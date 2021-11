Meilleures offres de jeux Black Friday (jusqu’à présent): PS5, Xbox Series X, Switch, etc.

Le Black Friday est une journée idéale pour marquer certaines des meilleures offres sur les jeux vidéo que vous verrez toute l’année, car un peu de patience signifie que les plus grands succès d’antan (et même les nouvelles versions !) sont moins chers que jamais. Bien que nous soyons encore à quelques semaines du Black Friday (26 novembre), il existe de nombreuses offres intéressantes pour le Black Friday sur les jeux pour Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One et PC. Nous avons rassemblé ci-dessous les meilleurs jeux du Black Friday (triés par plate-forme). Assurez-vous de revenir dans les semaines à venir, car nous ajouterons des offres à cette liste au fur et à mesure qu’elles seront annoncées.

Il convient également de noter qu’Amazon organise actuellement un achat de deux, obtenez une vente gratuite qui comprend de nouvelles versions telles que Guardians of the Galaxy, Far Cry 6 et Call of Duty: Vanguard.

Meilleures offres de jeux PlayStation Black Friday

C’est le moment idéal pour renforcer votre bibliothèque PlayStation, et même si vous utilisez un appareil de dernière génération tel que la PlayStation 4 ou la console PlayStation 4 Pro plus puissante, les jeux formidables à essayer ne manquent pas. Les remises sur certains des titres à succès de Sony sont la norme ici, et le support tiers signifie que vous pouvez obtenir de gros résultats sur des titres comme Ubisoft, Warner Bros. Interactive et bien plus encore.

Mieux encore, la plupart des jeux les plus récents de cette liste sont accompagnés de mises à niveau gratuites. Ainsi, une fois que vous vous dirigerez vers la PS5, vous pourrez télécharger une version plus récente et plus brillante de votre achat. Si vous êtes déjà sur PS5, il n’y a aucun mal à saisir quelques titres de dernière génération pour accompagner vos acquisitions de génération actuelle.

Meilleures offres de jeux Xbox Black Friday

Comme PlayStation, il s’agit d’une configuration similaire avec Xbox en ce qui concerne les achats intergénérationnels, mais sans doute mieux grâce à la fonction Smart Delivery sur les consoles Xbox Series X|S qui vous garantit de toujours obtenir la meilleure version d’un jeu. Les offres Xbox fonctionnent généralement en tandem avec les abonnements Xbox Live Gold pour offrir des remises encore plus importantes, et cet effet est également amplifié avec un abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Plusieurs jeux propriétaires de toutes les générations Xbox sont disponibles à un prix défiant toute concurrence, et le support tiers est ici aussi fort que sur d’autres plates-formes.

Meilleures offres de jeux Black Friday Nintendo Switch

Disponible dès maintenant

Si vous ne pouvez pas attendre le Black Friday pour économiser sur les jeux Nintendo, bonne nouvelle ! Nintendo a annoncé ses premiers accords Black Friday Switch, qui incluent des réductions substantielles sur un certain nombre de ses titres propriétaires. Astral Chain, Fire Emblem: Three Houses et Super Mario Maker 2 ne sont que quelques-uns des jeux qui seront disponibles pour 40 $, et vous pourrez également gagner un pack comprenant une console Switch standard, une copie de Mario Kart 8 Deluxe et trois mois de Nintendo Switch Online pour 300 $.

C’est essentiellement le même accord Black Friday Switch de 2020 (et 2019), mais si vous l’avez manqué l’année dernière, au moins maintenant vous avez une deuxième chance de ramasser ce qui pourrait être un brillant cadeau de Noël pour un prix modique à partir du 21 novembre .

Meilleures offres de jeux PC Black Friday

Enfin et surtout, la plate-forme PC propose certaines des meilleures offres de l’année, à condition que votre plate-forme puisse gérer certains des titres à forte intensité de matériel. Des dizaines de titres indépendants sont disponibles si vous utilisez un système plus modeste, et de nombreuses vitrines numériques regorgent de remises. Fanatical’s Big Birthday Bash vaut la peine d’être visité en premier, car vous pouvez profiter de bonnes affaires dès maintenant pendant que le site célèbre son anniversaire.