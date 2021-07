Meilleures offres de paris sur les fléchettes pour les parieurs

Le World Matchplay Darts est là pour la semaine prochaine à Blackpool.

Et talkSPORT s’est associé aux meilleurs bookmakers du pays pour vous proposer les meilleures offres de paris et des paris gratuits.

Les fléchettes World Matchplay se déroulent à Blackpool

L’action débutera samedi et se poursuivra jusqu’au dimanche 25 juillet avec la finale.

Dimitri Van den Bergh débute sa défense samedi soir et affronte Devon Petersen.

Matchplay mondial de Betfred 2021 – Calendrier des matchs

Samedi 17 juillet (1900 BST)

4x premier tour

Dave Chisnall contre Vincent van der Voort

Jonny Clayton contre Dirk van Duijvenbode

Gerwyn Price contre Jermaine Wattimena

Dimitri Van den Bergh contre Devon Petersen

dimanche 18 juillet

Session de l’après-midi (1300 BST)

4x premier tour

Krzysztof Ratajski contre Brendan Dolan

Glen Durrant contre Callan Rydz

Rob Cross contre Ross Smith

James Wade contre Luke Humphries

Session du soir (1930 BST)

4x premier tour

Joe Cullen contre Chris Dobey

Michael Smith contre Ryan Searle

Peter Wright contre Danny Noppert

José de Sousa contre Gabriel Clemens

Lundi 19 juillet (1900 BST)

4x premier tour

Daryl Gurney contre Ian White

Nathan Aspinall contre Mervyn King

Michael van Gerwen contre Damon Heta

Gary Anderson contre Stephen Bunting

Mardi 20 juillet (1900 BST)

4x deuxième tour

Cross/R Smith contre Durrant/Rydz

Wade/Humphries contre Ratajski/Dolan

Prix/Wattimena contre Clayton/Van Duijvenbode

Van den Bergh/Petersen contre Chisnall/Van der Voort

Mercredi 21 juillet (1900 BST)

4x deuxième tour

M Smith/Searle contre De Sousa/Clemens

Anderson/Bunting contre Aspinall/King

Van Gerwen/Heta contre Gurney/Blanc

Wright/Noppert contre Cullen/Dobey

Jeudi 22 juillet (1900 BST)

2x quarts de finale

Vendredi 23 juillet (1900 BST)

2x quarts de finale

Samedi 24 juillet (1900 BST)

Demi finales

Dimanche 25 juillet (20h30 BST)

Final

