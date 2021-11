Meilleures offres de chargeur sans fil Cyber ​​Monday sur Amazon: obtenez jusqu’à 49% de réduction

Les offres Cyber ​​Monday sont déjà là, et pour tous ceux qui recherchent des offres sur les chargeurs sans fil, nous avons toute une sélection pour vous. Parmi les meilleurs chargeurs sans fil du marché figurent ceux fabriqués par Belkin, Anker et iOttie, et heureusement, ces marques proposent certaines des meilleures offres en cours ce week-end et jusqu’au Cyber ​​Monday.

Lorsque vous recherchez un chargeur sans fil, il est essentiel de savoir si votre smartphone prend en charge ou non la charge sans fil. Après avoir compris cela, vous connaissez la puissance qu’il prend en charge ; de cette façon, vous ne payez pas plus cher pour un chargeur sans fil plus rapide lorsque votre téléphone ne prend pas en charge les vitesses les plus élevées.

Une fois que vous aurez compris cela, vous serez prêt à partir. Heureusement, même les meilleurs téléphones Android comme le Galaxy S21 prennent en charge 15 W, donc certains de ces chargeurs devraient être parfaits pour de nombreuses personnes profitant des offres de téléphones Android Cyber ​​Monday.

Les chargeurs sans fil Belkin sont presque à moitié réduits pour le Cyber ​​Monday

Offres de chargeur sans fil iOttie et Anker Cyber ​​Monday

iOttie iON Wireless Plus v2 Chargeur 10W | réduction de 20



Le chargeur iOttie iON charge non seulement vos appareils jusqu’à 10 W sans fil, mais il est également doté d’un tissu doux à plumes de plusieurs couleurs qui peut s’adapter au décor de n’importe qui. Il dispose également d’un port USB qui permet de recharger un appareil à 18W.

28 $ sur Amazon

iOttie iON Support de charge rapide sans fil 10W | 7% de réduction



Le support de charge sans fil d’iOttie charge jusqu’à 10 W en fonction de votre téléphone et comporte même des bobines doubles qui vous permettent de charger votre téléphone dans l’une ou l’autre orientation, ce qui facilite la lecture de vidéos.

28 $ sur Amazon

iOttie iON Wireless Duo 15W | 18% de réduction



Si vous cherchez à faire des folies, ce chargeur iOttie est certifié pour fournir jusqu’à 15 W de charge pour les téléphones Google Pixel. Ou, si vous préférez, vous pouvez partager 5W avec un accessoire séparé comme une montre connectée ou des Pixel Buds.

40 $ sur Amazon

Support de charge sans fil Anker PowerWave 10W | 22% de réduction



Le support de charge sans fil d’Anker présente un design élégant et offre une charge optimisée qui change en fonction des besoins d’alimentation de votre téléphone. De plus, les doubles bobines vous permettent de charger quelle que soit l’orientation.

15 $ sur Amazon

Chargeur sans fil Anker PowerWave II 15W | réduction de 20



Le chargeur sans fil PowerWave d’Anker peut optimiser automatiquement la vitesse de charge en fonction des besoins de votre téléphone, entre 5 W, 7,5 W, 10 W et 15 W, ce qui le rend idéal pour tout smartphone.

25 $ sur Amazon

