Meilleures offres de lisseur, fer plat et brosse pour Amazon Prime Day – WWD

Tous les produits et services présentés sont choisis indépendamment par les éditeurs. Cependant, WWD peut recevoir une commission sur les commandes passées via ses liens de vente au détail, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

L’humidité estivale n’est pas favorable à vos cheveux, mais soyez assuré qu’il existe de nombreux fers plats et brosses de haute technologie qui vous aideront à coiffer des mèches douces et lisses ou des ondulations sans frisottis, quoi qu’il arrive. Encore mieux? Nous avons trouvé des versions dignes d’un salon pour tous les budgets, grâce aux super économies d’Amazon Prime Day.

Pour obtenir ces offres incroyables, n’oubliez pas : vous devez être membre d’Amazon Prime pour bénéficier de grosses économies, mais si vous n’êtes pas inscrit, vous disposez d’un essai gratuit de 30 jours pour tester les eaux. En plus de vous donner accès à Prime Day, un abonnement Amazon Prime vous garantit de nombreux cadeaux, tels qu’une expédition rapide en deux jours et une diffusion de télévision et de films via Amazon Prime Video. De plus, jusqu’au 22 juin, les mavens de style peuvent obtenir 15 $ de réduction sur une première commande de garde-robe Prime d’au moins 100 $ avec le code PRIMEW15OFF. Grâce à ce programme, vous pouvez essayer huit pièces, payer celles que vous voulez et renvoyer celles que vous ne voulez pas sans frais supplémentaires. Vous pouvez également vous inscrire à The Drop pour être le premier informé des nouvelles versions de mode et de la livraison le jour même, qui est gratuite pour les commandes admissibles de 35 $ et plus.

Ci-dessous, les meilleurs fers à lisser et brosses à lisser à acheter pendant Amazon Prime Day les 21 et 22 juin.

Fer à lisser professionnel Kipozi avec affichage numérique

Conçu pour les cheveux très épais, longs et bouclés, le fer à lisser professionnel Kipozi est doté de plaques de 1,75 pouce de large qui lissent les cheveux indisciplinés sans accrochage. Attendez-vous à une crinière ultra-brillante et sans frisottis pendant les jours les plus humides ou les climats tropicaux.

Fer à lisser professionnel Kipozi 37,06 $ Acheter maintenant

Sèche-cheveux en une étape et brosse à air chaud volumisante Aima Beauty

Le sèche-cheveux en une étape Aima Beauty et la brosse à air chaud volumisante à revêtement céramique génèrent des ions plus concentrés pour protéger les cheveux mouillés ou secs des dommages. Utilisez-le pour une coupe droite, des boucles fabuleuses et tout le reste, pour 24% de réduction.

Sèche-cheveux et brosse à air chaud volumisant en une étape Aima Beauty 29,99 $ Acheter maintenant

Brosse à lisser BeKind Anion

Oui, vous pouvez tout avoir. La brosse à lisser légère BeKind Anion est en vente et est livrée avec 30 pièces, dont une brosse à cheveux, 10 épingles à cheveux pastel, un gant anti-brûlure double face en silicone et plus encore



Brosse à lisser BeKind Anion 31,41 $ Acheter maintenant

Fer à lisser en céramique de 1 pouce de Kipozi

Le fer à lisser en céramique de 1 pouce Kipozi est livré avec des plaques flottantes 3D qui offrent des résultats de haute qualité en réduisant les frisottis pour un look classique ou des mèches ondulées subtiles.

Fer à lisser en céramique de 1 pouce Kipozi 15,99 $ Acheter maintenant

Brosse à lisser les cheveux Surelang

La brosse à lisser Surelang empêche vos cheveux de frire grâce au micro-capteur à chaleur équilibrée qui ajuste la température et répartit la chaleur uniformément. De plus, la technologie nano-céramique antistatique aide également à protéger votre cuir chevelu des brûlures.



Brosse à lisser les cheveux Surelang 29,99 $ Acheter maintenant

Fer à lisser CHI Pro G2

Le fer à lisser CHI Pro G2 est un outil fiable pour un lissage soyeux qui est maintenant à 24% de réduction. Il est livré avec des écrans LCD à code couleur conçus pour afficher la bonne température pour la texture de vos cheveux, ce qui est un détail bien pensé pour un débutant ou un utilisateur occasionnel.

Fer à lisser CHI Pro G2 52,20 $ Acheter maintenant

Fer plat SteamPod de L’Oréal Professionnel

Le fer plat SteamPod de L’Oréal Professionnel utilise la technologie des coutures pour 91% de casse en moins qui n’amortira pas vos cheveux. Il ne vous reste plus qu’à remplir le réservoir d’eau intégré à la poignée.



Fer plat SteamPod de L’Oréal Professionnel 212 $ Acheter maintenant

Fer à lisser en fer plat Terviiix

Le fer à lisser Terviiix Flat Iron offre une solution de coiffage plus saine pour les utilisateurs réguliers avec des pointes fourchues grâce à ses plaques enrichies en huile d’argan. L’huile d’argan est riche en acides gras essentiels, en méga-6 et en vitamine E, ce qui en fait un ingrédient puissant pour les cheveux abîmés.

Fer à lisser en fer plat Terviiix 36,99 $ 28,48 $ Acheter maintenant

Lisseur de cheveux de salon professionnel Nition

Le fer à lisser professionnel Nition a infusé de l’huile d’argan dans ses plaques en céramique. Cependant, la conception du fer est légèrement plus moderne avec une fonction rotative sans bouton pour les réglages de puissance et de température.



Lisseur de cheveux de salon professionnel Nition 59,99 $ 40,19 $ Acheter maintenant