Meilleures offres de précommande pour iPhone 13 : AT&T, Verizon et plus

Plus tôt cette semaine, Apple a officiellement présenté sa gamme d’iPhone 13 pour la première fois. Vous pouvez désormais verrouiller vos précommandes au fur et à mesure que les annonces sont mises en ligne aujourd’hui, avec divers détaillants offrant des remises notables le premier jour. Vous trouverez ci-dessous toutes les meilleures offres de précommande pour iPhone 13 d’AT&T, Verizon, T-Mobile et de nombreux autres fournisseurs.

Les précommandes de l’iPhone 13 commencent à 8h HE

Les précommandes d’iPhone 13, ainsi que le reste de la nouvelle gamme d’iPhone 13, devraient être lancées à 8 h HE / 5 h HP le 17 septembre. L’actualisation de cette année propose certaines des meilleures offres depuis des années pour attirer les acheteurs. pour passer à la dernière version d’Apple. Sur les quatre nouveaux combinés iPhone 13, les offres de précommande vous donnent une chance de participer à la nouvelle action à moindre coût. Les premiers appareils iPhone 13 devraient arriver la semaine prochaine, le 24 septembre.

Cette fois-ci, l’iPhone 13 arrive avec un écran de 6,1 pouces qui reprend le design plat de l’année dernière pour offrir une version rafraîchie des styles de l’iPhone 4. En plus d’un ensemble de caméras repensé à l’arrière, vous envisagez de nombreuses nouvelles inclusions sur les modèles Pro, notamment des écrans ProMotion et plus encore. Regardez de plus près toute la gamme ici.

iPhone 13 Pro Max

Verizon

Pour commencer, Verizon offre aux nouveaux clients la possibilité d’économiser jusqu’à 800 $ sur les modèles d’iPhone 13 Pro Max. Ces économies seront appliquées sur le contrat de 24 ou 36 mois requis sur un forfait illimité sous forme de crédits de facture à chaque paiement. Vous pourrez également profiter d’un crédit Mastercard prépayé pouvant aller jusqu’à 500 $ lorsque vous passez d’un autre opérateur à un autre.

AT&T

Chez AT&T, les précommandes de l’iPhone 13 Pro Max se poursuivent avec la même concentration sur les contrats. Ceux qui s’inscrivent pourront économiser jusqu’à 1 000 $ sur le nouveau combiné phare. Vous devrez fournir un échange éligible pour réellement profiter de ces économies importantes, bien que cela équivaut à marquer le combiné à partir de seulement 2,75 $ par mois.

T Mobile

T-Mobile, d’autre part, s’en tient à son statut de Uncarrier avec un plan de mise à niveau unique pour toujours qui promet jusqu’à 800 $ de crédits d’échange sur un nouvel iPhone tous les deux ans. Il s’agit d’une offre particulièrement intéressante pour ceux qui ne prévoient pas de mettre à niveau chaque année et verrouille les principales économies dans le futur, même si techniquement ce n’est pas pour toujours. Comme les autres offres ci-dessus, les économies seront appliquées chaque mois via des crédits de facture.

Mobile Xfinity

S’éloignant des trois grands opérateurs, Xfinity Mobile revendique les meilleures offres de précommande pour iPhone 13 Pro Max en livrant 300 $ de rabais le combiné lorsque vous transférez un numéro existant. Cela s’ajoute à la carte-cadeau prépayée Visa de 300 $ en prime. Donc, si vous n’avez pas de combiné existant à échanger, cela peut être l’un de vos meilleurs paris là-bas.

Walmart

Enfin, Walmart complète les offres de précommande en enlevant 100 $ sur les combinés de l’opérateur de votre choix.

Si vous voulez éviter d’être enfermé dans un opérateur en premier lieu, il est difficile de battre l’iPhone 13 Pro Max de ce détaillant. C’est également l’un des rares à offrir des économies initiales par opposition à des crédits sur votre facture mensuelle.

iPhone 13 Pro

Verizon

Tout comme avec l’offre phare, Verizon prendra la même jusqu’à 800 $ de rabais iPhone 13 Pro. Ce total final dépend bien sûr de l’appareil que vous échangez et de la capacité de stockage que vous recherchez, mais le crédit supplémentaire de 500 $ indiqué ci-dessus s’applique toujours.

AT&T

AT&T propose l’une des offres iPhone 13 Pro les plus attrayantes, vous permettant de marquer le combiné pour 0 $. C’est vrai, pas d’argent du tout. La seule condition ici est que vous devrez toujours fournir un échange admissible et rester bloqué dans un plan pendant 36 mois. Sinon, c’est l’une des meilleures offres de précommande pour iPhone 13, point final.

