Meilleures offres de moniteur de jeu Black Friday jusqu’à présent

Black Friday apporte toujours des remises importantes sur les PC et les périphériques, y compris les moniteurs de jeu. Que vous jouiez sur PC ou que vous recherchiez un bon moniteur pour votre PS5 ou Xbox Series X|S, c’est le moment idéal pour envisager de remplacer votre ancien moniteur par un tout neuf. Bien que le Black Friday soit encore techniquement dans plus d’une semaine, il existe déjà de superbes offres sur les moniteurs de jeu de marques populaires, notamment Samsung, Asus et Alienware. Nous avons rassemblé jusqu’à présent les meilleures offres de moniteurs de jeu Black Friday et les ajouterons à cette liste à mesure que de nouvelles offres apparaîtront.

Meilleures offres de moniteurs de jeu Black Friday

150 $ (au lieu de 280 $)



Samsung est depuis longtemps une marque incontournable dans le monde des moniteurs de jeu, et avec des années de développement derrière elle, la société a dévoilé un écran incurvé qui atteint un juste milieu entre forme, fonction et prix abordable. Le Samsung CRG5 offre une excellente expérience de jeu avec son panneau VA 1080p, combinant un impressionnant rapport de contraste de 3000:1 avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et G-Sync, parfait pour tous ceux qui utilisent une carte Nvidia dans leur plate-forme ou envisagent de l’utiliser avec une console Xbox Series X|S ou PS5.

Bien qu’il puisse manquer de HDR, à ce prix, le Samsung CRG5 est toujours un excellent ajout à toute configuration de jeu qui peut faire briller les jeux.

180 $ (au lieu de 250 $)



Un autre moniteur incurvé à considérer, l’écran 24 pouces de Dell regroupe une quantité incroyable de couleurs dans un ensemble parfait pour les jeux haute définition. La clarté de l’écran tire parti d’une résolution Full HD de 1920 x 1080, d’un taux de rafraîchissement rapide de 165 Hz pour que l’action se déroule en douceur et un temps de réponse encore plus impressionnant de 1 ms signifie qu’il n’y a pas de flou à voir même pendant les jeux les plus rapides séances.

300 $ (au lieu de 400 $)



Pour ceux d’entre vous qui se moquent de l’idée d’une simple expérience de jeu 1080p, ne vous inquiétez pas. L’Acer Nitro offre un excellent écran 1440p pour les jeux, prend en charge FreeSync et est également compatible avec G-Sync. Ajoutez des visuels fluides et réactifs grâce à son taux de rafraîchissement de 170 Hz et à son très faible décalage d’entrée, et vous obtenez un panneau IPS solide qui peut gérer les visuels difficiles des jeux modernes.

250 $ (au lieu de 400 $)



L’une des marques les plus populaires dans le domaine des jeux sur PC, Alienware fabrique des moniteurs conçus pour des performances de jeu optimales. Ce moniteur Alienware particulier a un magnifique écran LED IPS de 24,5 pouces. Il offre un taux de rafraîchissement rapide de 240 Hz et un temps de réponse de seulement 1 ms. Il est également compatible avec FreeSync et G-Sync.

210 $ (au lieu de 270 $)



Si vous recherchez un moniteur compact avec d’excellentes performances, le moniteur Full HD Asus Tuf de 23,8 pouces est un excellent choix et est disponible à un prix raisonnable. Il bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz et d’un temps de réponse de 1 ms. Ce moniteur prend en charge plusieurs entrées d’affichage, notamment HDMI, DVI et DisplayPort.

360 $ (au lieu de 460 $)



Certaines personnes préfèrent des écrans plus grands pour les jeux sur PC. Si c’est vous, consultez cette offre sur le moniteur incurvé MPG Artymis 32 pouces de MSI. Avec un écran spacieux et un design incurvé, ce moniteur MSI offre une expérience immersive. C’est plus cher, mais ce n’est pas en reste quand il s’agit de performances. Il possède un écran quad HD offrant une résolution de 2560 x 1440, un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms.

