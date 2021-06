Meilleures offres de matelas Amazon Prime Day 2021: ressorts ensachés, mousse à mémoire et hybride

in

Maintenant que la maison est enfin à nouveau à la maison, vous voudrez peut-être remplacer certains des articles usés au cours de nos nombreux blocages. Des canapés défraîchis de la boulimie du week-end, de la nouvelle vaisselle pour échanger les plats cassés fêlés sur ceux que vous avez mangés à chaque repas et un matelas frais tout le printemps à l’esprit – avez-vous déjà passé autant de temps au lit que vous l’avez fait pendant la pandémie ?

Heureusement, Amazon est de retour avec son aubaine de vente de deux jours, Amazon Prime Day. Du 21 juin au 22 juin à 23h59, la méga série de remises de cette année devrait être plus importante et meilleure que jamais – plus de deux millions d’offres dans le monde !

En plus d’énormes économies sur la technologie, la mode, la beauté et les meubles de jardin, le géant de la vente au détail réduit les prix de toute une série de matelas à ressorts ensachés, en mousse à mémoire de forme et hybrides.

Coûtant généralement bien dans le triple, un matelas peut être la chose la plus importante que vous possédez. Un mauvais environnement de sommeil peut vous rendre grincheux et flou, et vous expose à un risque accru d’obésité. C’est pourquoi il n’a jamais été aussi important d’investir autant que vous le pouvez confortablement dans un lit qui vous laisse reposé et rafraîchi lorsque votre réveil matinal sonne.

Les grandes marques de lits participant à Amazon Prime Day 2021 incluent :

Il y a des économies incroyables à faire, mais avec tant de choix, nous avons fait le travail nécessaire pour vous offrir le meilleur du lot. Magasinez les lits par taille ci-dessous.

Nous avons également répertorié offres sur surmatelas, pour ceux qui cherchent des moyens de rendre l’heure du coucher encore plus rêveuse. Trouvez-les vers la fin de cet article.

Avant de le faire, vérifiez d’abord. Les ventes Amazon Prime Day ne sont éligibles qu’aux détenteurs d’un abonnement Prime. Coûtant 79 £ pour un pass annuel ou 7,99 £ par mois, l’abonnement vous offre bien plus qu’une livraison prioritaire. Nous parlons d’un accès à l’univers Amazon, des films et du contenu télévisé, y compris Amazon Originals, à la musique, aux livres et aux livraisons d’épicerie fraîche. Si vous êtes étudiant, vous pouvez demander une adhésion pour encore moins à 3,99 £ par mois. Si vous ne savez pas si vous voulez franchir le pas, Amazon propose également un essai gratuit de 30 jours – parfait pour voir si cela vous convient.

Voir les meilleures offres Amazon Prime Day sur les matelas ci-dessous

Le meilleur matelas offre ce Amazon Prime Day : avec des milliers d’offres proposées, nous avons répertorié les prix des matelas doubles ci-dessous uniquement. Si vous recherchez une taille simple, king, superking ou européenne, cliquez simplement sur le lien pour trouver plus d’options sur Amazon.

La marque primée est dans la plus grande vente de l’été – avec 45 pour cent de réduction le RRP ! L’Hybrid est une combinaison de ressorts hélicoïdaux et de mousse à mémoire de forme douce, tandis que l’Emma Original offre le confort total du tout en mousse. Chaque option est accompagnée d’une période d’essai de 200 nuits. Cliquez sur les liens ci-dessous pour trouver plus de tailles de lit.

Emma

Obtenir 48% de réduction sur les lits Silentnight dans la vente épique d’Amazon avec les matelas Silentnight. Offrant un confort supérieur, que vous dormiez sur le devant, sur le dos ou sur le côté, les lits fabriqués au Royaume-Uni sont disponibles en différentes tensions pour offrir un soutien sur mesure. Dormeur chaud ? La couche de gel vous gardera au frais toute la nuit.

