Meilleures offres de sèche-cheveux Revlon One-Step pour Amazon Prime Day 2021 – WWD

C’est Amazon Prime Day et les offres sont nombreuses, et l’une des ventes de beauté les plus imbattables est le sèche-cheveux et volumateur en une étape de Revlon.

Cette brosse à air chaud primée offre des mèches volumineuses et saines avec des résultats de qualité professionnelle, car elle a été conçue pour être placée plus près de vos racines et de votre cuir chevelu pour un lifting digne d’un salon. De plus, le sauveur de cheveux 2 en 1 émet des ions négatifs pour accélérer votre temps de séchage tout en réduisant les frisottis et les dommages causés par la chaleur que vous obtiendriez d’un appareil typique trouvé dans une pharmacie.

Cet outil fiable coûte généralement 60 $, mais pas aujourd’hui : c’est actuellement une bonne affaire à 45 $ pour Amazon Prime Day.

Pour obtenir ces offres incroyables, n’oubliez pas : vous devez être membre d’Amazon Prime pour bénéficier de grosses économies, mais si vous n’êtes pas inscrit, vous disposez d’un essai gratuit de 30 jours que vous pouvez utiliser pour tester les eaux. En plus de vous donner accès à Prime Day, un abonnement Amazon Prime vous garantit de nombreux cadeaux, tels qu’une expédition rapide en deux jours et une diffusion de télévision et de films via Amazon Prime Video. De plus, jusqu’au 22 juin, les mavens de style peuvent obtenir 15 $ de réduction sur une première commande Prime Wardrobe d’au moins 100 $ avec le code PRIMEW15OFF. Grâce à ce programme, vous pouvez essayer huit pièces, payer celles que vous voulez et renvoyer celles que vous ne voulez pas sans frais supplémentaires. Vous pouvez également vous inscrire à The Drop pour être le premier informé des nouvelles versions de mode et de la livraison le jour même, qui est gratuite pour les commandes admissibles de 35 $ et plus.

Si vous êtes toujours à la recherche du sèche-cheveux parfait ou si le vôtre ne le coupe tout simplement pas, sélectionnez le sèche-cheveux et volumateur Revlon One-Step avant qu’il ne soit en rupture de stock. Si vous avez besoin d’une confirmation supplémentaire, 273 618 critiques mondiaux ont attribué à l’outil chaud une note moyenne de 4,6/5, 80% des acheteurs lui attribuant cinq étoiles.

Sèche-cheveux et volumateur Revlon One-Step

Sèche-cheveux et volumateur en une étape Revlon 49,99 $ Acheter maintenant