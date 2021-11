Meilleures offres de casques de jeu filaires et sans fil Black Friday

Voici les meilleures offres du Black Friday 2021 pour les casques de jeu filaires et sans fil.

Les casques de jeu aident à plonger les joueurs dans des mondes fictifs grâce à la puissance du son. Idéalement, ils vous aident également à communiquer clairement avec vos coéquipiers lors de parties multijoueurs. Heureusement, le Black Friday donne aux détaillants l’occasion de mettre ces casques haut de gamme en vente.

Voici une sélection de casques de jeu qui satisferont à coup sûr les joueurs sur console et sur PC. Comme vous pouvez le voir, nous avons choisi un mélange d’excellents casques filaires et sans fil qui fonctionnent sur une gamme d’appareils.

NOUS:

Casque filaire Turtle Beach Recon 200 (PC, PlayStation, Xbox, Switch) pour 29,99 $ Casque filaire Razer BlackShark V2 (PC, PlayStation, Xbox, Switch) pour 39,99 $ Casque filaire SteelSeries Arctis 1 (PC, PlayStation, Xbox, Switch) pour 41,99 $ HyperX Casque filaire Cloud (PlayStation) pour 45,99 $ Casque filaire Microsoft Xbox (PC, Xbox) pour 49,99 $ Casque filaire Turtle Beach Recon 500 (PC, PlayStation, Xbox, Switch) pour 69,99 $ Casque filaire SteelSeries Arctis 5 (PC, PlayStation) pour 75,99 $ Microsoft Xbox Casque sans fil (PC, Xbox) pour 88,99 $ Casque filaire Corsair HS70 (PC, PlayStation, Xbox, Switch) pour 98,99 $ Casque sans fil HyperX Cloud Flight (PC, PlayStation) pour 99,99 $ Casque sans fil Logitech G935 (PC) pour 111,99 $ Casque sans fil Logitech G733 Lightspeed (PC, PlayStation) pour 132,99 $ Casque sans fil Razer BlackShark V2 Pro (PC, PlayStation, Xbox, Switch) pour 149,99 $ Casque sans fil Corsair Virtuoso (PC, PlayStation, Xbox, Switch) pour 199,99 $

ROYAUME-UNI:

Casque filaire Turtle Beach Recon 70P (PC, PlayStation, Xbox, Switch) pour 24,00 £ Casque filaire Logitech G332 (PC, PlayStation, Xbox, Switch) pour 30,99 £ Casque filaire Razer BlackShark V2 X (PC, PlayStation, Xbox, Switch) pour 35,99 £ Casque filaire Corsair HS35 (PC, PlayStation, Xbox, Switch) pour 39,99 £ Casque filaire Logitech G432 (PC, PlayStation, Xbox, Switch) pour 50,10 £ Casque filaire Microsoft Xbox (PC, Xbox) pour 54,99 £ Razer Barracuda X Wireless Casque (PC, PlayStation, Switch) pour 59,99 £ Casque sans fil Razer Nari Ultimate (PC) pour 79,99 £ Casque sans fil Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 (PlayStation) pour 99,99 £ Casque sans fil Logitech G Pro X Lightspeed (PC) pour 159,00 £ Corsair Casque sans fil Virtuoso (PC, PlayStation, Xbox, Switch) pour 168 £