Matelas à plateau-coussin Silentnight Silentnight 1000 Pocket Gel, moyen, double – était : 789 £, maintenant : 326,86 £ Matelas Silentnight 1200 Eco Comfort, Pocket, mi-ferme, double – était : 329,99 £, maintenant : 251,05 £ Matelas Silentnight 1400 Eco Comfort, ferme, Double – était : 339,99 £, maintenant : 258,99 £ Matelas Silentnight 2800 Pocket Eco Comfort, mi-ferme, double – était : 649 £, maintenant : 503,99 £ Surmatelas en mousse à mémoire de forme Silentnight Impress 5 cm, double – était de 175,72 £, maintenant : 100,99 £ Matelas roulé Silentnight Cool Gel | Moyenne | Double – était : 489 £, maintenant : 253,55 £ Silentnight Easy Living Memory Posture Support Plus Matelas roulé en mousse – Double – était ; 269,99 £, maintenant : 188,99 £

Avec jusqu’à 40 pour cent de réduction certains modèles, vous pouvez empocher la part du lion des économies. La marque bed-in-a-box propose une vaste sélection d’offres dans la vente Prime de cette année, y compris le Luxe, son dernier ajout le plus rêveur. Fabriqués à partir d’un mélange de ressorts et de mousse à mémoire de forme, ces matelas sont tous livrés avec une période d’essai de 100 jours.

Simba

Le meilleur des autres marques de matelas

Si vous êtes prêt à regarder au-delà des grands noms, il existe de sérieuses remises sur les matelas. Évitez les réveils chauds et en sueur avec le matelas infusé d’Aloe Vera de fabrication italienne de Dormeo qui refroidit, apaise et hydrate pendant que vous attrapez vos 40 clins d’œil. Pendant ce temps, Summerby Sleep réunit le meilleur des deux mondes avec des ressorts ensachés et de la mousse à mémoire de forme pour une nuit de sommeil extrêmement confortable.

Matelas DormeoCapsule Elite Pocket, Double – était : 267,94 £, maintenant : 213,99 £Dormeo Memory Aloe Vera Classic, matelas en mousse à mémoire de forme, fermeté moyenne/ferme, taille double – était : 249,99 £, maintenant : 172,99 £Dormeo Memory Aloe Vera Classic, Memory Matelas en mousse, fermeté moyenne/ferme, taille double – était : 249,99 £, maintenant : 183,99 £Summerby Sleep No3. Matelas hybride à ressorts ensachés et mousse à mémoire de forme | Double : 137 cm x 190 cm – était : 186,99 £, maintenant : 135,99 £ Summerby Sleep’ No4. Matelas à plateau-coussin à ressorts ensachés et mousse à mémoire de forme | Double : 137 cm x 190 cm – était : 219,99 £, maintenant : 159,99 £ Summerby Sleep’ No5. Matelas à ressorts ensachés et mousse à mémoire de forme « Contrôle du climat » | Double : 137 cm x 190 cm – était : 230,99 £, maintenant : 157,49 £

Gardez votre matelas plus frais et plus confortable que jamais à l’aide d’un surmatelas. Ils sont beaucoup plus faciles à nettoyer que votre matelas – beaucoup peuvent être suspendus lors de votre prochain lavage.

Surmatelas en mousse à mémoire de forme PandaBodymould avec housse – toutes les tailles disponibles – était : à partir de 115 £, maintenant : à partir de 94,99 £ Surmatelas Octaspring Body Zone, surmatelas en mousse à mémoire de forme, fermeté moyenne, toutes les tailles disponibles – était : à partir de 179,99 £, maintenant : à partir de £ 114,99Panda The Topper – Surmatelas en bambou en mousse à mémoire de forme infusée de gel (hydro-mousse) – toutes les tailles disponibles – était : à partir de 104,95 £, maintenant : à partir de 69,99 £ Protecteur de matelas Sweetnight double – était : 37,39 £, maintenant : 22,99 £ Mousse à mémoire de forme RECCI Surmatelas pour lit simple – toutes tailles disponibles – était : à partir de 99,99 £, maintenant : à partir de 50,99 £ Protecteur de matelas en bambou RECCI Premium – Protecteur de matelas simple – était : 35,99 £, maintenant : 10,19 £Silentnight Waterproof Mattress Protector Plus, Polyester, White, multiple tailles disponibles – était : 19,99 £, maintenant : 10,99 £ Surmatelas Silentnight Airmax 600 toutes les tailles disponibles – était : à partir de 79,99 £, maintenant : à partir de 24,99 £

