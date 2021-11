Meilleures offres de clavier et souris de jeu Cyber ​​Monday

Tout le monde a besoin de claviers et de souris, mais les accessoires de jeu diffèrent de la norme. Cet équipement spécialisé n’a pas seulement l’air cool, il ajoute également de la réactivité et du confort aux jeux sur PC.

Le Black Friday est passé et le Cyber ​​Monday a commencé aujourd’hui, ce qui signifie que les offres ne s’arrêtent pas ! Nous avons des offres sur l’équipement de jeu pour mettre à niveau votre configuration domestique auprès de détaillants comme Best Buy et Razer qui proposent des remises groupées si vous achetez un ordinateur portable de jeu. Cependant, les types que vous obtenez dépendent de vos besoins spécifiques.

Offres de clavier de jeu Cyber ​​Monday

De nombreux joueurs sur PC peuvent se contenter d’un clavier standard, mais certains optent pour des claviers de jeu pour les commutateurs, l’éclairage et d’autres fonctionnalités de jeu en option. Certains comme un clavier sans clavier (TKL, sans pavé numérique) sont idéaux si vous avez un espace de bureau limité.

Ensuite, il y a les fils. Certains s’en privent simplement pour la commodité de taper où ils veulent sur leur bureau. En revanche, certains pensent que la connexion filaire fait une différence dans la réactivité de leur ordinateur.

Voici les meilleures offres du Cyber ​​Monday pour les claviers de jeu.

Offres de souris de jeu Cyber ​​Monday

Les souris de jeu ont tendance à être plus réactives que les souris standard en raison de la conception de leurs capteurs. Ils ont également tendance à être livrés avec plus de boutons que d’habitude, d’où leur aptitude au jeu.

Maintenant, le plus dur : souris filaire ou sans fil ? Beaucoup soutiennent que les souris filaires sont en fait meilleures pour les jeux en raison de la connexion stable et fiable. Il n’y a pas besoin de s’inquiéter d’une batterie déchargée ou d’une chute de connexion au milieu d’un jeu. Les souris sans fil ont également tendance à être plus chères en raison du Bluetooth nécessaire pour les faire fonctionner. Pourtant, certaines personnes pourraient choisir le sans fil parce qu’elles ne se soucient pas des fils et ne craignent pas un incident potentiel de la souris.

Dans cet esprit, voici une gamme de souris filaires et sans fil pour Cyber ​​Monday.

Nous mettrons à jour cette liste au fur et à mesure que la saison des vacances avance. N’oubliez pas de suivre Jelly Deals pour encore plus de claviers, souris et autres accessoires dans les jeux et la technologie.