Meilleures offres de fan token (FTO) à acheter en 2022 | Invezz

Le concept d’offres de jetons de fans (FTO) s’est modestement bien comporté en 2021 lorsque les principales équipes ont lancé leurs jetons. En conséquence, le prix du Chilliz a augmenté de plus de 1000% en 2021, alors que de plus en plus d’équipes ont adopté le concept. Chilliz est la principale plate-forme blockchain pour les jetons de fans. Dans cet article, nous examinons certains des meilleurs jetons de fans pour 2022.

Que sont les jetons de fans ?

Un fan token est une plate-forme blockchain que les équipes utilisent pour augmenter leur engagement avec les fans. Les détenteurs de jetons peuvent participer de différentes manières. Par exemple, ils peuvent voter sur certaines questions clés pour leurs équipes.

Ils sont également éligibles pour des remises lors de l’achat de marchandise d’équipe. Selon FanMarketCap, il existe environ 58 jetons de fans qui ont une capitalisation boursière totale de plus de 406 millions de dollars.

Paris Saint Germain

Le Paris Saint-Germain (PSG) est l’une des franchises sportives les plus connues en Europe. L’équipe abrite certains des meilleurs joueurs du monde tels que Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé. Il est devenu un vainqueur éternel de la ligue française de football.

Le prix du jeton du PSG a chuté de plus de 75 % par rapport à son plus haut niveau jamais enregistré. Selon Fan Market Cap, il a une capitalisation boursière totale de plus de 46 millions de dollars, ce qui en fait le plus grand fan token au monde.

Bien que le prix du PSG ait pris du retard, il a de bonnes chances de se redresser en 2022 si le fan token offert par l’industrie se rétablit.

Barcelone

Barcelone (BAR) est une équipe de football populaire qui a remporté certaines des meilleures ligues du monde telles que la Ligue des champions européenne et la Liga. L’équipe est évaluée à environ 1,49 milliard de dollars et est composée de certains des joueurs les plus connus au monde tels que Luuk de Jong, Memphis Depay et Ousmane Dembele.

Barcelone a lancé son offre de fan token en 2021 et c’est actuellement l’une des plus populaires. Alors que son prix a chuté en 2021, il y a une chance qu’il rebondisse si l’industrie se redresse.

Inter de Milan

L’Inter Milan (INTER) a lancé son fan token en 2021. Le token INTER donne aux gros titres une voix dans certaines des plus grandes décisions prises par l’équipe. Par exemple, ils peuvent voter pour leurs joueurs de l’année et recevoir des offres spéciales.

Le prix du jeton de l’Inter Milan a considérablement baissé depuis sa création. Cela lui confère une capitalisation boursière de plus de 21 millions de dollars. Comme les trois autres, il y a une chance qu’il rebondisse en 2022.

