Si vous cherchez à vous lancer dans les montres intelligentes cette année – ou si vous souhaitez simplement mettre à niveau la montre vieillissante que vous utilisez depuis un certain temps – le Black Friday est le meilleur moment pour le faire. Bien que vous puissiez obtenir une montre intelligente dès sa sortie, attendre le Black Friday vous assure d’obtenir la meilleure montre intelligente au meilleur prix possible. C’est ce moment fabuleux où vous n’avez pas à faire de compromis pour rester en ligne avec votre budget. Ce sont les meilleures offres de montres connectées Black Friday que vous trouverez n’importe où!

Cette année a apporté beaucoup d’excellents produits à choisir. Qu’il s’agisse de la Samsung Galaxy Watch 4, de la Fossil Gen 6 ou de la TicWatch Pro 3 Ultra GPS, il existe une toute nouvelle montre connectée qui sera certainement en vente pour le Black Friday. Les fans de trackers de fitness trouveront une série actualisée de vêtements de marques comme Fitbit et Garmin, ainsi que des offres élégantes d’Amazfit.

Ceux qui souhaitent acheter un modèle légèrement plus ancien pourraient économiser des centaines de dollars, car les détaillants ont déjà mis en vente des montres vieilles d’un an comme la Samsung Galaxy Watch 3 pour plus de la moitié. Quelle que soit la façon dont vous le suivez, c’est le meilleur moment de l’année pour acheter une montre connectée ou un accessoire de fitness !

Où trouver les meilleures offres de smartwatch Android Black Friday

Les montres connectées sont aussi omniprésentes que les smartphones de nos jours, et, comme les smartphones, il n’y a pas de modèle unique qui plaira à tout le monde. Heureusement, les détaillants sont au courant et prêts à réduire fortement les montres intelligentes pour s’assurer que vous avez le dernier et le meilleur modèle de ce que vous voulez porter. Ce sont nos détaillants de montres connectées préférés, car chacun d’eux a quelque chose de spécial pour lui.

Quand commencent les offres de smartwatch Android Black Friday ?

Tous les principaux détaillants organisent déjà des ventes Black Friday sur bon nombre des meilleures montres intelligentes du marché. Donc, que vous recherchiez une montre intelligente à part entière comme une Samsung Galaxy Watch ou une Apple Watch, ou que vous ayez simplement besoin d’un tracker de fitness pour vous aider à garder le rythme toute la journée, vous devriez pouvoir obtenir une excellente affaire dès maintenant sans devoir attendre le Black Friday.

C’est particulièrement bien si vous cherchez simplement à acheter une montre connectée ou un appareil de fitness maintenant et que vous n’avez pas besoin d’attendre pour l’offrir à quelqu’un pour les vacances.

Pour les personnes qui peuvent attendre plus près des vacances – à cause des cadeaux ou simplement par pure patience – attendre jusqu’à la semaine du Black Friday, et surtout le vendredi 26 novembre, vous offrira des remises encore meilleures. Par exemple, Best Buy propose déjà la Galaxy Watch 3 de l’année dernière à plus de la moitié de la réduction, et nous nous attendons à ce que d’autres montres intelligentes reçoivent des traitements similaires le Black Friday, en particulier les modèles plus anciens que les détaillants souhaitent retirer des étagères.

Source : Android Central

Offres Black Friday sur les montres connectées Android : Samsung

Cette année, vous pourrez choisir entre plusieurs grands types de montres Samsung en fonction du téléphone que vous utilisez. Si vous utilisez un téléphone Samsung Galaxy, la Galaxy Watch 3 de Samsung bénéficie d’une remise importante chez Best Buy, car il s’agit de la montre de l’année dernière et ne fonctionne que sur les téléphones Samsung Galaxy. C’est plus de 200 $ de rabais sur le prix moyen !

Si vous utilisez un autre téléphone Android qui n’est pas de marque Samsung, la Samsung Galaxy Watch 4 est la montre intelligente qu’il vous faut. Il est alimenté par le nouveau système d’exploitation Wear OS 3 de Google et Samsung, qui fonctionne avec tous les téléphones Android, peu importe qui les fabrique. La mise en garde est que vous manquerez la fonction ECG si vous n’utilisez pas un téléphone Samsung Galaxy.

Source : Android Central

Offres Black Friday sur les montres connectées Android : Fitbit

Les trackers de fitness et les montres connectées Fitbit sont excellents, quel que soit le téléphone que vous utilisez, même s’il s’agit d’un iPhone. Fitbit appartient peut-être à Google maintenant, mais la société a conservé sa nature indépendante de la plate-forme en ce qui concerne les bracelets de fitness et les montres intelligentes, et vous serez ravi de constater à quel point ils peuvent suivre toute mesure de fitness importante.

Source : Jeramy Johnson / Android Central

Offres Black Friday sur les montres connectées Android : Fossil

Fossil fabrique certaines des meilleures montres intelligentes alimentées par Wear OS sur le marché, et leurs derniers packs matériels Gen 6 dans le meilleur processeur portable que Qualcomm ait jamais produit. Ajoutez à cela un nouveau matériel élégant, un design époustouflant qui ressemble à une vraie montre et la prochaine mise à jour Wear OS 3 attendue au début de 2022, et vous obtenez une combinaison gagnante.

Source : Nick Sutrich / Android Central

Offres Black Friday sur les montres connectées Android : Mobvoi

Mobvoi fabrique notre montre intelligente non Samsung la mieux notée, la série TicWatch. Son dernier, le TicWatch Pro 3 Ultra GPS, est une bouchée à dire mais, comme son nom semble l’impliquer, ajoute tout et l’évier de la cuisine à l’expérience de la smartwatch. Il dispose même d’un double affichage qui peut être utilisé uniquement pour afficher l’heure, vous offrant jusqu’à 45 jours d’autonomie sans perdre la fonctionnalité de suivi du sommeil, de suivi des pas ou de surveillance de la fréquence cardiaque. C’est impressionnant et ça vaut vraiment le coup ce Black Friday.

Source : Chris Wedel/Android Central

Offres Black Friday sur les montres connectées Android : Apple

Si vous portez un iPhone, il n’y a pas de meilleure montre connectée que l’Apple Watch. Apple aime verrouiller ses écosystèmes afin que ses produits fonctionnent mieux les uns avec les autres, et l’Apple Watch ne fait pas exception à cela. Vous obtiendrez une expérience incroyable qui est, très franchement, la meilleure montre intelligente que vous trouverez sur n’importe quelle plate-forme.

Source : Android Central

Offres Black Friday sur les montres connectées Android : trackers de fitness

Certaines personnes veulent simplement suivre leurs pas et ne se soucient pas beaucoup des notifications ou des applications et, pour ces personnes, un tracker de fitness dédié fera exactement ce dont vous avez besoin sans coûter cher. Des marques comme Amazfit, Xiaomi, Fitbit et Garmin font partie des meilleurs trackers de fitness et fonctionneront avec n’importe quel téléphone que vous utilisez actuellement. Il y en a même des sociétés comme Amazfit qui ne ressemblent en rien à ce que nous attendons d’un tracker de fitness et qui se doublent d’une montre élégante.

Source : Amazfit

