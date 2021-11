Meilleures offres de moniteur de jeu Cyber ​​Monday 2021

Tout le monde a besoin de claviers et de souris, mais les accessoires de jeu diffèrent de la norme. Cet équipement spécialisé n’a pas seulement l’air cool, il ajoute également de la réactivité et du confort aux jeux sur PC.

Le Black Friday est passé et le Cyber ​​Monday a commencé aujourd’hui, ce qui signifie que les offres ne s’arrêtent pas ! Nous avons des offres sur l’équipement de jeu pour mettre à niveau votre configuration domestique auprès de détaillants comme Best Buy et Razer qui proposent des remises groupées si vous achetez un ordinateur portable de jeu. Cependant, les types que vous obtenez dépendent de vos besoins spécifiques.

Quel type de moniteur dois-je acheter ?

Tous les moniteurs ne fonctionnent pas de la même manière. Par exemple, les écrans OLED améliorent les visuels grâce à une technologie qui ajuste individuellement les pixels au lieu de s’appuyer sur un rétro-éclairage. Certains amateurs de jeux portables ont estimé que c’était une raison suffisante pour acheter le modèle Nintendo Switch OLED. Ainsi, la même logique s’applique aux moniteurs. Ceux qui n’ont pas besoin de ce coup de pouce supplémentaire devraient se contenter d’un écran LED standard. Les moniteurs OLED ont également tendance à être plus chers.

De nombreuses offres proposent également des moniteurs incurvés, qui ont un écran concave au lieu d’un écran plat. Ces moniteurs offrent aux joueurs des expériences immersives grâce à la perception de la profondeur et offrent un champ de vision plus large que les moniteurs plats de même taille. Ils peuvent également aider à préserver l’espace sur le bureau et à soulager la fatigue oculaire en fonction de la conception. Pourtant, ceux qui ont des besoins modestes pourraient préférer les moniteurs plats et ne pas voir le besoin de moniteurs incurvés.

Gardez ces détails à l’esprit pour les offres suivantes. Nous mettrons à jour cette liste d’offres de moniteurs de jeu Cyber ​​Monday tout au long de la saison des vacances. Bon shopping!

Offres actuelles sur les moniteurs de jeu

