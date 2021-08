Meilleures offres de smartwatch d’août 2021

Montre intelligente Emporio Armani 3

Les montres intelligentes se sont imposées comme des éléments de base de toute collection technologique, mais elles ne sont pas toutes créées égales. Certains, comme Fitbit, excellent dans le suivi de la santé tandis que d’autres, comme les montres Fossil, se concentrent davantage sur la mode. Mais une chose que nous aimons à propos de n’importe quelle montre intelligente est d’économiser de l’argent avec une bonne affaire.

En rapport: Les meilleures montres connectées que vous pouvez acheter

Dans cet esprit, nous avons rassemblé toutes les meilleures offres de smartwatch que nous avons pu trouver et les avons résumées ci-dessous.

Offre en vedette : 50 % de réduction sur la montre intelligente Emporio Armani 3

Passer à une montre connectée ne signifie pas nécessairement sacrifier votre style. Les montres ne sont pas beaucoup plus à la mode qu’Armani, et l’Emporio Armani Smartwatch 3 est actuellement à 50% de réduction sur Amazon. Si vous attrapez l’affaire à temps, vous pouvez la récupérer pour seulement 188 $ (187 $ de réduction).

La montre Wear OS combine un look glamour avec des spécifications sérieuses. La Smartwatch 3 arbore un écran AMOLED de 1,28 pouce et est alimentée par la plate-forme Snapdragon Wear 3100. La montre dispose également d’un capteur de fréquence cardiaque amélioré, ainsi que de 8 Go de stockage et de 1 Go de RAM, soit deux fois plus que son prédécesseur.

En rapport: Les meilleures montres Wear OS

L’Emporio Armani Smartwatch 3 comprend un haut-parleur intégré, vous permettant de prendre des appels directement sur votre montre avec une application propriétaire disponible pour Android et iOS. Cela signifie que vous pouvez également dialoguer avec Google Assistant.

Le stock est limité et nous ne savons pas combien de temps durera le prix de l’offre. Appuyez sur le widget ci-dessous pour en profiter, ou continuez à faire défiler pour plus d’offres de smartwatch.

Offres montres connectées

Les offres Smartwatch se lancent et se terminent régulièrement. Nous continuerons à mettre à jour cet article au fur et à mesure que nous trouverons de nouvelles offres.

Offres montres connectées Garmin

Si vous recherchez un nouveau tracker de fitness, un nom en haut de votre liste devrait être Garmin. Nous avons trouvé une grande sélection d’offres sur les montres Garmin, adaptées à tous les styles de vie et budgets.

Offres Fitbit

Si vous voulez faire du fitness votre point fort, consultez les meilleures offres ci-dessous.

Vous pouvez en apprendre encore plus sur les trackers de fitness ici.

Offres de montres connectées Fossil

Fossil est un autre grand nom du jeu des montres intelligentes, fabriquant des montres intelligentes haut de gamme avec une grande variété d’options de couleurs. Vous pouvez choisir entre le noir, le bleu foncé et d’autres options avec des bracelets en cuir qui peuvent être à la mode n’importe où.

Voici quelques-unes des meilleures offres Fossil du moment.

Il existe également des tonnes de réductions plus importantes sur le site Web de Fossil. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour découvrir les économies que vous pouvez réaliser sur les montres connectées !

Offres sur les montres connectées Samsung

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Vous pouvez consulter certaines des meilleures offres de montres intelligentes Samsung ci-dessous.

Vous pouvez également en apprendre un peu plus sur la première montre intelligente Samsung à partir de notre examen de la Galaxy Watch 3.

Autres offres de montres connectées

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Alors que quelques noms semblent figurer en tête des listes de montres intelligentes populaires, nous ne pouvons pas donner à chaque fabricant sa propre section. Sinon, nous serions toujours en train de mettre à jour les économies au moment où elles changent à nouveau. Cette section est l’endroit où nous mettrons en évidence les offres d’autres fabricants comme Huawei, Apple, etc.

En rapport: Guide d’achat Apple Watch Series 6 et SE

Découvrez quelques bonnes affaires ci-dessous.

Ce sont les meilleures offres de montres intelligentes que nous puissions trouver en ce moment, mais nous vous proposerons d’autres offres au fur et à mesure qu’elles surviendront. En attendant, si vous souhaitez découvrir les trackers de fitness proposés, vous pouvez consulter notre hub d’offres de trackers de fitness.