T Mobile

Tout comme avec le 13 Pro Max, T-Mobile effectue sa mise à niveau pour toujours des économies sur l’autre combiné Pro de la dernière écurie d’Apple. Vous pourrez verrouiller 800 $ en crédit d’échange à l’avenir en remettant un appareil maintenant et en commençant le cycle de mise à niveau tous les deux ans pour obtenir le nouvel iPhone 13 d’Apple.

Mobile Xfinity

Quant à Xfinity Mobile, l’opérateur ne se soucie pas des appareils iPhone 13 Pro ou Pro Max que vous prenez le premier jour, comme ceux mentionnés ci-dessus. 300 $ les économies et les avantages du crédit Visa de 300 $ s’appliquent toujours au plus petit des deux. Les mêmes exigences s’appliquent, ce qui signifie que vous devez avoir un numéro prêt à être transféré. Sinon, les économies seront appliquées chaque mois à votre facture, aucun échange requis.

Walmart

Et enfin pour l’iPhone 13 Pro, Walmart vous offrira 100 $ de réduction sur le smartphone quel que soit l’opérateur avec lequel vous êtes déjà inscrit ou vers lequel vous souhaitez passer.

iPhone 13

Verizon

Passant aux téléphones plus petits, l’iPhone 13 voit également des offres de pré-commande notables titrées par Verizon. Comptez dans le crédit de 500 $ pour passer d’un autre opérateur à côté du 800 $ en crédit d’échange de la remise de votre appareil existant, et vous serez prêt à commencer à basculer le dernier smartphone d’Apple le 24 septembre. Notez simplement les crédits de facture mensuels et êtes bloqué dans un contrat de 2 ou 3 ans .

AT&T

AT&T propose 700 $ d’économies sur l’iPhone 13 pendant 36 mois avec un échange. Il n’est pas nécessaire de souscrire à un nouveau forfait pour profiter de l’offre, tant que vous êtes déjà sur un forfait illimité.

T Mobile

T-Mobile propose la même promotion sur l’iPhone 13, ce qui en fait l’une des meilleures offres de précommande pour ceux qui souhaitent s’engager à vie dans l’Uncarrier. Vous recherchez une garantie sans fin pour 800 $ de rabais votre prochain combiné lorsque vous mettez à niveau tous les 2 ans, appliqué aux crédits de facture.

Mobile Xfinity

Vous avez un numéro de téléphone à transférer mais pas un combiné ? Xfinity Mobile vous connectera avec l’iPhone 13 à côté 300 $ de rabais au prix habituel et une carte-cadeau Visa de 300 $.

Walmart

Réduisez 100 $ sur l’iPhone 13 en profitant de la promotion de Walmart, qui fournit le combiné sur l’opérateur que vous préférez. Meilleure partie? Il n’y a aucun échange à craindre, donc ceux qui cherchent à obtenir les dernières nouveautés d’Apple n’auront pas à se soucier de tirer le meilleur parti de leur opérateur.

iPhone 13 mini

Verizon

En conclusion de la liste des offres de précommande de Verizon, l’iPhone 13 mini est également éligible jusqu’à 800 $ en économies, juste avec le bon échange d’appareil. Avec les 500 $ supplémentaires de crédit pour le changement, il y a beaucoup d’argent pour vous convaincre d’opter pour cette offre plutôt que pour les autres.

AT&T

Envie du plus petit des combinés de la série iPhone 13 ? Aller avec le mini signifie également que vous pouvez payer un prix tout à fait minuscule pour le combiné. AT&T vous permettra de repartir sans aucune somme en espèces lors de l’échange d’un combiné éligible. C’est 0 $ pour posséder la dernière et facilement l’une des meilleures offres de précommande d’iPhone 13 d’Apple.

T Mobile

La mise à niveau vers l’iPhone 13 mini peut très bien vous faire devenir un client fidèle de T-Mobile, car il y a jusqu’à 800 $ en valeur d’échange à marquer lorsque vous acceptez de passer à un nouveau téléphone tous les deux ans.

Mobile Xfinity

Comme toutes les autres offres de précommande Xfinity Mobile iPhone 13, le mini voit 300 $ coupés du prix en plus d’un crédit de 300 $ sous forme de carte-cadeau Visa.

Walmart

Comme vous pouvez probablement vous y attendre de Walmart à ce stade, l’iPhone 13 mini enregistre les mêmes 100 $ d’économies que le reste des nouveaux combinés Apple. Aucun échange n’est requis, bien que les économies se produiront sous forme de crédits de facture par rapport au plan de votre opérateur préféré.

Maintenant que vous avez pré-commandé votre nouveau combiné de la série iPhone 13, assurez-vous de jeter un coup d’œil à notre tour d’horizon des meilleurs étuis pour votre nouvel appareil. Assurez-vous également de le garder verrouillé sur 9to5Toys pour toutes les meilleures offres sur tout Apple tout au long de l’année.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :