvel équipement audio. Voici un aperçu des meilleures offres que nous avons trouvées jusqu’à présent!

Les meilleures offres d’écouteurs Prime Day d’aujourd’hui

En plus des offres mises en évidence ci-dessus, nous en avons beaucoup d’autres à parcourir ci-dessous. Que vous soyez à la recherche d’écouteurs puissants ou d’écouteurs compacts, vous avez l’embarras du choix.

Meilleures offres d’écouteurs Amazon Prime Day

Pour beaucoup de gens, les écouteurs intra-auriculaires sont la voie à suivre. Bien qu’ils soient plus gros et plus encombrants que les écouteurs, ils ont tendance à offrir un meilleur confort, une réduction du bruit plus efficace et un son de meilleure qualité. Si vous voulez un gadget qui puisse vous immerger dans votre musique, podcast ou réunion de la meilleure façon possible, les écouteurs sont ce qu’il vous faut.

Sony WH-1000XM4 | Économisez 72 $ sur Amazon



Les WH-1000XM4 sont les écouteurs les plus récents et les plus en vogue de Sony, et ils ont du punch. Du puissant ANC, de l’excellent son et de la prise en charge de plusieurs appareils jumelés, le 1000XM4 vous soutient. À l’heure actuelle, vous pouvez les récupérer pour près de 75 $ de réduction.

278 $ sur Amazon

Sony WHXB900N | 100 $ de rabais sur Amazon



Vous voulez des écouteurs Sony de qualité tout en économisant de l’argent ? Découvrez le WHXB900N moins connu. Ceux-ci ne sont pas aussi impressionnants techniquement que le 1000XM4, mais les écouteurs parviennent toujours à offrir un son exceptionnel avec des basses profondes, une réduction du bruit et un design confortable à porter toute la journée. Amazon offre 100 $ de réduction sur leur coût total pour une durée limitée.

148 $ sur Amazon

Bose QuietComfort 35 II | 50 $ de rabais sur Amazon



Bose est l’un des leaders du marché en matière d’équipement audio haut de gamme, et le casque QuietComfort 35 II en est un excellent exemple. Ils peuvent très bien être parmi les écouteurs antibruit les plus emblématiques de ces dernières années, et vous pouvez les obtenir à 50 $ sur le coût total lorsque vous les récupérez sur Amazon aujourd’hui.

299 $ sur Amazon

Sennheiser Momentum 3 sans fil | Économisez 50 $ sur Amazon



Bose et Sony reçoivent beaucoup d’attention pour leurs écouteurs, et à juste titre. Ce Prime Day, cependant, assurez-vous de ne pas négliger le Sennheiser Momentum 3 Wireless. Ces écouteurs haut de gamme sont équipés d’une suppression active du bruit, d’une détection de lecture/pause automatique, d’une intégration Alexa et d’un son incroyable. Ils sont en vente pour 50 $ de rabais, alors ne les ignorez pas.

350 $ sur Amazon

Jabra Élite 85h | Économisez 50 $ sur Amazon



Jabra a beaucoup d’amour pour ses véritables écouteurs sans fil ces jours-ci, mais la société a également une paire d’écouteurs de tueur avec l’Elite 85h. Ils ont l’air élégant, disposent d’une suppression active du bruit, ont une autonomie de 36 heures et offrent un son exceptionnel. Mieux encore, vous pouvez les récupérer dès maintenant pour 50 $ de réduction.

200 $ sur Amazon

Anker Soundcore Vie Q20 | 60 $ sur Amazon



Si vous recherchez des écouteurs de qualité sans dépenser autant d’argent, vous ne pouvez pas vous tromper avec le Soundcore Life Q20. L’expérience que vous obtenez pour un prix aussi bas est sacrément impressionnante, faisant de ces écouteurs un excellent choix de valeur maintenant à 10 $ sur leur coût total.

60 $ sur Amazon

Meilleures offres d’écouteurs Amazon Prime Day

Les écouteurs intra-auriculaires ne sont pas vraiment votre truc ? Vous devriez peut-être acheter des écouteurs à la place. Les écouteurs sont souvent un meilleur choix si vous voulez porter quelque chose de plus léger et facile à ranger lorsque vous avez fini de les utiliser. Vous pouvez toujours vous attendre à une très bonne autonomie audio et de batterie avec la plupart des modèles, et tout comme les écouteurs, il existe une grande variété de prix que vous pouvez envisager pour respecter votre budget.

Sony WF-1000XM3 | Économisez 52 $ sur Amazon



Ensuite, nous avons le Sony WF-1000XM3, qui offre une expérience d’écouteur haut de gamme pour un peu moins que ce que coûtent les écouteurs Sennheiser. La qualité audio, l’ANC et la durée de vie de la batterie sont tous merveilleux, bien que le boîtier de charge soit un peu volumineux. En ce moment, vous pouvez économiser 52 $ sur le prix de détail !

