Meilleures offres de dernière minute Amazon Prime Day (mise à jour)

21/06/2021

Le à 03:29 CEST

SPORT.es

le Premier jour est déjà en cours. Le plus grand événement de vente en ligne réservé exclusivement aux Clients Amazon Prime Il a commencé et durera les 21 et 22 juin.

Tu le sais déjà Ces offres sont réservées aux clients Amazon Prime. Et si vous ne l’êtes pas déjà, vous pouvez bénéficier d’une période d’essai de 30 jours et vous bénéficierez de nombreux avantages tels qu’une livraison rapide, gratuite et illimitée sans frais supplémentaires, l’accès à Prime Video pour profiter des séries et films, l’accès à Prime Music avec plus de 2 millions de chansons et 40 heures de musique sans publicité par mois, des centaines de livres électroniques Kindle avec Prime Reading, du contenu supplémentaire sur Twitch Prime, le stockage de photos sur Amazon Photos, des offres flash, la précommande et la livraison de nouvelles versions et promotions pour les enfants avec la famille Amazon.

Le premier Premier jour Elle a eu lieu en 2015 pour commémorer le 20e anniversaire d’Amazon et a été célébrée année après année depuis. En 2020, il comptera 17 pays avec des offres pendant 48 heures (États-Unis, Royaume-Uni, Espagne, Mexique, Japon, Inde, Italie, Allemagne, France, Chine, Canada, Belgique, Autriche et, en nouveauté, en Australie, Singapour , Pays Pays-Bas et Luxembourg).

Prime Day : Les meilleures offres du 21/06

13% de remise sur le set de 3 casseroles Bra Efficient Orange

ACHETER 59,99 € (46,99 €)

66% d’économies sur Satisfyer Pro2

ACHETER 59,95 € (20,44 €)

Pack Xiaomi Mi 10T Pro 5G Noir + Mi Trottinette Électrique 1S

ACHETER 1.049.98 (549.99 €)

Robot aspirateur IRobot Roomba 981

ACHETER 999,00 € (379,00 €)

Prise intelligente avec wifi avec 26% d’économies

ACHETER 22,99 € (16,99 €)

Économisez 184 € sur Beats Studio 3

ACHETER 349,95 € (164,99 €)

Récipients pour aliments en verre AmazonBasics

ACHETER (33,70 €)

Lampe Solaire Extérieure 100 LED

ACHETER 36,95 € (24,90 €)

■ Ces offres ont été sélectionnées par une équipe Sport de manière indépendante en fonction de leurs critères et de leur expérience. Sport gagne une commission sur les ventes des liens sur cette page. Tous les prix d’achat inclus dans cet article sont à jour au 21 juin 2021.