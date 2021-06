Meilleures offres de chargeur USB-C Prime Day 2021

Essayer de garder toutes vos technologies et vos jouets chargés jour après jour n’est pas un mince défi, mais avoir un bon chargeur Power Delivery pour centrer votre équipement est une aubaine. Que vous ayez besoin d’un chargeur plus récent et plus petit pour votre téléphone puisque les nouveaux iPhones et Galaxy S21 n’en incluent plus dans la boîte, ou que vous souhaitiez utiliser un seul chargeur pour votre ordinateur portable et votre téléphone, ce sont le chargeur USB-C offres qui se démarquent le plus en ce moment.

Bien que Prime Day ne soit pas encore en ligne, nous commençons déjà à voir d’excellentes offres apparaître sur les chargeurs USB-C et d’autres produits. Ci-dessous, nous rassemblons certains de nos favoris et vous trouverez également les meilleures offres de chargeur USB-C Prime Day ici une fois qu’elles seront mises en ligne.

Deux fois plus de charge : RAVPower 65W PD Charger Chargeur mural rapide à 2 ports



Clipsez le coupon sur sa page produit sur Amazon pour économiser instantanément 10 $ supplémentaires sur le prix de vente de ce chargeur ! Il est équipé de deux ports USB-C qui offrent une sortie jusqu’à 65 W et une alimentation électrique, bien qu’il soit environ 50 % plus petit que les autres chargeurs PD 65 W.

29,99 $ sur Amazon

Place au nouveau : Anker PowerPort III Pod 65W PIQ 3.0 PPS Fast Charger



Il y a quelques semaines, Anker a annoncé un nouveau chargeur Nano II 65W environ 40 % plus petit que celui-ci, et il se vend également 40 $. Ce modèle précédent encore compact est prêt pour une remise importante sur Prime Day, et il chargera toujours les ordinateurs portables et les téléphones rapidement.

40 $ sur Amazon

Pour vous et vos amis : Chargeur UGREEN USB-C 65W 4 ports PD | 20% de réduction sur Amazon



Il est rare de voir un chargeur aussi petit qui peut encore y intégrer 3 ports USB-C, et si vous avez besoin d’un chargeur de voyage pour les téléphones de toute votre famille – ou simplement d’un moyen de garder tous les téléphones de votre bureau chargés en même temps – ceci la petite rondelle puissante est pour vous.

40 $ sur Amazon

Gardez tout ensemble : Station de charge USB de bureau à 4 ports RAVPower 65W | 17 $ de rabais sur Amazon



Lorsqu’il s’agit de chargeurs multiports et de Power Delivery, les choses deviennent incertaines quant à la répartition exacte de l’alimentation lorsque plusieurs ports sont utilisés. RAVPower élimine les conjectures. Assurez-vous de couper le coupon pour un rabais supplémentaire de 7 $ !

47,49 $ sur Amazon

Ultra compact : adaptateur secteur USB-C Apple 20 W



Amazon propose actuellement une légère remise sur l’adaptateur secteur Apple 20W USB-C. Bien que ce ne soit pas une économie énorme, vous ne pouvez pas vous tromper avec cette option fiable.

17,98 $ sur Amazon

Élégant et élégant : Anker PowerPort Atom III Slim 30W | 24 $ sur Amazon



Ce chargeur GaN mince et sophistiqué peut charger un téléphone, une tablette ou un ordinateur portable tout en s’insérant dans des prises à faible dégagement comme entre votre table de chevet et votre lit. Il peut également se cacher dans un jeu de cartes à jouer si vos collègues ont tendance à « emprunter » votre chargeur.

23,99 $ sur Amazon

Bien sûr, une fois que vous aurez acheté un nouveau chargeur, vous aurez probablement besoin de nouveaux câbles USB-C pour relier votre téléphone à votre nouveau chargeur. Si vous prenez un câble spécifiquement pour le chargement, envisagez de prendre un long câble afin de pouvoir le faire passer à partir de votre chargeur mural à mi-chemin de votre lit afin de pouvoir charger pendant que vous faites défiler Insta au lit.

Que rechercher lors de l’achat d’un chargeur

Il y a une myriade de facteurs qui entrent en ligne de compte dans le choix du chargeur parfait, mais si vous avez besoin d’une courte liste de contrôle avant d’acheter, voici celle que j’utilise :

A-t-il Power Delivery ? Ce n’est pas parce qu’un chargeur a un port de type C qu’il s’agit d’un Power Delivery. Si ce n’est pas le cas, la puissance maximale que le port USB-C peut fournir en toute sécurité est de 15 W, ce qui le rend pratiquement sans valeur. Vérifiez donc qu’il s’agit bien de Power Delivery – et s’il prend également en charge PPS (Programmable Power Supply, une classification spécialisée dans la spécification Power Delivery), c’est encore mieux.

Utilise-t-il des puces GaN ? Le nitrure de gallium est un type de semi-conducteur plus récent qui est plus petit, plus efficace et génère moins de chaleur, trois très, très bonnes choses pour un chargeur. Les meilleurs chargeurs GaN ont baissé de prix au cours des 18 derniers mois et Prime Day est le moment idéal pour en acheter un en vente. Ce n’est pas un dealbreaker à moins que vous n’ayez de jeunes enfants à la maison ; si vous le faites, les chargeurs GaN sont moins susceptibles de brûler les petits doigts si votre tout-petit fouine autour de votre bureau.

Quelle est la distribution de puissance ? Si vous achetez un chargeur à port unique, cela n’aura pas d’importance pour vous, mais pour les chargeurs multiports, vous devez savoir ce qui se passe si vous branchez plusieurs appareils. Certains chargeurs à deux ports de 90 W limiteront les deux ports à 45 W lorsqu’ils sont tous deux utilisés, même si l’un des appareils est un téléphone de 18 W et l’autre un ordinateur portable de 65 W. Ces pannes sont soit affichées sur les photos d’une liste, soit dans le tableau des spécifications plus bas, mais elles sont toujours là sur un bon chargeur.

Les griffes se replient-elles ? Même si vous ne prévoyez pas de voyager avec ce chargeur, les prises pliantes signifient que lorsqu’il n’est pas utilisé, vous êtes moins susceptible de plier ou de casser la prise lorsqu’elle est coincée dans votre tiroir électronique ou dans un sac à dos. Certains chargeurs vous permettent également d’échanger les broches entre les broches CA américaines et les configurations internationales, il vaut donc la peine de garder un œil sur si vous voyagez fréquemment.