178 $ sur Amazon

Apple AirPods Pro | 52 $ de rabais sur Amazon



Que vous ayez Android ou un iPhone, cette vente Prime Day pour AirPods Pro est une vente à ne pas manquer. Les écouteurs emblématiques d’Apple proposent un son de qualité, une excellente réduction du bruit et un mode de transparence qui vous permet d’entendre le monde qui vous entoure. Ils peuvent être à vous dès maintenant pour 52 $ de rabais.

197 $ sur Amazon

Samsung Galaxy Buds en direct | 169 $ sur Amazon



Les Galaxy Buds Live de Samsung sont parmi les écouteurs les plus uniques que nous ayons jamais vus. La forme en forme de haricot est étonnamment confortable, le son est très bon et l’application compagnon gratuite offre une tonne de fonctionnalités intéressantes (surtout si vous avez un téléphone Samsung Galaxy).

169 $ sur Amazon

JBL TUNE 120TWS | 41 $ de rabais sur Amazon



Une paire d’écouteurs sous-estimés qui devraient absolument être sur votre radar sont les JBL TUNE 120TWS. Ces écouteurs de milieu de gamme sont dotés de pilotes de 5,8 mm pour un son étonnamment excellent, de 16 heures d’autonomie totale et d’un design ergonomique pour un excellent confort.

59 $ sur Amazon

Powerbeats Pro | 30 $ de rabais sur Amazon



Beats est l’un des noms les plus emblématiques du monde audio, et lorsqu’il s’agit de véritables écouteurs sans fil, sa dernière offre est le Powerbeats Pro. Ces écouteurs sont disponibles dans un tas de couleurs différentes, sont résistants à l’eau et ont un ajustement très sûr. Ils ont également une bonne autonomie de batterie et des commandes de lecture robustes. Aujourd’hui, ils sont à 15 % de rabais.

169,95 $ sur Amazon

TOZO T6 | 32 $ de rabais sur Amazon



En ce qui concerne les écouteurs abordables, les TOZO T6 sont parmi les plus convaincants. Ils ont un prix très bas, un son riche en basses, une excellente autonomie de la batterie et un indice de résistance à l’eau IPX8. Clipsez le coupon sur sa page produit pour économiser 20 % supplémentaires aujourd’hui.

28,79 $ sur Amazon

Jabra Elite 65t | 30 $ de rabais sur Amazon



Le Jabra Elite 65t est un autre excellent choix en matière de véritables écouteurs sans fil. Nous avons salué le 65t comme offrant “une expérience d’écouteur sans fil presque sans faille” lorsque nous les avons examinés l’année dernière, car ils offrent un excellent son, d’excellentes commandes et une bonne autonomie de la batterie. À l’heure actuelle, ils offrent un rabais de 30 $.

49,99 $ sur Amazon

Suivi des prix des écouteurs

Essayer de trouver le meilleur moment pour acheter des écouteurs ou des écouteurs pour obtenir une bonne affaire peut être un peu délicat. Certains fabricants organisent des soldes assez fréquemment, d’autres sont déterminés à leur manière lorsque des remises sont proposées, et certaines marques peuvent être assez incohérentes. Heureusement, il y a quelques conseils que vous pouvez garder à l’esprit pour vous assurer d’obtenir la meilleure offre possible.

En règle générale, faire du shopping lors d’un événement d’économie importante est toujours une bonne idée, comme Amazon Prime Day. Le Prime Day dure généralement quelques jours, l’année dernière ayant lieu du lundi 13 octobre à minuit et jusqu’à minuit le 14 octobre. Au cours de ces 48 heures, de nouvelles ventes apparaissent et changent constamment. Certains sont disponibles pendant tout le Prime Day, d’autres sont des offres Lightning qui ne durent que quelques heures, et ainsi de suite.

Pendant le Prime Day, votre meilleur pari est de trouver quelques paires d’écouteurs qui vous intéressent particulièrement et de vérifier leur prix tout au long de l’événement. Vous n’avez pas besoin d’actualiser la page Web toutes les deux minutes, mais la regarder plusieurs fois pendant que vous êtes au travail ou à l’école peut vous aider à vous assurer de ne rien manquer.

Si vous n’en avez pas envie, ne vous inquiétez pas. Nous faisons tout le travail acharné pour vous et suivons les meilleures offres Prime Day au fur et à mesure qu’elles se produisent. Dès qu’il y aura une nouvelle vente d’écouteurs/écouteurs que vous devriez connaître, nous la partagerons ici – vous offrant un guichet unique pour toutes les meilleures remises sur les écouteurs et les écouteurs tout au long de Prime Day.

