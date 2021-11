Meilleures offres de contrôleur de jeu Black Friday: Xbox, PlayStation, Switch, etc.

Si vous cherchez à acquérir une ou deux manettes supplémentaires pour jouer à des jeux multijoueurs avec votre famille et vos amis pendant les vacances, Black Friday 2021 a apporté de bonnes affaires sur PlayStation, Xbox, Switch et les manettes mobiles. Nous avons rassemblé ci-dessous les meilleures offres de contrôleurs Black Friday pour chaque plate-forme.

Pour plus d’offres de jeux, assurez-vous de consulter notre tour d’horizon des meilleures offres de jeux Black Friday. Si vous recherchez une plate-forme spécifique, nous avons des listes couvrant les meilleures offres Black Friday PlayStation, Xbox et Nintendo Switch.

Offres sur les manettes Xbox Series X et Xbox One

Manettes Xbox

Bien que nous ne voyions pas des remises aussi importantes que nous le faisons parfois sur la manette sans fil officielle de Microsoft pour Xbox Series X et Xbox One, vous pouvez économiser 10 $ à 15 $ sur un tas de combinaisons de couleurs différentes. Et si vous êtes à la recherche de quelque chose de plus premium, le contrôleur Xbox Elite Series 2 est réduit à 140 $ sur le Microsoft Store.

Offres sur les manettes PlayStation

DualSense

Malheureusement, nous n’avons vu aucune remise sur le contrôleur DualSense de la PS5. À partir de maintenant, vous avez le choix entre trois couleurs différentes : blanc, noir minuit et rouge cosmique.

Offres sur les manettes Nintendo Switch

Manette Nintendo Switch Pro

Vous avez le choix entre de nombreuses options de contrôleur pour la Nintendo Switch. Bien que les contrôleurs officiels Joy-Con soient parfaits pour le mode portable, il est nettement plus confortable d’utiliser une manette de jeu traditionnelle lorsque vous jouez sur le téléviseur. Du contrôleur officiel Switch Pro aux excellentes options tierces de sociétés comme Hori et PowerA, vous avez l’embarras du choix.

Offres de contrôleurs mobiles

Razer Kishi

Les jeux mobiles sont plus populaires que jamais et avec les services de jeux en nuage comme Xbox Cloud Gaming, Stadia et Luna (entre autres), disposer d’une manette de jeu dédiée pour jouer à des jeux sur votre téléphone peut s’avérer utile. Bien que vous puissiez utiliser une manette PlayStation ou Xbox avec votre téléphone, vous pouvez opter pour une manette de jeu qui transforme votre téléphone en un appareil de type Switch. Le Razer Kishi, notre choix pour le meilleur contrôleur de téléphone pour iOS et Android, est actuellement en vente à un prix très bas.