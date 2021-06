Meilleures offres de moniteurs 4K pour juin 2021

in

Vous avez besoin d’un moniteur 4K. Eh bien, peut-être que vous n’en avez pas besoin, mais vous le voulez vraiment. Il y a beaucoup d’avantages à avoir une résolution 4K sur un écran d’ordinateur, que vous soyez profondément dans l’édition de photos, que vous jouiez à des jeux informatiques ou que vous souhaitiez le meilleur moyen de regarder des films et des émissions de télévision tout en étant assis à votre bureau d’ordinateur.

Malheureusement, la 4K est déjà une fonctionnalité relativement chère par rapport aux résolutions 1080p ou 1440p, donc plus vous ajoutez de fonctionnalités supplémentaires, plus le prix peut augmenter rapidement. Ces moniteurs ne fonctionnent généralement pas bon marché, et s’ils le font, c’est parce qu’ils sacrifient le taux de rafraîchissement, les temps de réponse ou d’autres technologies. Quoi que vous recherchiez dans un moniteur 4K, nous avons les meilleures offres disponibles ici.

Meilleures offres de moniteur 4K

Moniteur Samsung UR55 28 pouces 4K renouvelé | 50 $ de rabais



Couvert par la garantie renouvelée d’Amazon. Non seulement ce moniteur a une résolution 4K, mais il utilise également une dalle IPS. Cela signifie que vous obtenez une qualité d’image incroyable et d’excellents angles de vision qui vous permettent de voir ce qui est affiché où que vous soyez assis. L’écran prend en charge le HDR pour des images encore plus brillantes, et il dispose d’AMD FreeSync pour aider à réduire le déchirement de l’écran.

299,99 $ sur Amazon

Écran LG 27UK500-B 27 pouces 4K IPS | 10 $ de rabais



Le moniteur prend en charge HDR10 pour des images lumineuses sur votre écran 4K. Il a également une gamme de couleurs sRGB à 98% et il est compatible AMD FreeSync. Le montage VESA à l’arrière signifie que vous pouvez le mettre sur un support de bras ou au mur.

341,92 $ sur Amazon

Moniteur LG 27UL650-W 27 pouces 4K VESA | 50 $ de rabais



Vous obtenez une résolution 4K sur un panneau IPS avec une grande précision des couleurs et des angles de vision horizontaux et verticaux de 178 degrés. La conception comprend un écran pratiquement sans bordure sur trois côtés et un support réglable. Il est également compatible avec la technologie AMD FreeSync.

396,99 $ sur Amazon

Moniteur LG 27UD88-W 27 pouces 4K USB-C | 20 $ de rabais



Ce moniteur a une résolution 4K, un temps de réponse de 5 ms et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il a également 350 nits de luminosité et un SRGB supérieur à 99%. Il est compatible VESA, vous pouvez donc le monter sur un bras ou un mur. Les ports incluent un port USB-C avec la technologie USB 3.0 Quick Charge.

429,99 $ sur Amazon

Moniteur HP U27 27 pouces IPS 4K FreeSync | 50 $ de rabais



Les spécifications incluent certainement la résolution 4K, mais vous obtenez bien plus que cela. La connectivité sans fil sans encombrement est une fonctionnalité intéressante qui vous permet de partager en toute transparence vos médias de l’ordinateur à l’écran sans encombrer votre espace avec des câbles inutiles. Comprend des haut-parleurs intégrés, un support réglable, un panneau IPS avec de grands angles de vision, un support mural VESA, la technologie AMD FreeSync, et plus encore.

449,99 $ chez Best Buy

Moniteur BenQ PD2700U 27 pouces 4K IPS | 48 $ de rabais



A une résolution 4K à un taux de rafraîchissement de 60 Hz et avec prise en charge HDR10 pour prévisualiser le contenu vidéo sous le meilleur éclairage possible. Il possède une dalle IPS avec des angles de vision larges, une luminosité de 350 nits et un temps de réponse de 5 ms. Il est également livré pré-calibré avec son propre rapport d’étalonnage.

492,14 $ sur Amazon