Offres d’enceintes Bluetooth Prime Day 2021 qui me passionnent le plus

Avec autant de haut-parleurs Bluetooth sur le marché, il peut être difficile de penser à un ou deux que j’attends avec impatience pour d’éventuelles offres Prime Day. Pour les offres Prime Day de 2021, il y en a deux qui se démarquent.

Premier sur la liste, nous avons le Bose SoundLink Revolve. Les haut-parleurs Bose sont emblématiques pour offrir l’une des meilleures qualités audio, et le Revolve vous permet de traiter vos oreilles avec d’excellents morceaux, peu importe où vous allez. Le prix de détail de 199 $ est un peu prohibitif le reste de l’année, mais une excellente remise Prime Day serait impossible à ignorer

Nous avons également la JBL Boombox, qui permet de réaliser des économies encore plus importantes. La Boombox est plus grande et plus puissante que la Revolve, comme en témoigne son prix de détail de 400 $. Obtenir une remise substantielle sur cette enceinte serait une tuerie.

Quelles ont été les meilleures offres Prime Day 2020 ?

En repensant à Prime Day 2020, il y avait de nombreuses offres casque/écouteurs parmi lesquelles choisir. En ce qui concerne les écouteurs, il y avait des économies à faire pour toutes sortes d’options. Le casque Bose SoundLink Wireless Headphones II a bénéficié d’une remise notable de 150 $, tout comme le casque antibruit WH-1000XM4 de Sony, dont 50 $ ont été retirés.

En ce qui concerne les écouteurs, l’excellent JBL Tune 120TWS a réalisé une économie importante de 60% tandis que les AirPods Pro d’Apple ont obtenu 60 $ de moins que leur prix de vente au détail. Certaines ventes ont évidemment été meilleures que d’autres, et encore une fois pour Prime Day 2021, nous devrions avoir un bon mélange d’économies parmi lesquelles choisir.

Dois-je acheter des écouteurs ou des écouteurs ?

Nous en avons déjà parlé un peu plus haut, mais décider si vous voulez des écouteurs ou des écouteurs est un facteur important que vous devriez déterminer le plus tôt possible. Si vous voulez quelque chose qui couvre toutes vos oreilles, qui puisse offrir le meilleur son et la meilleure réduction de bruit possible, et cela ne vous dérange pas d’ajouter du poids, les écouteurs sont la voie à suivre. De l’autre côté de la médaille, les écouteurs se distinguent par leur conception légère et leur portabilité plus facile. Surtout si vous passez beaucoup de temps à la maison et que vous voulez juste un petit accessoire pour entendre vos appels Zoom et vos listes de lecture Spotify, les écouteurs sont un excellent choix.

Qu’est-ce que l’ANC ?

La suppression active du bruit – souvent appelée ANC – est une fonctionnalité que vous trouverez dans de nombreux écouteurs et écouteurs de nos jours. C’est une technologie capable de bloquer le bruit ambiant autour de vous, ce qui vous permet de vous concentrer plus facilement sur ce que vous écoutez, même lorsqu’il y a beaucoup de bruit de fond. Vous trouverez généralement l’ANC le plus efficace avec des options de casque et d’écouteurs haut de gamme, bien que la fonctionnalité soit également disponible dans des versions plus abordables.

Sony WH-1000XM4 contre Bose QuietComfort 35 II

En ce qui concerne les écouteurs que nous soulignons ici, deux des meilleurs sont le Sony WH-1000XM4 et le Bose QuietComfort 35 II. En comparant ces deux casques, Sony obtient finalement l’avantage. Le WH-1000XM4 offre une meilleure autonomie de la batterie, une réduction du bruit et des fonctionnalités logicielles plus robustes. Cependant, c’est aussi le plus cher. Si vous cherchez à obtenir cette expérience de casque premium mais pour moins d’argent, vous ne pouvez pas vous tromper avec le Bose QC 35 II.

Sennheiser Momentum True Wireless 2 contre Sony WF-1000XM3

En ce qui concerne les écouteurs, deux des meilleurs choix sont le Sennheiser Momentum True Wireless 2 et le Sony WF-1000XM3. Les écouteurs Sennheiser arrivent en tête avec un meilleur confort, une durée de vie de la batterie plus longue et des haut-parleurs légèrement plus performants pour la qualité audio. C’est une expérience d’écouteur aussi agréable que vous pouvez trouver, mais cela n’enlève rien au WF-1000XM3. Ils sont moins chers, offrent toujours un son et un ANC de qualité et ont de meilleures commandes tactiles que le Momentum True Wireless 2.

