Meilleures offres de clavier sans fil de juin 2021

Que vous détestiez taper sur le clavier de votre ordinateur portable ou que vous souhaitiez simplement avoir la liberté de garder un clavier sur vos genoux, il est peut-être temps de rechercher un clavier sans fil. Après tout, il offre la liberté de taper à partir de n’importe quelle position, même loin de votre écran. Nous avons sélectionné quelques-unes des meilleures offres de clavier sans fil pour vous aider à faire le changement.

Nous avons inclus des options pour le contrôle des médias, certaines avec des pavés numériques et quelques claviers de jeu compatibles RVB. Tant que vous disposez d’une connexion Bluetooth, vous ne devriez avoir aucun problème à faire fonctionner correctement l’un de ces claviers. Les prix varient considérablement, vous pouvez donc facilement trouver le clavier adapté à votre budget.

Offre en vedette : économisez 47 % sur le clavier de jeu Logitech G613 Lightspeed

Avec Razer et Corsair, Logitech fabrique certains des meilleurs claviers de jeu du secteur, mais vous devez souvent dépenser beaucoup pour obtenir ces avantages supplémentaires par rapport à vos adversaires. Cette excellente offre sur le clavier de jeu Logitech G613 Lightspeed offre un bon équilibre entre matériel haut de gamme et prix abordable, avec une offre en ce moment pour seulement 68,99 $ (61 $ de réduction).

Les fractions de seconde comptent dans le feu de l’action, et le G613 Lightspeed porte bien son nom. Bien qu’il soit sans fil, il offre toujours un excellent temps de réponse de 1 ms. Les touches mécaniques sont des commutateurs tactiles Romer-G qui sont censés faciliter des frappes 25% plus rapides également.

Six touches G dédiées peuvent être programmées avec des macros personnalisées et des commandes intégrées à l’application, qui peuvent être spécifiques au jeu. Les touches ont une durée de vie de 70 millions de clics et le clavier lui-même peut fonctionner pendant 18 mois avec deux piles AA.

Cette offre est meilleure que vous le prix sur le site Logitech, où le clavier est également épuisé. Ne manquez pas votre chance. Le widget ci-dessous vous amène à l’offre.

Meilleures offres de clavier sans fil :

Les claviers sans fil ne sont plus réservés aux ordinateurs. Avec tous les services et applications de streaming auxquels nous pouvons accéder sur les téléviseurs intelligents, il est tout à fait logique de passer d’une télécommande à un clavier. Après tout, taper sur une télécommande est un véritable cauchemar. La plupart de ces claviers sans fil disposent également de pavés tactiles pour naviguer dans les nombreux menus de votre téléviseur. Découvrez nos meilleurs choix ici :

Offres de clavier de jeu sans fil

Les joueurs sont tout au sujet de leurs accessoires, et un bon clavier est indispensable. Bien sûr, certaines personnes préfèrent un clavier de jeu filaire, mais la flexibilité d’une unité sans fil ne peut pas être surestimée. Il vous permet de protéger vos yeux et de rester un peu plus loin de vos écrans massifs. De nombreux claviers de jeu sans fil sont même livrés avec un degré d’éclairage RVB à ajouter à votre configuration globale. Essayez certaines de ces offres sur la taille :

Offres clavier ergonomique

Si vous espérez mettre à niveau votre configuration de travail à domicile, un clavier ergonomique est la solution. Taper sur une surface plane peut blesser vos poignets, surtout avec le temps. Ces offres couvrent les claviers qui adoptent généralement une structure en forme de vague, ce qui devrait rendre votre journée de travail plus confortable. Découvrez nos meilleurs choix :

Offres clavier pliable et ultraportable

La meilleure façon de pousser votre liberté sans fil à l’extrême est d’utiliser un clavier ultraportable ou pliable. Bien que vous n’obteniez peut-être pas un clavier de taille normale, c’est le moyen le plus simple de taper lors de vos déplacements. Certaines de ces options se plient sous des formes compactes tandis que d’autres sont suffisamment minces pour se glisser dans un classeur ou un sac à dos. Voici les meilleures offres que nous avons pu trouver :