Meilleures offres de kits de pédicure pour Amazon Prime Day 2021 – WWD

La saison des chaussures à bout ouvert exige de nouvelles pédicures, mais il n’est pas toujours facile de respecter les rendez-vous. Heureusement, il existe des kits pedi bricolage à prix réduit pour Amazon Prime Day qui donneront à vos pieds un peu de TLC à la maison, ce qui peut donner les mêmes résultats que les services professionnels. De cette façon, vous gagnerez du temps en vous rendant dans votre salon local toutes les quelques semaines pour un nettoyage des callosités bien nécessaire et une nouvelle couche de peinture. Sans oublier qu’un prix beaucoup moins élevé ne fait jamais de mal à votre portefeuille.

Pour obtenir ces offres incroyables, vous devez être membre d’Amazon Prime pour bénéficier de grosses économies, mais si vous n’êtes pas inscrit, il existe un essai gratuit de 30 jours que vous pouvez utiliser pour tester les eaux. En plus de vous donner accès à Prime Day, un abonnement Amazon Prime vous garantit des avantages, tels qu’une expédition rapide en deux jours et la diffusion en continu de télévision et de films via Amazon Prime Video. De plus, jusqu’au 22 juin, les mavens de style peuvent obtenir 15 $ de réduction sur une première commande de garde-robe Prime d’au moins 100 $ avec le code PRIMEW15OFF. Grâce à ce programme, vous pouvez essayer huit pièces, payer celles que vous voulez et renvoyer celles que vous ne voulez pas sans frais supplémentaires. Vous pouvez également vous inscrire à The Drop pour être le premier informé des nouvelles versions de mode et de la livraison le jour même, qui est gratuite pour les commandes admissibles de 35 $ et plus.

A venir, les meilleurs kits de pédicure actuellement en vente pour Amazon Prime Day. Il ne manque plus que votre vernis préféré.

Ensemble de pédicure Softale

Si vous avez du mal avec des lits d’ongles ultra-épais ou des ongles incarnés, alors l’ensemble de pédicure de Softale est la solution. Le kit 6 en 1, qui est également livré avec un sac de voyage en cuir pratique, contient des outils robustes qui permettront de coiffer en toute sécurité les ongles problématiques.



Ensemble de pédicure Softale 19,99 $ Acheter maintenant

Ensemble d’outils de pédicure en acier inoxydable DreamSter

L’ensemble d’outils de pédicure en acier inoxydable DreamSter mettra vos talons, vos semelles plantaires et vos orteils en forme en un rien de temps. Économisez gros sur 17 outils de qualité professionnelle, tels que le dissolvant de cuticules, la lime pour les pieds, la lime à ongles et le coupe-ongles.



Ensemble d’outils de pédicure en acier inoxydable DreamSter 11,99 $ Acheter maintenant

Kit de pédicure Fomzir

Vous quittez la ville sans une visite au salon ? Le kit de pédicure Fomzir peut aider à embellir à la volée pour éliminer la sécheresse des pieds et assurer des couches de vernis lisses. De plus, il se trouve qu’il se présente dans la taille portable parfaite qui convient à vos voyages d’été.



Kit de pédicure Fomzir 16,99 $ Acheter maintenant

Ensemble de manucure et pédicure Autenpoo

Offrez à votre fille ou à vous-même cet ensemble de manucure et pédicure Autenpoo tout-en-un rose. Non seulement vous pouvez préparer vos pieds à la perfection, mais il existe également 26 outils pour la manucure, le coiffage des sourcils et les extractions de soins de la peau.



Ensemble de manucure et pédicure Autenpoo 15,99 $ Acheter maintenant

Kit d’élimination des callosités et de pédicure électrique de Sihohan’s

Dites adieu aux pieds secs et calleux avec le kit d’élimination des callosités et de pédicure électrique de Sihohan. Vous recevrez trois têtes de rouleaux de sable de quartz différentes qui conviennent à différentes conditions de peau pour une douceur garantie.



Sihohan’s Electric Foot Callus Remover et kit de pédicure 18,86 $ Acheter maintenant